Visa 2024 Turizm Analizi: Türkiye'nin Kart Harcamaları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Visa 2024 Turizm Analizi: Türkiye'nin Kart Harcamaları Artıyor

Visa'nın 2024 analizi, Türkiye'deki yabancı turistlerin kart kullanımlarının %16 büyüdüğünü açıkladı.

13.05.2025 17:03
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Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeleri seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı eğilimlerine ilişkin içgörüler sağlayan "Visa Akdeniz Turizm Analizi"nin 2024 yılı sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan ve Malta'ya seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı eğilimlerine yer verilen Visa'nın 2024 analizi, Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücü artışını ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de kart kullanımı, 2024'te avro bazında yüzde 5 artış kaydederken, kartlı ziyaretçi sayısında ise yüzde 16 büyüme yaşandı.

Son 5 yılda toplam yabancı kart harcamaları, Akdeniz havzası genelinde yaklaşık 2 kata çıkarken, Türkiye'de ise ortalamanın üzerinde büyüdü. Akdeniz'de turizm gelirlerini en çok artıran ikinci ülke konumuna gelen Türkiye, 2019 yılından bu yana turizm alanında güçlü bir ivme yakaladı.

Sağlık turizmi, Akdeniz havzasında turizm harcamalarının ortalama yüzde 2'sini oluştururken, Türkiye'de ise bu harcamaların yüzde 7'sine ulaştı. Rakamlar, Türkiye'nin önceki yıllarda olduğu gibi, bu alanda stratejik bir rekabet avantajına sahip olduğunu gösterdi.

Türkiye'ye geri gelen turistler, yüzde 74 daha fazla kart kullandı

Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden her 5 turistten biri, 2023'te de Türkiye'yi tercih etti. Bu ziyaretçiler, ortalama bir turistten yüzde 74 daha fazla kart kullandı.

Türkiye'de 2024'te en fazla kartlı harcama, Körfez ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türki Cumhuriyetler'den gelenler tarafından yapıldı. Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin kart kullanımının dörtte üçü İstanbul'da gerçekleşirken, Trabzon ve Bursa'da da yoğunluk yaşandı. ABD'li ziyaretçiler ise İstanbul'un ardından sahil bölgeleri ve Kapadokya'yı tercih etti. İngiltere'den gelen turistler, Antalya, Muğla ve İstanbul arasında dengeli bir profil çizdi. Türkiye'de turizmin büyümesine en büyük nominal katkıyı ise İngiltere, Almanya ve ABD koridorları verdi.

Turistlerin Türkiye'de yaptıkları harcamalarda konaklama, yeme-içme ve market sektörlerini içeren seyahat kategorisi, yüzde 36'lık payla ilk sıranın sahibi oldu. Turistlerin Türkiye'de en çok harcama yaptıkları ikinci önemli kategori ise yüzde 33'lük payla perakende alışverişler oldu.

Körfez ülkeleri, Türkiye'de turizme gelir kattı

Türkiye turizminin yaklaşık yüzde 10'unu, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin perakende alışverişleri oluşturdu. Tek başına Körfez ülkelerinin giyim harcamaları, diğer ana ülkelerin giyim harcamalarının toplamıyla neredeyse eşit seviyeye ulaştı. ABD'den gelen ziyaretçiler, kuyum ve aksesuar harcamalarıyla öne çıkarken, sağlık harcamalarında ise İngiltere ve Türki Cumhuriyetler ön plana çıktı.

2024'te Türkiye'deki yabancı kart harcamalarının yüzde 88'i, sırasıyla İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Trabzon ve Nevşehir'de gerçekleşti. Körfez ülkelerinden gelen turistler, İstanbul'da en fazla kartlı harcama yapan grup olurken, Muğla'da ise İngiltere ve Almanya'dan gelen ziyaretçiler öne çıktı. Antalya'da İngiltere, Almanya ve Türki Cumhuriyetler'den; İzmir ve Aydın'da ABD'den; Trabzon'da Körfez ülkelerinden; Nevşehir'de ise Japonya ve Çin gibi Asya ülkelerinden ve Latin Amerika'dan gelen ziyaretçiler, harcamalarda en büyük payı aldı.

En yoğun kart kullanımının, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleştiği İstanbul, dört mevsim boyunca Türkiye'nin toplam turizm gelirlerine en fazla katkıyı sunan il oldu. İstanbul'un kış aylarında turizme verdiği katkı, yaz turizmiyle öne çıkan illerin toplam katkısından daha fazla oldu.

"Türkiye'nin turizm stratejisine içgörüler sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, analizin, Türkiye'nin turizm stratejisine içgörüler sunduğunu belirtti.

Analiz sonuçlarının, yabancı turistlerin kart harcamalarında artışa işaret ettiğine, kartlı ödemelerinin, turizm gelirlerine olumlu etkisini ve Türkiye ekonomisine katkısını gözler önüne serdiğini aktaran Mümin, "Visa olarak, yabancı turistlerin Türkiye'de güvenli ve kesintisiz harcama yapmalarını desteklemeye, aynı zamanda turizm sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ödeme yöntemlerini kullanabilmesini sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener de son 5 yılda, bölgedeki ülkeler arasında kartlı harcamalarını en fazla artıran ikinci ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, yeme-içme, ulaşım, market ve sağlık sektörlerindeki harcamalarda yaşanan büyümenin, 2024'te Türkiye'nin turizmdeki başarısını önemli ölçüde desteklediğini aktardı.

Şener, "Analiz bulguları, Türkiye'de yabancı kartlarla gerçekleştirilen sağlık harcamalarının toplam turizm gelirine katkısının, Akdeniz havzası ortalamasının 3 katından fazla olduğunu gösteriyor. Visa olarak, kartlı ve yenilikçi ödeme çözümlerinin turizm sektörünün en önemli itici güçlerinden biri olduğunu gözlemliyor, Türkiye'de turizmin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Visa 2024 Turizm Analizi: Türkiye'nin Kart Harcamaları Artıyor - Son Dakika

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