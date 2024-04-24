Zafer Kalkınma Ajansı yeni yönetimiyle ilk kez toplandı

Ekonomi

Zafer Kalkınma Ajansının 2024 yılı ikinci Yönetim Kurulu Toplantısı Manisa'nın ev sahipliğinde yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri sonrası değişen belediye başkanları ve il genel meclisi başkanlarının da ilk kez bir araya geldiği toplantıda 2023 yılındaki çalışmalar, 2024 yılında devam eden yatırımlar ve yapılacak yeni yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen 2024 yılı Zafer Kalkınma Ajansı İkinci Yönetim Kurulu Toplantısına Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Yönetim Kurulu üyeleri Kütahya Valisi Musa Işın, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Kadir Uslu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ev sahibi Vali Enver Ünlü, Manisa'nın Osmanlı döneminde şehzadelerin yetiştiği ve önemli kararların alındığı bir merkez olmasının yanı sıra, günümüzde zengin tarihi mirasıyla birlikte güçlü sanayisi, tarımı ve kültür şehri olarak Türkiye'nin gözde şehirleri arasında yer aldığını belirterek, "Birçok ulusal ve uluslararası firmanın üretim tesisleriyle Türkiye'nin sanayi üslerinden biri haline gelen Manisa'da sanayi alanında gösterdiğimiz bu başarı, istihdamı artırırken, bölgenin ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca üzüm ve zeytin üretimi başta olmak üzere, çeşitli tarım ürünlerinde lider konumda olan ilimiz, verimli tarım toprakları ile hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de geleneksel tarım kültürümüzün sürdürülmesine yardımcı olmaktadır. Lidya Krallığı'nın başkenti ve paranın ilk basıldığı yer Sardes, Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı Salihli-Kula Jeoparkı, Aigai Antik Kenti gibi birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan Manisa aynı zamanda sanatsal etkinliklere ve festivallere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamda kadim bir gelenek olan ve bu yıl 484'sünü gerçekleştirecek olduğumuz UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde de bulunan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu vesile ile ulusal ve uluslararası katılımla 28 Nisan'da saçım etkinliğini gerçekleşeceğimiz Manisa Mesir Macunu Festivali'ne sizleri davet etmek istiyorum. Toplantımızın hem Zafer Kalkınma Ajansı'nın hem de bölgesel kalkınmanın hedeflerine ulaşması konusunda başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum."

Yeni başkanları tebrik etti

Toplantının basına açık kısmında yeni seçilen belediye başkanları ve il genel meclisi başkanlarını tebrik ederek başlayan Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, "Gündemimize geçmeden önce malumunuz 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler neticesinde Yönetim Kurulumuzda da değişiklikler oldu. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak Belediye Başkanları ile Afyonkarahisar ve Uşak İl Genel Meclis Başkanları görevlerini devrettiler, kendilerine hem ajansımıza hem de bölgemize bugüne kadar yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle aramıza katılan yeni belediye ve il genel meclisi başkanlarını tebrik eder, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

"2023 yılında 42 proje tamamlandı"

