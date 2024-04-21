Bakan Özhaseki'den depremzedelere: "Ev çıkmadığı için hüzünlenenler oluyor. Merak etmeyin, evlerinizi teslim edeceğiz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:
"485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz"
KAYSERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; depreme karşı İstanbul'u dönüştürebilmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını söyleyerek; "Afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz" dedi.
Erciyes Dağı'nda Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak alanı Ağaçlandırma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; deprem bölgesinde 240 yerde şantiyelerin olduğunu ve 4 bin 333 köyde ise köy evi yaptıklarını söyledi. Bu güne kadar 76 bin konutu teslim ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, ev çıkmayan depremzedelere seslenerek "merak etmeyin" çağrısında bulundu. Söz verip de kaybolanlardan olmadıklarının altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; "Şehircilik meselesi başlı başına bir iş, kadim şehirlerimiz var. Bir taraftan da iklim değişikliğinin getirmiş olduğu her türlü sıkıntılarla baş etmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu mücadeleler içerisinde son dönemde kendimize iki tane daha vazife biçtik. Birisi depremin getirmiş olduğu hasarları giderebilmek. Bir diğeri de ileride olabilecek her türlü deprem gibi afetlere karşı buy ülkenin korunabilmesi meselesi. Birisi 1 yıldan fazla oldu 6 Şubat'taki afet. Herhalde Anadolu'ya geldiğimiz ilk andan itibaren başımıza gelen en büyük felaket. 18 tane il doğrudan veya dolaylı etkilendi, 14 milyon insan zarar gördü. yıkılan dükkan, konut, ardiye, depo gibi bağımsız birim sayısı 850 bin. Dile kolay, Anadolu ölçeğinde 5-6 tane vilayet demek. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Şehirlerin bazılarının merkezleri tamamıyla yok olmuş vaziyette. O şehirleri ayağa kaldırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Şuanda bin 240 yerde şantiyemiz var, 4 bin 333 köyde köy evleri yapıyoruz. 76 bin kadar konutu teslim ettik, binlercesi devam ediyor. Bundan sonra da her ay 10, 15, 20 bin konutu depremzedelere vermeye devam edeceğiz. Oradaki insanların evlerine kavuştuklarında yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim en büyük sevincimiz. Bazen ev çıkmadığı için hüzünlenenler oluyor. Onlara diyorum ki; merak etmeyin. Cumhurbaşkanımız söz verdi, bizler de sözün arkasında duruyoruz. Bu ay çıkmazsa diğer ay çıkar, olmadı sonraki ay çıkar merak etmeyin. Bu evler bitinceye kadar buradayız. Biz seçimlik, mevsimlik insanlar değiliz. Söz verip de kaybolanlardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Onun içindir ki gece, gündüz demeden uğraşıyoruz. Evlerinizi teslim edeceğiz" dedi.
" İzmir'imizi, İstanbul'umuzu ayağa kaldırabilmenin mücadelesini yapıyoruz"
Bakanlık olarak yapıları depreme dirençli hale getirmek için uğraştıklarını ve bu çerçevede İstanbul için 485 milyar TL'lik bütçe açıkladıklarını sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki; "Bir taraftan da bir başka iş olarak kendi üzerimize aldığımız sorumluluğumuz gereği ne kadar yapımız varsa tamamını afetlere karşı dirençli hale getirmeye uğraşıyoruz. Bu da başlı başına bir iş. İstanbul için proje açıkladık. Orta vadeli bütçede tam 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz. Oradaki birçok sorumluluk sahibi belediye başkanının, ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir, ciddiye de almayabilirler. Ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğurabileceğini çok iyi biliyoruz. Onun için gece, gündüz demeden gerek İzmir'imizi, gerek İstanbul'umuzu gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından Bakan Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve programa katılanlar ağaç dikti.
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