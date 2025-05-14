Türkiye\'de Deniz Yolu Taşımacılığında Büyük Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bugün dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirterek, "2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 artmıştır." dedi.

Uraloğlu, Türkiye- İtalya Arasında 10 bininci Ro-Ro Seferi Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarih boyunca Türkiye'nin hem coğrafi hem de kültürel olarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının, kadim medeniyetlerin ve ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü elinde tuttuğunu ifade eden Uraloğlu, "Ülkemiz, Akdeniz havzası ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından kilit bir geçiş noktası olarak ekonomik ve politik dengeleri belirleyici bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, geçen yıl dünya yük taşımacılığının yüzde 88'inin deniz yollarıyla gerçekleştiğine işaret ederek, "Küresel deniz yolu yük trafiği yüzde 2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaştı. Bu rakamlar, denizciliğin küresel ticaretin omurgası olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Denizciliğin küresel ticaretin yalnızca kalbi olmadığını, aynı zamanda en stratejik limanı olduğunu aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü deniz yolu yüklerin tek seferde büyük miktarlarda en ucuz, en çevre dostu ve en emniyetli şekilde taşınması imkanını sağlamaktadır. 2002 yılında 8,9 milyon DWT kapasiteyle dünyada 17'nci sırada yer alan Türk sahipli filomuz, 2024 yılı sonu itibarıyla 52,9 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11'inci sıraya yükseldi. 2 bin 154 gemiden oluşan filomuz, bir önceki yıla göre yüzde 6,2'lik bir artışla büyümeye devam etmektedir. İlk 10'daki yerimizi almak için de durmaksızın çalışıyoruz."

"Ocak-nisan döneminde, limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 182 milyon tona çıktı"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bugün dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sının deniz yolu ile gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarının yüzde 180, konteyner miktarının ise yüzde 443 arttığını söyledi.

Geçen yıl limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 2 artarak 531 milyon 737 bin 358 tona, konteyner miktarının ise yüzde 7,8 artarak 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya ulaştığını anımsatan Uraloğlu, " Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin'deki konteyner limanlarımız, dünyada ilk 100 liman arasında yer alarak ülkemizin denizcilik gücünü küresel arenada tescil etmiştir. Ocak-nisan döneminde, limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 181 milyon 904 bin 970 tona çıkmıştır. Elleçlenen konteyner miktarı ise 4 milyon 451 bin 227 TEU olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ro-Ro taşımacılığının kombine taşımacılığın en işlevsel türlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin coğrafi konumu, bu taşımacılık türünü kara yoluyla yapılan uluslararası eşya taşımacılığına yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunan bir avantaja dönüştürmüştür. Avrupa, Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin coğrafi yapısının elverişli olması, Ro-Ro taşımacılığını hem ülkemizde hem de Avrupa coğrafyasında daha cazip hale getirmiştir. AB'nin Marco Polo I-II programları, kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığına verdiği önem ve finansman desteği, Ro-Ro sektörünü Avrupa ve yakın coğrafyasında güçlendirmiştir."

"Türkiye olarak, kombine taşımacılığın sunduğu fırsatları en etkin şekilde kullanıyoruz"

Türkiye olarak teşviklerden azami ölçüde faydalanarak Ro-Ro hatlarını genişlettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, kombine taşımacılığın sunduğu fırsatları en etkin şekilde kullandıklarının altını çizdi.

Uraloğlu, Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesi için başka önemli adımlar da attıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda 2022 yılı ağustos ayında Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmeliğimizi yürürlüğe koyduk. Bu yönetmelik ile limanlarımız ve diğer ülke limanları arasında Ro-Ro, Ro-Pax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya kapasitesi yüzde 50 artırılan mevcut hatlarda kullanılacak gemilere destek sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Sefer mesafesi 20 deniz milinin altında olan Türk bayraklı gemilerin donatanlarına ise yük birimi başına 20 dolar destek verdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Ayrıca, bayrak ayrımı gözetmeksizin teşvikten faydalanan Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin kılavuzluk ve römorkaj ücretleri de bakanlığımız tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

"Ro-Ro hatları, kara yolu taşımacılığına alternatif güzergahlar sunuyor"

Uraloğlu, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz bağlantılı Ro-Ro hatlarının, kara yolu taşımacılığına alternatif güzergahlar sunarak hem maliyetleri düşürdüğünü hem de çevre dostu bir taşımacılık anlayışını güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye'den Avrupa'ya, Tuzla, Yalova, Mersin, Çeşme, Ambarlı, Tekirdağ, Gemlik ve Kocaeli kalkışlı olmak üzere toplam 18 Ro-Ro hattının olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu hatlar ile Trieste, Patras, Bari, Sete, Lavrio, Sakız adası, Marsilya, Valensiya, Anvers gibi Avrupa'nın 9 önemli limanlarına ulaşıyoruz.

Karadeniz'de, Samsun, Karasu ve İstanbul kalkışlı 5 hat ile Tuapse, Novorossisk ve Köstence'ye, Akdeniz'de ise Mersin ve Taşucu kalkışlı yine 5 hat ile Gazimağusa, Girne, Trablusşam'a varıyoruz. Yani toplamda 28 Ro-Ro hattı güzergahımız var ve 2024 yılında yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarımızda 706 bin 387 araç taşıdık. Bu araçların yüzde 69'u Avrupa bağlantılı hatlarda, yüzde 15,5'i Akdeniz'de, yüzde 15,2'si Karadeniz'de taşınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Avrupa taşımalarının yüzde 68'i İtalya hattında gerçekleşiyor"

Bakan Uraloğlu, Avrupa taşımalarının yüzde 68'inin İtalya hattında gerçekleştiğini hatırlatarak, bu yılın ilk dört ayında ise yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artarak 246 bin 816'ya ulaştığına dikkati çekti.

Geçen yıl DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'nin acenteliğini yaptığı 22 farklı geminin limanlarda 7 milyon 914 bin 394 ton yük elleçlediğini kaydeden Uraloğlu, bu miktarın toplam yükün yüzde 1,49'unu oluşturduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Ro-Ro hatlarında taşınan 706 bin 387 aracın yüzde 58'ine tekabül eden 409 bin 529 adedin de yine DFDS tarafından taşındığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gemiler, Pendik Limanı, Yalova, Mersin, Marmara Ereğlisi, Alsancak ve Haydarpaşa Limanı gibi stratejik noktalarda faaliyet göstermiştir. Bugün burada DFDS'nin gemisiyle gerçekleşecek Türkiye-İtalya arasındaki 10 bininci Ro-Ro seferi, bu hattın gücünü ve ülkelerimiz arasındaki ticaret köprüsünün sağlamlığını bir kez daha ortaya koymaktadır."

Bakan Uraloğlu, etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin coğrafyasının hareketli olduğunu belirterek, "Malum Rusya- Ukrayna Savaşı var. Elbette oradaki savaş ile ilgili yarın önemli görüşmeler olacak. Aşama katedilmesini bekliyoruz işin açıkçası. Oradaki o savaş bittiği takdirde oralarda da yeni destinasyonların olması söz konusu. Akdeniz'de de yine farklı ülkelerle görüşmelerimiz var. Oradaki görüşmelerimizi de yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde mutlaka yeni destinasyonlar olacak." diye konuştu.