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Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır - Son Dakika

Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır

03.11.2021 16:11

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zam beklenmediğini söyleyerek, "Yıl zamsız kapanır" dedi. Yardımcı, pandemide et satışının yüzde 30-40 oranında düştüğünü kaydetti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemiden dolayı tüm ürünlere yüzde yüze yakın zam gelmesine rağmen iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğine dikkat çekti. Yakın zamanda ete zam beklenmediğini de belirten Yardımcı, "Yıl zamsız kapanır" dedi.

Üreticinin hayvanları beslemede kullandığı yemin zamlanmasından yakınan Yardımcı, "Çoğu üretici bu durumdan zarar ediyor. Biz 2 yıldır fırsatçılık yapmadık ete zam olmadı. Et yine ucuz, 4-5 lira arasında bir zam geldi ama bu büyük bir maliyet değil. 70-80 lira arasında etin fiyatı değişiyor. Pirzola, bonfile, antrikotu görüyorlar. Vatandaşın tüketeceği kuşbaşı ile kıyma. Onlara da gelen 4-5 liralık zam anormal bir durum değil. Yine et ucuz" diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır

"YEM FİYATLARI YÜKSEK"

Yem fiyatlarının yüksek olmasının üreticiyi zorladığını dile getiren Yardımcı, "Bizim önce ele almamız gerek şey süttür, bugün üreticinin sütünün fiyatı sudan ucuz. Üreticinin sütü para etmezse, inek ve dana olmaz. Dana olmazsa et olmaz" dedi.

"FIRSATÇILIK YAPMADIK"

Türkiye'de yokluk olmadığını ama fiyatların da artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Osman Yardımcı şöyle konuştu: "Kasapların bugüne kadar hiç sesi çıkmadı. Pandemide bile zam yapmadık. Maliyette artış var. Pandemide iş yaptık ama 250 kilo et satıyorduk 100'e düştük. Tüm masraflarımız 100 kilonun üzerine geldi. Biz kar etmedik ama fırsatçılık da yapmadık. Bıçak kemiğe dayandığı için 4-5 lira zam yaptık."

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır

"ÜLKEMİZİN ET SIKINTISI YOK"

Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zammın öngörülmediğini belirterek, bu yılın zamsız kapanacağının altını çizdi.

Şu an üreticinin sattığı malın yerine yenisini koymakta zorlandığına değinen Osman Yardımcı, "Üreticinin şu an aldığı hayvan, et fiyatından pahalı duruma geldi. Süt para etmediği zaman inekler kesime gitti. İnekler kesilince dana gelmedi. Dana olmayınca bu sektör daralmaya gitti. Et kıtlığımı var, hayır yok. Girdiler yüksek olduğu için fiyat yükselecek. Türkiye'nin et sıkıntısı yok" diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır

"ET UCUZ"

Aile işletmeciliğinin desteklenmesi gerektiğini bildiren Yardımcı, "Bir an önce tedbir almamız gerekir. Ülkemizde her şeye zam gelir bir şey olmaz. Ete küçük bir zam gelir dünya ayağa kalkar. Sektörü, ekonomiyi et belirlemiyor. 1 kilo tatlı 150 lira oldu. Etin kilosu 75 lira ucuz, ben kendi açımdan söylüyorum" ifadelerine yer verdi.

"DÜŞÜŞ VAR"

Et tüketiminde ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden Yardımcı, "Pandemide de et satışlarımız oldu ama oranlarsak en az yüzde 30-40 düşüş var" dedi.

Yardımcı, ette KDV'nin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır
Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır

Türkiye Kasaplar Federasyonu, Osman Yardımcı, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır - Son Dakika
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