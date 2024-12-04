Trendyol Kasım'da 250 Milyon Ziyaret Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol Kasım'da 250 Milyon Ziyaret Aldı

Trendyol, kasım kampanyalarında 250 milyon ziyaret alarak 10 ülkede en çok indirilen uygulama oldu.

04.12.2024 17:47
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Trendyol kasım kampanyaları döneminde yurt dışından 250 milyon ziyaret alırken, 10 ülkede de en çok indirilen uygulama oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, "Süper Alışveriş Günleri" ve "Efsane Günler" kasım kampanyalarını Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya'da aynı anda yürüttü.

Bu kapsamda kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle Trendyol satıcılarının işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladı. Trendyol ayrıca kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten, avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sundu.

Kasım kampanyası sırasında 25 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşan Trendyol'un, kampanya süresince e-ihracat yapan satıcı sayısı 90 bine ulaştı. Trendyol kasımda 250 milyon kez yurt dışı ziyareti aldı.

Türkiye'den en çok alışveriş yapılan iller Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurt dışı pazarlarda ise en yüksek talep Bakü, Riyad ve Bükreş'ten geldi. Kampanya süresince Trendyol üzerinden 120 milyon ürün satıldı.

Trendyol uygulaması kasım kampanyaları boyunca da 10 ülkede en çok indirilen aplikasyon olarak öne çıkarken, üç büyük ilin dışında en fazla e-ihracat yapan iller ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri oldu.

En fazla talebi moda kategorisinden ürünler görürken, Körfez'de tencere, Doğu Avrupa'da ve Azerbaycan'da ev tekstiliyle ev içi düzenleyiciler en çok tercih edilen ürünler olarak sıralandı. Saklama kapları da bu dönemde öne çıkarak, yurt dışı pazarlarda en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol Kasım'da 250 Milyon Ziyaret Aldı - Son Dakika

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