Türkiye ve Japonya'nın 100. Yılı Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Japonya'nın 100. Yılı Etkinliği

Türkiye ve Japonya\'nın 100. Yılı Etkinliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, etkinliğin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve daha güçlü gelecek inşa etmek için önemli adım olması temennisinde bulunarak, "Önümüzdeki dönemlerde, başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli...

29.09.2024 20:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, etkinliğin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve daha güçlü gelecek inşa etmek için önemli adım olması temennisinde bulunarak, "Önümüzdeki dönemlerde, başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla iş birliğine gideceğimizi ve dostluğumuzun daha da güçleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Japonya Ulaştırma Arazi, Altyapı ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Orta Doğu ve Avrupa Genel Müdürü Toyama Kei ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye ile Japonya'nın Asya'nın doğu ve batı uçlarında yer alan, köklü tarihi geçmişe sahip ve kültürel miraslarını koruma başarısı göstermiş iki ülke olduğunu söyledi.

Japonya'da 2019'da Türk Kültür Yılı ilan edildiğini hatırlatan İskurt, şunları kaydetti:

"2024 yılı itibarıyla Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu tür artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve iki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler, halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesine vesile oluyor. Bu töreni, 150 yıllık bir hayalin gerçekleşmesini sağlayan ve iş birliğimizin en önemli eserlerinden biri olan Marmaray Projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Marmaray, günlük yaklaşık 650 bin yolcu taşıyarak önemli bir ulaşım çözümü sunmakta ve bugüne kadar taşıdığı yaklaşık 1 milyar 200 bin yolcu ile İstanbul'un ulaşım sistemine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu başarı, iki ülkenin mühendislik ve teknolojik iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir."

Bakan Yardımcısı İskurt, Japonya'nın Türk sanayileşmesinin mihmandarlarından biri olduğunu, halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Japonya ve Türkiye'nin doğal afetlerden sıklıkla etkilenen iki ülke olduğuna dikkat çeken İskurt, "Bu konuda, süregelen karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın uzun yıllar devam edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

"Kesintisiz ulaştırma ağlarını geliştirecek uluslararası girişimleri yakından takip ediyoruz"

İskurt, Türkiye'nin hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin, tarihi İpek ve Baharat yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumuna dikkati çeken İskurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada, ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle, son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Ülkemiz, 3 kıta arasındaki önemli jeopolitik konumunu büyük altyapı projeleriyle güçlendirerek uluslararası ulaştırma koridorları için kritik bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda, küresel gelişmeleri dikkate alarak kesintisiz ulaştırma ağlarını geliştirecek uluslararası girişimleri yakından takip ediyoruz. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerine öncülük ediyor, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan bir coğrafyada bağlantısallığı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz."

Bakan Yardımcısı İskurt, Japonya ile inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi projelerden dolayı gurur duyduklarını, bu yıl içinde Osmangazi Köprüsü ile Kurushima-Kaikyo Köprüsü arasında kardeş köprü ilişkisinin tesis edilmesini öngördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu doğrultusunda Japonya ile ilişkileri her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirten İskurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlişkilerimizin geliştirilmesinde en önemli unsur siyasi kararlılıktır ve her iki tarafta da bu siyasi kararlılığın olduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde de başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla iş birliğine gideceğimizi ve dostluğumuzun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Etkinliğin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olmasını temenni ediyorum."

-"Marmaray iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli örneklerinden"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Japonya ve Türkiye'nin 100 yıldan çok daha öncesine dayanan, yüzyıllarca süren derin bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

Japonya'nın Türkiye için önemli yeri olduğuna dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti:

"Mühendislik kariyerimin ilk adımlarında, 2000 yılında Japonya'da bir eğitime katıldım. Bu eğitim, Japonya'da zemin altı inşaat teknolojileriydi. O dönemde Japonya'nın ulaşmış olduğu teknolojiler bizim için çok üst seviyedeydi diyebilirim. Bizim çok aşina olmadığımız bazı tekniklerde geliştirdikleri metotları görme fırsatım olmuştu. Şükür ki ülkemiz, bu eğitime katılmamdan 24 yıl sonra en iyiler arasında yer almıştır."

Eyigün, iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli örneklerinden birinin Marmaray projesi olduğunu dile getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Eyigün, şu noktalara dikkat çekti:

"1860'ta padişahımız Abdülmecit, bu projenin hayalini kurmuş ve başlatmıştı. Daha sonra Sultan Abdülhamit projeyi geliştirdi ve Cumhurbaşkanı'mız 2002 yılında somut adımı atarak projenin startını verdi. Bu üç ismi çok önemsiyorum çünkü irade, gerçekleşmenin ön koşuludur. İrade olmadan fiili icraat mümkün değildir. Dolayısıyla her işimizde iradenin, azmin ve kararlılığın ilk koşul ve en değerli unsur olduğunu, bizzat bu projede yaşayarak gördüm. Türk-Japon iş birliği ve dostluğu da iki halkın ve iki milletin azmiyle sonsuza kadar sürecek olan bir dostluk iradesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu irade korundukça, bu iki toplum dost ve kardeş olarak kalacaktır. İnşallah ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda da bizden sonrakiler burada buluşacak, geçmişi hatırlayacak ve gelecek projeksiyonlarını ifade edecekler."

Hediye takdimlerinin ardından, 100. yıl anısına düzenlenen Yenikapı İstasyonu'ndaki sergi ziyaret edildi.

Etkinlik kapsamında, özel olarak giydirilen Marmaray treniyle Üsküdar'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, bu trenin yıl sonuna kadar yolcuların hizmetinde olacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Japonya'nın 100. Yılı Etkinliği - Son Dakika

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