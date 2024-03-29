TÜİK verilerine göre Türkiye\'nin dış ticaret rakamları açıklandı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2024 yılı Şubat ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 82 bin dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. Aynı dönemdeki ithalatımız ise yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olmuştur. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün sürmesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı verecektir. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan Orta Vadeli Program sayesinde yaşadığımız zorlukların kısa sürede normale döneceğine olan inancımız tamdır" dedi. Sektörler bazında ihracat ve ithalat oranlarına da değinen Başkan Yalçın; "Şubat ayında sektörlere göre ihracatın payı; İmalat Sanayi sektörü yüzde 94,0, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,2, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında sektörlere göre ithalatın payı sıralaması ise İmalat Sanayi sektörü yüzde 79,1, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 14,12, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,6 düzeylerinde gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu. Yalçın, "Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler; Almanya, ABD ve İtalya olmuştur. Şubat ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 47,0 civarında gerçekleşmiştir. Şubat ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler; Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya olmuştur. Şubat ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 61,9 seviyesindedir." dedi.
"Kayseri'nin ihracatı arttı"
Kayseri'nin Şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri'nin 2024 yılı Şubat ayında yapmış olduğu ihracat 314 milyon 61 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 9,3'lük bir artış yaşandığı görülmektedir. Şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 18 artış sağlamıştır. Kayseri'nin, genel ihracattaki payı yüzde 1,46 olarak açıklanmıştır. Bu oranı daha yukarıya taşımamız ve en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer almamız gerekmektedir" diye konuştu. Kayseri'nin Şubat ayında gerçekleştirdiği ithalat rakamlarına değinen Başkan Yalçın, "İthalat rakamımız Şubat 2024'te 94 milyon 819 bin dolar olmuştur. Şubat ayı ithalatımız bir önceki aya göre oranla yaklaşık yüzde 7,7'lik artış göstermiştir. Şubat ayı ithalata rakamı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 30'luk bir gerileme göstermiştir. Kayseri ihracatının ithalatını karşılama oranıyla örnek olan şehirler arasındaki yerini korumaktadır" ifadelerini kullandı.
Ekonomi yönetimine olan inançlarının tam olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Yalçın; "Türkiye ekonomisi; 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4, 2023 yılının tamamında ise yüzde 4,5 oranında büyüme sağlamış ve 14 çeyrektir aralıksız büyüme performansını devam etmiştir. Türkiye ekonomisi, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke konumunda bulunmaktadır. İç piyasada atılan mali sıkılaştırma adımları ve küresel ekonomideki durgun görünüme rağmen, ekonomik büyümemizdeki pozitif yön umut vericidir. İhracata dönük üretim yaparak cari açığı azaltan Türkiye ekonomisi, büyümedeki sürdürülebilir rakamları elde etmek için enflasyonla mücadelesinde de kararlı olmak zorundadır. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu ekonomi yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda desteğini açıklaması da önemlidir. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan Orta Vadeli Program sayesinde yaşadığımız zorlukların kısa sürede normale döneceğine olan inancımız tamdır. Sanayicilere verilen desteklerin artması ve özellikle üretime dönük krediye ulaşımın kolaylaştırılması büyüme oranlarındaki hızı artıracaktır. Bununla beraber istihdam artışının da sağlanması ile ülkemiz ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması imkansız değildir" ifadelerini kullandı.
Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için büyük gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları tebrik etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Ekonomi › TÜİK verilerine göre Türkiye'nin dış ticaret rakamları açıklandı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
Başkent Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranı düşük olduğu için ASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu çağrısında bulundu. Ankara nüfusunu besleyen barajlardaki su miktarı yetersiz olduğu için suyun bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Mart ve Nisan aylarındaki yağışların önemi üzerinde duruldu ve su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği belirtildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.091,13 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan arttı. Altın ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan işlem görüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kırıkkale'de düzenlenen bir programda iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin istihdam ve ekonomik büyüme verilerini paylaşarak, ülkede gerçekleştirilen belediyecilik anlayışının önemini vurguladı. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerin yeni dönemde ülkenin kalkınmasına destek olacağını belirtti.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olacağını belirtti. Ayrıca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin idari yaptırım gerektirdiğini vurguladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibe ile yerli ırk tavuk, yem ve kümes desteği verilecek.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.091,13 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,39 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
TÜRKPATENT'in Şubat ayı verilerine göre Erzurum, bu yılın ilk iki ayında toplamda 4 patent başvurusu gerçekleştirerek Türkiye illeri sıralamasında 17. sırada yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ise birinci sırada yer alan Erzurum, bölge patent başvurularının yüzde 29'unu oluşturdu.
2007 yılında faaliyete geçirilen İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin yüzde 58 payına sahip olan Orjin Gayrimenkul Grubu, Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nin sahip olduğu yüzde 42'lik hisselerin tamamını satın alarak ünlü AVM'nin tek sahibi oldu.
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ve maliyetlerini azaltacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çeltik üreticilerine büyük kolaylık sağlanacak ve üretim kapasitesi artacak.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 4 maden ocağı, yapılan çalışmalar sonucunda kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ocaklarda el arabası, kürek ve 40 metre ray ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edilen ocaklar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen malzemelerle birlikte orman sınırları içerisinde yer alıyordu.
Van'da 1939 yılından itibaren üretilen ve dört mevsim tüketilen çörek, Ramazan ayında da vazgeçilmezler arasında yerini aldı. Küçük Yıldız isimli iş yerinde üretilen çöreği almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Van çöreği, tereyağı, süt, sıvı yağ, şeker, maya, tuz ve unun karıştırılmasıyla yapılan bir lezzet olarak biliniyor. Küçük Yıldız çöreği, kalitesi ve tarihiyle Van kahvaltısının vazgeçilmezi haline gelmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?