Türkiye, Kuşak Yol Girişimi\'nde Anahtar Rol Oynuyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Kuşak Yol Girişimi'nin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni Çelik İpek Yolu'nun önemli bir bileşeniyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Oturumu'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, "Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, bu kadim kenti, modern lojistik ağların öncüsü haline getirirken; Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni Çelik İpek Yolu'nun önemli bir bileşeniyiz. Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki köprü işlevini yerine getiren stratejik konumuyla, Kuşak Yol Girişiminin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ASYA VE AVRUPA ARASINDA KESİNTİSİZ ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ALTYAPIYI TAMAMLADIK'

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un kilit parçası Türkiye'nin hem kara hem demir yolu hem de deniz yoluyla sağladığı güçlü altyapı ile Çin-Avrupa taşımacılığında önemli bir geçiş noktası olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak son yıllarda lojistik altyapımıza büyük yatırımlar yaptığımızı hatırlatmak isterim. Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray Tüneli gibi mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Bu yatırımlar, Xi'an'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya giden yüklerin daha verimli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır."

Bakan Uraloğlu ayrıca, taşımacılığı daha verimli hale getirebilmek adına Xi'an'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya giden taşıma hatlarının düzenli ve güvenilir hale getirilmesi için darboğazların iyileştirilmesine odaklanmanın gerekli olduğunu söyledi.

'GÜMRÜK İŞLEMLERİ SIRASINDA YAŞANAN ZAMAN KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMALIYIZ'

Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve hızlandırılmasının önemli bir gündem maddesi olması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, "Modern teknolojilerle veri paylaşımını güçlendirerek gümrük işlemleri sırasında yaşanan zaman kayıplarını ortadan kaldırmalıyız. Türkiye olarak biz, bu güzergah üzerindeki transit konumumuzu; yalnızca kendimiz için değil, tüm bölge ülkeleri için paylaşılabilir bir kazanıma dönüştürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Bu bağlamda, lojistik ve taşımacılık alanında etkili bir iş birliği için kurumsal düzeyde sürekli bir diyalog kurulması gerektiğine dair inancını paylaşan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, lojistik sektörü ve demir yolu şirketleri arasında uzun vadeli iş birliklerini teşvik etmek için, ortak yatırımlar ve kamu-özel sektör iş birlikleri yapmaya hazırdır. Ulaştırma sektörlerinin başarısının güzergah ülkelerinin; ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük alanında iş birliğine gitmelerine, gümrük ve taşıma tarifelerini makul seviyelerde tutmalarına, tarife dışı engelleri kaldırmalarına ve yatırımları teşvik etmelerine bağlı olduğunun hepimiz farkındayız. Ortak vizyonumuzun ve karşılıklı güvenin, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendireceğine canı gönülden inanıyorum. Bu toplantı, yalnızca lojistik ve ticaretin geleceğini değil, aynı zamanda insanlık için ortak bir refah yolunun inşasına katkı sağlamak amacıyla büyük bir fırsat sunmaktadır."