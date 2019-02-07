Erkekler Çekici Bulmasın Diye, Yüzlerine Dövme Yaptırıp, Burunlarına Tıpa Takıyorlar
1 saat önce
Hindistan'nın Arunachal Pradesh şehrinde yaşayan Apatani kabilesinin kadınları, komşu kabilelerdeki erkeklerinin kendilerini beğenmemesi için, yüzlerine dövme yaptırıp, burunlarına tıpa takıyor.
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Apatani kabilesinin yaşayan son kadın üyeleri, tıpa taktıkları burunları ve dövmeli yüzleriyle görenleri şoke ediyor. Sebebi ise inanılmaz!
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Apatanili kadınlar güzelliği ile, öyle ünlüydü ki komşu kabileler tarafından sık sık kaçırılıyorlardı.
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Kabilenin kadın üyeleri, burun tıkaçları ve siyah yüz dövmelerini komşu kabilelerin kendilerini beğenmemesi, kendilerinden bir nevi uzak tutmak için yapıyor.
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Hindistan, Arunachal Pradesh'teki Apatani Kabilesinin genç kızları, yıllarca burunlarının delinmesi için zorlandı. İşte kabileden kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:54
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