8. Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Arnavutköy'de start aldı

Sporcuların kıyafetlerinde Filistin ve Gazze bayrakları taşıması dikkat çekti

İSTANBUL - Bisikletli sporcular, 8'ncisi düzenlenen Ömer Halisdemir Bisiklet Turu kapsamında Arnavutöy'den yola çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bisiklet sporcusunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sporcuların kıyafetlerinde Filistin ve Gazze bayrakları taşıması dikkat çekti.

Arnavutköy'de her yıl düzenlenen 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun bu yılki etabı, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan start aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bisiklet sporcusunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular Filistin ve Gazze bayraklarını taşıyan kıyafetleriyle pedal çeviriyorlar.Bu yılki turun en önemli özelliği, sporcuların Gazze ve Filistin'e desteklerini göstermek için pedal çeviriyor olmaları. Gazze Öğrenci Meclisi Başkanı da programa katılarak, Gazze'den getirdiği şehit toprağını sporculara takdim etti. Sporcular, bu toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine götürerek anlamlı bir mesaj verecekler.

Turun başlangıcı dron ile görüntülendi

Tura katılan sporcular, 15 Temmuz günü Niğde Bor'da bulunan Ömer Halisdemir 'in kabrine ulaşacaklar. Yolculuk boyunca çeşitli illerde durarak, bu şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları da Halisdemir 'in kabrine götürecekler. Bu geleneksel hareketle, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz şehidini anacaklar. Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayan turun başlangıcı, drone ile görüntülendi. Programa Arnavutköy protokolü de katılım gösterdi. Sporcuların meydandan çıkışı, coşkulu anlara sahne oldu. Bu yılki etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların dayanışma ve birlik mesajı vermesi açısından da önem arz ediyor. Arnavutköy'den başlayıp Niğde Bor'a uzanan bu anlamlı yolculuk, hem milli birlik ve beraberliği pekiştirecek hem de dünya gündemine Gazze ve Filistin konusunu taşımaya devam edecek.

"8. Bisiklet turumunuzda tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Düzenlenen bisiklet turunda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Ben öncelikle 2016'dan bu zamana kadar düzenli olarak düzenlediğimiz ulusal bisiklet turumuz Ömer Halisdemirimizin, bu kahramanımızın, bu şehidimizin anısına düzenlediğimiz 8. Bisiklet turumunuzda tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Öncelikle 15 Temmuz 2016'dan bu zamana kadar Arnavutköy halkının bu duyarlılığını tüm dünyaya tüm ülkemize yansıtmak istiyoruz. Bugün de hep birlikte halkımızla Arnavutköy'lü hemşerilerimizle birlikte bisiklet turumuzun sekizincisine Start veriyoruz. Sporcularımız ülkemizin hatta dünyanın bir çok yerinden gelipte bugün bu tura katılması bizim için çok anlam ifade ediyor. Bu sene Ömer Halisdemir bisiklet turumuza bir anlam daha yükledik o da malumunuz son süreçte Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı. Bugün aramızda Filistinli, Gazzeli sporcularımızın da olduğu bir tur düzenledik . 35'e yakın sporcumuz Arnavutköy'den Hadımköy'deki şehitliklerimizden şehit topraklarını aldılar, emaneti aldılar. Yaklaşık altı durakta ülkemizin bir çok yerinde şehitliklere uğrayıp şehit topraklarını alıp 1100 km yol kat edip şehidimiz Ömer Halisdemir'imizin bulunduğu kabrine inşallah toprak takdimi yapacaklar." Şeklinde konuştu