Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türkiye\'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
17.02.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan maliyetler ve hammadde krizini gerekçe gösteren Gündoğdu Gıda, üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirket, Manisa'daki fabrikasını ve tüm öz kaynaklarını GND Süt Ürünleri'ne devretmek üzere satış sürecini başlattı.

Borsa İstanbul'da son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken Gündoğdu Gıda, üretim faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, artan operasyonel giderler ve hammadde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimden çekildiğini duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, tarım ve hayvancılık sektöründeki fiyatlama zorluklarının sürdürülebilirliği imkânsız hale getirdiği belirtildi. Şirket, üretimi sonlandırsa da ticari faaliyetlerine mevcut tüzel kişiliği altında devam edeceğini bildirdi.

FABRİKA VE VARLIKLAR DEVREDİLİYOR

Şirket yönetimi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki fabrika binası ile içerisindeki makine, tesis ve ekipmanların; ayrıca Kula ilçesindeki güneş enerji sisteminin, ilişkili taraf olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satılmasına karar verdi.

Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşunun 31 Aralık 2025 tarihli raporlarına göre;

  • Fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar: 284 milyon 195 bin TL
  • Güneş enerji sistemi: 29 milyon 500 bin TL + KDV
  • Diğer makine ve tesisler: 5 milyon 125 bin TL + KDV
  • Değerleme zorunluluğu kapsamı dışındaki duran varlıklar: 88 milyon 862 bin 930 TL + KDV

SATIŞ GENEL KURULA SUNULDU

Satış işlemi, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında "ilişkili taraf işlemi" niteliğinde değerlendirildi ve genel kurul onayına sunulacağı açıklandı.

SPK düzenlemeleri gereği 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla pay sahibi olup genel kurulda işleme olumsuz oy veren yatırımcılar ayrılma hakkına sahip olacak. Şirket, ayrılma hakkı kapsamında satın alınabilecek paylar için 100 milyon TL üst limit belirledi.

Şirket yönetimi, elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesini planladığını duyurdu.

BORSA İSTANBUL'DAN GÜNDOĞDU PAYLARINA TEDBİR KONULDU

Borsa İstanbul, dün yapılan incelemeler sonucunda Gündoğdu Gıda (#GUNDG.E) payları hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG payları 17 Şubat 2026 seans başından 16 Mart 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

İŞTE ŞİRKETİN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

Gündoğdu Gıda tarafından gıda üretiminin durdurulmasına ilişkin KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararı ile;

Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan hammadde tedarik zorlukları, artan üretim maliyetleri ve fiyatlama güçlükleri nedeniyle Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz ticari faaliyetlerine devam edecektir.

Bu kapsamda;

Şirketimizin Manisa ili Salihli ilçesinde bulunan fabrika binası ve içerisindeki makine, tesis ve ekipmanlar ile Manisa ili Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi 115 ada 127 parselde bulunan Güneş Enerji Sistemi'nin, SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporlarında belirlenen bedeller esas alınarak, ilişkili tarafımız olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satışı ve devrine karar verilmiştir.

Değerleme raporlarında belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir:

Fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar: 284.195.000 TL

Güneş Enerji Sistemi: 29.500.000 TL + KDV

Diğer makine ve tesisler: 5.125.000 TL + KDV

Değerleme yapılması zorunluluğu kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar: 88.862.930 TL + KDV

Söz konusu işlem, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraf işlemi niteliğinde olup, işlem bedellerinin tespitinde bağımsız değerleme raporları esas alınmıştır.

İşlem, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemlilik ölçütünü sağladığından genel kurul onayına sunulacaktır. SPK'nın ilgili tebliği gereği 16.02.2026 tarihi itibariyle pay sahibi olup, Genel Kurul toplantısında söz konusu işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri ayrılma hakkına sahip olacaktır. Ayrılma hakkı kapsamında Şirketimiz tarafından satın alınabilecek paylar için 100.000.000 TL üst limit belirlenmiştir.

Şirketimiz gıda üretim faaliyetlerini sonlandırmakla birlikte, ticari faaliyetlerine mevcut tüzel kişiliği altında devam edecek olup, elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesi planlanmaktadır."

"Şirketimiz 16/02/2026 tarihli 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu kararında; Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılarak mevcut üretim tesislerinin satılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulunun aynı tarihli 2026/04 sayılı toplantısında ;

1- Şirketimizin, Gıda Üretim tesislerinin bir bütün olarak satışı işleminin SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4 ve 6'ncı madde hükümleri çerçevesinde "önemlilik ölçütünün" oluştuğu dikkate alınarak, bu işlemin "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine ve bu işlemin Şirketimizin genel kurulunun onayına sunulmasına,

2- Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Gıda Üretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin olarak, SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına, işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot için) 237,045 TL fiyat üzerinden kullanımına,

3- Söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesine; Genel kurulda gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada, 16.02.2026 tarihinde pay sahibi olup, olağan genel kurul toplantısına katılarak ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduklarının kabul ve beyan edilmesine,

4- Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin ayrılma haklarını, sahip oldukları payların tamamı için, Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek aracı kurum vasıtasıyla kullanmalarına, Bu kapsamda işlemlerin gerçekleştirilmesi için Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

5- Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarının satışı için, Şirketimizce yetkilendirilen Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerekmekte olduğunun duyurulmasına, pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödenmesine

6- Ayrılma hakkı kullanım tarihlerinin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Endüstri Mühendisi, İş Dünyası, Gündoğdu, Ekonomi, Türkiye, Manisa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Her geçen gün dünümüzü arıyoruz ülkeyi nereye götürdü siyasiler Zenginliginize zenginlik katın zengin olun ama hak yerine götüremiyeceksiniz kul haklarıyla gidiceksiniz 11 0 Yanıtla
    Kudret Balaban Kudret Balaban:
    Sen Dünü ne bilirsin bir Tüp icin iki Gün kuyrukta beklenirdi sen samana devam et 1 8
  • kara7522 kara7522:
    Devletimiz sağ olsun artan maliyetler her yeri vuruyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
Cenevre’de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı Cenevre'de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı
Premier Lig’de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
Denizlerin efendisi kim Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
15:28
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
13:40
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi
Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:17:49. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.