Konuşmasına 2023 yılı içerisinde tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin ajans destekleri, 2024 yılında planlanan Ajans faaliyetleri ve destekleri ile son toplantıdan bugüne yapılan çalışmalardan bahseden Dr. Turan Ergün, "2023 yılı içerisinde ajansımız tarafından 42 proje başarıyla tamamlanmıştır. Ajansımız bu projelere 58,7 milyon TL destek vererek toplamda 132,7 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçmesini sağlamıştır. Yine 2023 yılı içerisinde 38 yeni proje imzalanmış olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 207 milyon TL'dir. Ajansımız tarafından bu projelere 73,6 milyon TL destek verilmesi ön görülmektedir. 2023 yılı içerisinde ajansımızın Yatırım Destek Ofisleri marifetiyle 1.209 firmaya danışmanlık ve tanıtım yapılmış olup 88 firma yatırım kararı almıştır. Ajansımız tarafından rehberlik ve danışmanlık desteği verilen bu yatırımlar kapsamında yaklaşık 4.847 milyar TL sabit yatırım tutarı ve 1.572 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. 2024 yılında uygulamaya başlanması planlanan ve bölgemizin de pilot bölge olarak yer aldığı Türkiye'de Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi'nin hibe bileşeni kapsamında 750 bin avroya tekabül eden yaklaşık 24,5 milyon TL'nin kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların uygun başvuru sahibi olacağı bir destek programı ile dağıtılması planlanmaktadır. Proje kapsamında Description of Action (Eylem Açıklaması) belgesi ajansımız tarafından hazırlanıp Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne gönderilmiş olup bu belgenin onay süreci devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bugüne kadar 44 projemiz desteklenmiş olup 2024 yılında da en az 30 milyon TL kaynağın bölgemize çekilmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Üreten Şehirler Destek Programı kapsamında hazırlanan ve Mayıs ayı içerisinde ilan edilmesi planlanan Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren özel sektör firmalarına yeşil dönüşüm konusunda teknik destek sağlanacaktır. Sağlanacak teknik desteğin toplam tutarının 6,2 milyon TL olması planlanmaktadır. Ajansımız tarafından hazırlanan ya da ortak olarak katılım sağlanan Avrupa Birliği projeleri kapsamında da bölgemize yaklaşık 1-2 milyon Avro'luk bir kaynağın getirilmesi hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın Afyonkarahisar ilimizi ziyaretlerinde işaret ettiği konu üzerine ajansımızın 27.09.2023 tarihli ve 2023-03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 'TR33 Bölgesi Sürdürülebilir Jeotermal Su Yönetim Planı'nın hazırlanmasına yönelik hizmet alımı yapılması kararı alınmıştır. 2024 yılı içerisinde tamamlanması ön görülen bu plan ile ajansımızın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi'nde jeotermal sahaların mevcut durum analizi, jeotermal potansiyelin dünyadaki iyi örnek uygulamalarına göre havza bazlı nasıl değerlendirileceği, yapılması gereken ilave çalışmaların ve oluşacak ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi, il, ilçe ve saha bazlı yönetim modeli önerilerinin ortaya koyulmasına yönelik bölgedeki jeotermal kaynaklardan maksimum yararlanmayı sağlayacak ve sürdürülebilir şekilde en uygun yönetim modellerinin çıkarılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"51 projenin uygulaması takip ediliyor"

Son Yönetim Kurulu toplantısından bugüne kadar geçen süreçte yapılanlardan da bahseden Turan, "Ajansımızca desteklenen proje uygulamaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup 51 projenin uygulaması yararlanıcılarla birlikte takip edilmektedir. Bu dönemde 17 proje tamamlanarak projeler kapsamında oluşturulan altyapılar bölgenin kalkınması için hizmet vermeye başlamıştır. Ajansımız ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde Kütahya'da faaliyette olan OSB'ler başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 'Yeşil OSB ve Yeşil Üretim Toplantısı' düzenlenmiştir. Ajansımızın ev sahipliğinde yılın ilk Genel Sekreterler Toplantısı Afyonkarahisar'da düzenlenmiş, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ajansımız 'En Kurumsal Ajans' sertifikasına layık görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine Manisalı gençler yoğun ilgi göstermiştir. Ajansımızın da yer aldığı etkinlikte gençler destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurları hakkında bilgi alabilme imkanı bulmuştur. Kütahya TSO, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İŞKUR ve ajansımız arasında iş gücü piyasasına ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücü-iş eşleşmesine destek sunmayı, işverenlerin uygun adayları bulmasını kolaylaştırmayı ve iş arayanlara kariyer gelişim fırsatları sunmayı hedefleyen Nitelikli İş Gücü Geliştirme ve Destekleme Projesi (NİGDEP) İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Yatırımcı çekme faaliyetleri kapsamında çok önemli hizmetler sunan ajansımız; 2023 yılı aralık ayı ile 2024 yılı ocak, şubat ve mart aylarında 268 firmaya ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiş ve 32 firmayı ziyaret ederek devlet destekleri hakkında bilgilendirmiştir."

Toplantının gündemi

Gerçekleştirilecek olan toplantının gündeminden de bahseden Ergün konuşmasını şöyle tamamladı: "İlk iki gündem maddemizde 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin hazırlanan raporlara ve bütçe sonuçlarına ilişkin bilgi alacağız. Üçüncü gündemimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Dördüncü gündem maddemizde ise Türkiye'nin ilk kez katıldığı Akdeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programının 103.6 milyon avroluk ilk teklif çağrısı olan INTERREG NEXT Akdeniz Programı kapsamında ajansımız tarafından koordine edilen çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Diğer gündem maddelerimizde 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na ait Kapanış Raporları sunulacak, yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepler ve projelerle ilgili gelişmeler ile iki yönetim kurulu toplantısı arasında ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetleri görüşeceğiz. Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennilerimle sözlerime son verirken; katılım sağladığınız için teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Uşak Valisi Dr. Turan Ergün'ün konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - MANİSA