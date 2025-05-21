Türkiye, Kuşak Yol Girişimi'nde Anahtar Rol Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, Kuşak Yol Girişimi'nde Anahtar Rol Oynuyor

Türkiye, Kuşak Yol Girişimi\'nde Anahtar Rol Oynuyor
21.05.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki ulaşımı sağladığını ve stratejik bir konumda olduğunu vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Kuşak Yol Girişimi'nin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni Çelik İpek Yolu'nun önemli bir bileşeniyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Oturumu'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, "Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, bu kadim kenti, modern lojistik ağların öncüsü haline getirirken; Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni Çelik İpek Yolu'nun önemli bir bileşeniyiz. Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki köprü işlevini yerine getiren stratejik konumuyla, Kuşak Yol Girişiminin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ASYA VE AVRUPA ARASINDA KESİNTİSİZ ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ALTYAPIYI TAMAMLADIK'

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un kilit parçası Türkiye'nin hem kara hem demir yolu hem de deniz yoluyla sağladığı güçlü altyapı ile Çin-Avrupa taşımacılığında önemli bir geçiş noktası olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak son yıllarda lojistik altyapımıza büyük yatırımlar yaptığımızı hatırlatmak isterim. Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray Tüneli gibi mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Bu yatırımlar, Xi'an'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya giden yüklerin daha verimli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır."

Bakan Uraloğlu ayrıca, taşımacılığı daha verimli hale getirebilmek adına Xi'an'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya giden taşıma hatlarının düzenli ve güvenilir hale getirilmesi için darboğazların iyileştirilmesine odaklanmanın gerekli olduğunu söyledi.

'GÜMRÜK İŞLEMLERİ SIRASINDA YAŞANAN ZAMAN KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMALIYIZ'

Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve hızlandırılmasının önemli bir gündem maddesi olması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, "Modern teknolojilerle veri paylaşımını güçlendirerek gümrük işlemleri sırasında yaşanan zaman kayıplarını ortadan kaldırmalıyız. Türkiye olarak biz, bu güzergah üzerindeki transit konumumuzu; yalnızca kendimiz için değil, tüm bölge ülkeleri için paylaşılabilir bir kazanıma dönüştürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Bu bağlamda, lojistik ve taşımacılık alanında etkili bir iş birliği için kurumsal düzeyde sürekli bir diyalog kurulması gerektiğine dair inancını paylaşan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, lojistik sektörü ve demir yolu şirketleri arasında uzun vadeli iş birliklerini teşvik etmek için, ortak yatırımlar ve kamu-özel sektör iş birlikleri yapmaya hazırdır. Ulaştırma sektörlerinin başarısının güzergah ülkelerinin; ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük alanında iş birliğine gitmelerine, gümrük ve taşıma tarifelerini makul seviyelerde tutmalarına, tarife dışı engelleri kaldırmalarına ve yatırımları teşvik etmelerine bağlı olduğunun hepimiz farkındayız. Ortak vizyonumuzun ve karşılıklı güvenin, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendireceğine canı gönülden inanıyorum. Bu toplantı, yalnızca lojistik ve ticaretin geleceğini değil, aynı zamanda insanlık için ortak bir refah yolunun inşasına katkı sağlamak amacıyla büyük bir fırsat sunmaktadır."

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Kuşak Yol Girişimi'nde Anahtar Rol Oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
21:09
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:16:20. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Kuşak Yol Girişimi'nde Anahtar Rol Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.