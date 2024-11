Antalya Havalimanı'ndaki Uçak Kazasında Hızlı Müdahele

Genel

Antalya Havalimanı'ndaki uçak kazasına müdahale eden ARRF ekibi ödüllendirildi

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu:

"23. saniyede müdahalede bulunup 2 dakika içerisinde olaya hakimiyet sağlamaları çok önemli bir başarıdır. Havacılık kazalarında dünyada nadir görülen bir olaydır"

"Bin 400 uçağın günlük olarak uçtuğu dönemden daha seyrek bir dönemde olması herkes için şans oldu"

"Şu an kazanın teknik bir nedenle yaşandığı belirtiliyor, uzun incelemelerden sonra diğer sebepler çıkabilir"

ANTALYA - Antalya Havalimanı Yönetimi, Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden uçağın inişi sırasında motorunda çıkan yangını 2 dakika içinde söndüren Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerini tebrik ederek, kurtarma ekibine çiçek ve çikolata hediye etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Kulenin çok hızlı hareket etmesi, ARFF ekiplerimizin 23. saniyede müdahalede bulunmaları ve aynı zamanda 2 dakika içerisinde olaya hakimiyet sağlamaları çok önemli bir başarıdır. Havacılık kazalarında dünyada nadir görülen bir olaydır" dedi.

Rusya'nın Sochi Havalimanı'ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR tipi ve RA89085 tescilli uçak, 24 Kasım Pazar günü saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na teker koyduğu sırada kuleye acil durum deklare etti. Sol motorunda yangın başladığını bildiren uçak, hızla pist başına yönlendirilen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri tarafından söndürüldü. Uçağın motorunda çıkan yangına ARFF ekipleri tarafından 23'üncü saniyede müdahale edilirken, ARFF ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 dakikada söndürüldü. Yolcular ve mürettebatın tahliyesi için harekete geçildi. Uçağın kapılarından açılan hava yastıkları sayesinde saat 21.43'te 89 yolcu ve 6 mürettebatın sağ şekilde tahliyesi sağlandı.

Antalya Havalimanı Yönetimi, yaşanan olaydan 4 gün sonra ekibin başarısına vurgu yapmak adına basın mensuplarıyla bir araya geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kaza Yangın İstasyonu'nda ARFF ekiplerine çiçek ve çikolata takdim ederek, ekibi tebrik eden Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, kurtarma ekiplerin olayın 23. Saniyesinde müdahalede bulunmalarının ve 2 dakika içerisinde yangını kontrol altına almalarının büyük bir başarı olduğunu kaydetti. Seyitoğlu, "Soçi havalimanından, Rusya'ya ait bir uçağın Antalya Havalimanı'mıza 21.35 sularında gelmesi ve elim bir kazanın içerisinde görülmesi bizleri de gerçekten tedirgin etti. Kulenin çok hızlı hareket etmesi, ARFF ekiplerimizin 23. saniyede müdahalede bulunmaları ve aynı zamanda 2 dakika içerisinde olaya hakimiyet sağlamaları çok önemli bir başarıdır. Havacılık kazalarında dünyada nadir görülen bir olaydır. Bu vesileyle 8 ya da 9 dakika içerisinde de tahliyenin gerçekleşmiş olması, 90'dan fazla yolcumuzun mürettebatıyla beraber sağlam bir şekilde güvenli bir koridor oluşturarak yangın söndürme faaliyetinin yanında aynı zamanda kurtarma faaliyetine de girmeleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Yolcularımız, burnu kanamadan yara almadan ve ölüm gerçekleşmeden sağlam bir şekilde güvenli bir alana alınmışlardır" diye konuştu.

19 kişilik 4 ekibin yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları yaptığını aktaran Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, kazanın yaşandığı gün havalimanına iniş yapacak uçaklar için sabah saat 04.00'e kadar uçuşların kapandığını, giden uçuşlarda ise bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi. Seyitoğlu, şöyle devam etti: "Bu uçağın şu an onarımı için Rus hava yollarına ait ekipler, şirketler kendi uçaklarıyla ilgileniyorlar. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzden DHMİ Genel Müdürlüğümüzün ekiplerine kadar incelemeler devam ediyor. Dolayısıyla büyük bir kaza atlatmış bulunuyoruz. Bu havalimanında yaz sezonunda maksimum bin 400'leri gördüğümüz bir uçak hareketi var. Bin 400 uçağın günlük olarak uçtuğu dönemden şu an daha seyrek bir dönemde bu olayın gerçekleşmiş olmasını konuşuyorsak, biraz şanslı bir dönemde bu olay olmuş oldu. Belki 1400 uçağın 24 saatte indiği bir dönemde öyle bir şey olsaydı bilmiyorum sonuçlar ne olurdu ama hakikaten her yönüyle büyük bir başarı. "