Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 9'a yükseldi! Bileğindeki "Atatürk" dövmesi dikkat çekti - Son Dakika
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Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 9'a yükseldi! Bileğindeki "Atatürk" dövmesi dikkat çekti

Son 1 ayda 8 cesedin kıyılarına vurduğu Antalya'da sabah saatlerinde korkutan bir gelişme daha yaşandı. Şantiye işi yapan işçilerin ihbarı sonrası polis ekipleri sudan 25-30 yaşında bir erkek cesedi çıkardı. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu ve bileğinde "Mustafa Kemal Atatürk" yazılı dövme olduğu tespit edildi.

12.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:36
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı 9'a yükseldi.

Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 9'a yükseldi! Bileğindeki 'Atatürk' dövmesi dikkat çekti

CANSIZ BEDENİ GÖRÜNCE 112'Yİ ARADILAR

Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde şantiye işi yapan işçiler, sahilden 2 metre uzaklıkta su içinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıcı, su üzerindeki kişiyi kıyıya çıkarttı.

Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 9'a yükseldi! Bileğindeki 'Atatürk' dövmesi dikkat çekti

BİLEĞİNDE "ATATÜRK" YAZILI DÖVME

İncelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu, bileğinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazılı dövme olduğu tespit edildi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 9'a yükseldi! Bileğindeki 'Atatürk' dövmesi dikkat çekti

SON 1 AYDA 9'UNCU CESET

Antalya'da son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı, son cenaze ile 9 oldu. 17 Ocak'tan bu yana Alanya'da 1, Manavgat ve Serik'te 3'er, Aksu'da 1 ve Konyaaltı Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 9 ceset bulundu. Cesetlerden birinin, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenmiş ve ailesine teslim edilmişti.

Antalya\'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 9\'a yükseldi! Bileğindeki "Atatürk" dövmesi dikkat çekti
Kaynak: DHA

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