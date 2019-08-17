Deprem kahini Türkiye'yi uyardı: 14-18 Ağustos'a dikkat!

1 Kendisini deprem tahmincisi olarak tanıtan ve son depremlere ilişkin tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets, özel açıklamalarda bulundu.

2 Son dönemde Peru, Fiji ve Ekvador'da gerçekleşen büyük depremleri önceden tahmin eden Hoogerbeets Yunanistan, Denizli ve Çanakkale depremlerini de söylemişti.

3 Depremleri, gezegenlerin hareketlerine göre tahmin ettiğini söyleyen bilim adamı İstanbul depremi hakkında da görüş bildirdi.

4 14-18 Ağustosa dikkat! Daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada 14-18 Ağustos tarihleri arasında büyük bir deprem beklediğini söyleyen Hoogerbeets, depremin nerede olacağına dair bir fikri olmadığını çünkü fay hatlarının stres kırıklarını ölçemediklerini belirtti.