Erkekler Çekici Bulmasın Diye, Yüzlerine Dövme Yaptırıp, Burunlarına Tıpa Takıyorlar

1 Apatani kabilesinin yaşayan son kadın üyeleri, tıpa taktıkları burunları ve dövmeli yüzleriyle görenleri şoke ediyor. Sebebi ise inanılmaz!

2 Apatanili kadınlar güzelliği ile, öyle ünlüydü ki komşu kabileler tarafından sık sık kaçırılıyorlardı.

3 Kabilenin kadın üyeleri, burun tıkaçları ve siyah yüz dövmelerini komşu kabilelerin kendilerini beğenmemesi, kendilerinden bir nevi uzak tutmak için yapıyor.

4 Hindistan, Arunachal Pradesh'teki Apatani Kabilesinin genç kızları, yıllarca burunlarının delinmesi için zorlandı. İşte kabileden kareler...

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