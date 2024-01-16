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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilen proje son aşamaya gelindi. Alper Gezeravcı, bilim misyonuyla uzaya gönderilecek ve ISS'de 13 bilim deneyi yapacak. Fırlatma töreni, Ankara ve İstanbul'daki planetaryumlardan izlenebilecek.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın uzay yolculuğu başlıyor
16.01.2024 - 11:56,
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat 2021'de Milli Uzay Programı'nı açıkladığı anımsatılarak, 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindiği belirtildi.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın, bilim misyonu kapsamında uzaya gönderileceği bildirilen açıklamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023'te İstanbul TEKNOFEST'te tanıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aday eğitimlerinin ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirildiğine işaret edilerek, bunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılacak 13 bilim deneyinin de belirlendiği ifade edildi.

Söz konusu deneylerin, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmaları ise TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Axiom Space'in, ISS'e göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi."

Fırlatma töreni birçok ilden izlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyetin, Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gittiği hatırlatılan açıklamada, fırlatma işleminin 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, ISS'ye kenetlenmenin ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşeceğine işaret edildi.

Törenin, 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara- Kızılay ile İstanbul- Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."

Kaynak: AA
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