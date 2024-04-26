KKTC'li öğrencilerin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki otel davası ikinci duruşması bugün - Son Dakika
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KKTC'li öğrencilerin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki otel davası ikinci duruşması bugün

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde KKTC’li öğrencilerin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması bugün yapılacak. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bakanlar ve milletvekilleri de ailelerle birlikte Adıyaman'a geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, hukuki sürecin takibiyle ilgili KKTC Meclisi'nde özel bir komite kurduklarını belirterek, "Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" dedi.

26.04.2024 08:32
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DİLAN KUTLU

(ADIYAMAN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde KKTC'li öğrencilerin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması bugün yapılacak. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bakanlar ve milletvekilleri de ailelerle birlikte Adıyaman'a geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, hukuki sürecin takibiyle ilgili KKTC Meclisi'nde özel bir komite kurduklarını belirterek, "Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bakanlar ve milletvekilleri de davayı izlemek üzere ailelerle birlikte Adıyaman'a geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Biz bugün burada iktidarıyla, muhalefetiyle aslında Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen bütün partilerin temsilcileri olarak bir araya geldik" dedi.

"KOMİTEDE TÜM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VAR"

İsias Oteli özelinde depremde hayatını kaybeden KKTC yurttaşlarıyla ilgili "hukuki ve adli sürecin takibiyle alakalı KKTC'de "Cumhuriyet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Meclisi" kurduklarının altını çizen Özdenefe, "Bu komitede mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerden temsilcilerimiz vardı. Bugün öğle saatlerinde ana muhalefet partisi liderimiz Sayın Tufan Ernuman ve komite üyelerimizle birlikte geldik ve Sayın Başbakan Adıyaman'a gelecek davayı takip etmek için" dedi.

"SÜRECİ KIBRIS TOPLUMU ADINA TAKİP EDİYORUZ"

Özdenefe, 6 Şubat depremlerinde farklı bölgelerden KKTC'li vatandaşların hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece Adıyaman'da değil, farklı bölgelerde de kaybettiğimiz yurttaşlarımız oldu. Hatay'da bu bölgelerden biri. Elbette ki biz depremde kaybettiğimiz tüm canlarla ilgili süreçleri takip ediyoruz ama İsias'ı biliyorsunuz. Orada kaybettiğimiz çocuklarımız çok önemli, çok kıymetli; okullarını temsilen buraya geldiler. Aynı zamanda büyük bir kafileydi ve Adıyaman özelinde baktığımızda en vahim şekilde yıkılan, çevresindeki binalar ayaktayken yerle bir olan ve hiçbir şekilde kaçma imkanı dahi olmadan kaybetmiştik çocuklarımızı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yargının ve adalet sisteminin doğru düzgün şekilde, bütün bu acılara rağmen ileriliyor oluşuna dair inancımız elbette tamdır. Derdimiz, herhangi bir noktada müdahale değil ama çocuklarımızı kaybettiğimiz bu özel davada ailelerimizin yanında olmak ve süreci Kıbrıs Türk toplumu adına onlarla birlikte takip etmek."

"TÜRKİYE'DEKİ BAROLAR BİRLİĞİ İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ"

Özdenefe, komitenin bu zamana kadar izlediği yola ilişkin de, "Bu komiteyle farklı zamanlarda istişare toplantıları yaptık. Geçtiğimiz hafta hukukçu arkadaşlarla bir araya geldik. Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bu davalarla ilgili gönüllü avukatlarımız var, onlarla ve uzman heyetlerle teknik raporlarla alakalı olarak istişare toplantıları yapıyoruz. Dönem dönem onlar da Kıbrıs'a gelip bizi bilgilendiriyorlar. Biz de halkımıza doğru bilgileri veriyoruz. Ailelerimiz sağlıklı bir şekilde bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Bugün Ankara'daki muhataplarımıza ve Barolar Birliği'ne ziyaretler gerçekleştirdik" dedi.

"MAHKEMEYE MÜDAHİL OLMA HAKKIMIZ YOK"

Davanın ardından 1 yılı  içeren bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Özdenefe, "Raporlarımızı hazırlayıp komite olarak Genel Kurul'umuza elbette sunuyoruz. Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" diye konuştu.

KKTC ÖZEL KOMİTE MECLİSİ NEDİR?

Cumhuriyet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Meclisi 20 Şubat 2023'te kuruldu. Komitenin hedefi; davalara ilişkin süreçlerin takip edilmesi, şikayetçi olacak veya davalara taraf  olacak KKTC'li vatandaşlar arasındaki kordinasyonun sağlanması olarak belirlendi.

Komitenin görevleri arasında; yaralılar, kayıplar, mağdurlarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek cezai gerekse hukuk davaları bağlamında adli süreçlerde, TBMM, savcılıklar, Adalet Bakanlığı tarafından deprem suçlularının soruşturulması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla inceleme araştırma süreçleri yer alıyor.

KKTC\'li öğrencilerin hayatını kaybettiği Adıyaman\'daki otel davası ikinci duruşması bugün
Kaynak: ANKA

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