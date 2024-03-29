TÜİK verilerine göre Türkiye\'nin dış ticaret rakamları açıklandı

Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2024 yılı Şubat ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 82 bin dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. Aynı dönemdeki ithalatımız ise yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olmuştur. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün sürmesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı verecektir. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan Orta Vadeli Program sayesinde yaşadığımız zorlukların kısa sürede normale döneceğine olan inancımız tamdır" dedi. Sektörler bazında ihracat ve ithalat oranlarına da değinen Başkan Yalçın; "Şubat ayında sektörlere göre ihracatın payı; İmalat Sanayi sektörü yüzde 94,0, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,2, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında sektörlere göre ithalatın payı sıralaması ise İmalat Sanayi sektörü yüzde 79,1, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 14,12, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,6 düzeylerinde gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu. Yalçın, "Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler; Almanya, ABD ve İtalya olmuştur. Şubat ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 47,0 civarında gerçekleşmiştir. Şubat ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler; Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya olmuştur. Şubat ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 61,9 seviyesindedir." dedi.

"Kayseri'nin ihracatı arttı"

Kayseri'nin Şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri'nin 2024 yılı Şubat ayında yapmış olduğu ihracat 314 milyon 61 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 9,3'lük bir artış yaşandığı görülmektedir. Şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 18 artış sağlamıştır. Kayseri'nin, genel ihracattaki payı yüzde 1,46 olarak açıklanmıştır. Bu oranı daha yukarıya taşımamız ve en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer almamız gerekmektedir" diye konuştu. Kayseri'nin Şubat ayında gerçekleştirdiği ithalat rakamlarına değinen Başkan Yalçın, "İthalat rakamımız Şubat 2024'te 94 milyon 819 bin dolar olmuştur. Şubat ayı ithalatımız bir önceki aya göre oranla yaklaşık yüzde 7,7'lik artış göstermiştir. Şubat ayı ithalata rakamı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 30'luk bir gerileme göstermiştir. Kayseri ihracatının ithalatını karşılama oranıyla örnek olan şehirler arasındaki yerini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimine olan inançlarının tam olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Yalçın; "Türkiye ekonomisi; 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4, 2023 yılının tamamında ise yüzde 4,5 oranında büyüme sağlamış ve 14 çeyrektir aralıksız büyüme performansını devam etmiştir. Türkiye ekonomisi, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke konumunda bulunmaktadır. İç piyasada atılan mali sıkılaştırma adımları ve küresel ekonomideki durgun görünüme rağmen, ekonomik büyümemizdeki pozitif yön umut vericidir. İhracata dönük üretim yaparak cari açığı azaltan Türkiye ekonomisi, büyümedeki sürdürülebilir rakamları elde etmek için enflasyonla mücadelesinde de kararlı olmak zorundadır. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu ekonomi yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda desteğini açıklaması da önemlidir. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan Orta Vadeli Program sayesinde yaşadığımız zorlukların kısa sürede normale döneceğine olan inancımız tamdır. Sanayicilere verilen desteklerin artması ve özellikle üretime dönük krediye ulaşımın kolaylaştırılması büyüme oranlarındaki hızı artıracaktır. Bununla beraber istihdam artışının da sağlanması ile ülkemiz ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması imkansız değildir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için büyük gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları tebrik etti. - KAYSERİ