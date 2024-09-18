Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

TÜİK, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresini 77,3 yıl olarak açıkladı, erkeklerde 74,7 yıl.

18.09.2024 11:51
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Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 77,3 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yılı buluyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,9 yıl, kadınlar için 66,1 yıl oldu.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,1 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,6 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 27,8 yıl, kadınlarda 32,3 yıl olarak tespit edildi.

Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15,7 yılı, kadınlarda 19 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il Tunceli

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il, 80,8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti.

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Tunceli olurken, bu ili, 77,1 yıl ile Mardin ve 77 yıl ile Bingöl takip etti. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,2 yıl ile Kilis, 73,6 yıl ile Gaziantep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana olarak kayıtlara geçti.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 83,6 yıl ile yine Tunceli olarak saptandı. Bunu 83,3 yıl ile Şırnak ve 82,5 yıl ile Muğla izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu iller ise 78,7 yıl ile Gaziantep, 79,1 yıl ile Kilis ve 79,2 yıl ile Kütahya ve Hatay olarak sıralandı.

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,3 yıl oldu.

Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara 79,2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,5 yıl iken kadınlarda 81,8 yıl olarak belirlendi.

Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi uzadı

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, bu düzey yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyiyle birlikte beklenen yaşam süresinin arttığı tespit edildi.

Cinsiyet özelinde eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı kayıtlara geçti. Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu belirlendi.

Eğitim durumuna göre yaşam süresi ilk kez hesaplandı

Bültene göre, Türkiye'de özel hayat tabloları, 2013'ten itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık üretiliyor. Hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süresine ek olarak ilk kez eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi bilgisi de hesaplandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tunceli, Türkiye, Eğitim, Sağlık, ankara, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl - Son Dakika

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