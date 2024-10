Genel

Bursa'da görülmemiş Cumhuriyet kutlaması

BURSA - Cumhuriyet'in ilanının 101. yılını bütün Bursa birlikte Nilüfer'de kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin, bu yıl bir ilki gerçekleştirerek birlikte düzenlediği "Cumhuriyet Yürüyüşü", yüz binleri FSM'de buluşturdu. Bursa halkının tek yürek olarak Cumhuriyet'e sahip çıktığı yürüyüşün ardından sanatçı Candan Erçetin sahne alarak Bursalılara muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.

Bursa, şimdiye kadar düzenlenen en görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlamasına ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce Bursalı, Nilüfer'de her yıl düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılarak Cumhuriyet'e nasıl sahip çıktığını gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl bir ilki gerçekleştirerek birlikte düzenlediği "Cumhuriyet Yürüyüşü" muhteşem görüntülere sahne oldu. FSM Bulvarı'nı baştan sona dolduran Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları ile alanı doldurdu. Yüz binlerce Bursalı, marşlarla, şarkılarla yürüyerek Cumhuriyet için kenetlendi. Başlangıç noktası, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Acıbadem Kavşağı olan yürüyüş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in alana gelmesiyle başladı.

Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Şadi Özdemir, yürüyüş öncesi ortak açıklama yaparak Cumhuriyetin 101. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin birlikte düzenlediği yürüyüşün, birlikteliğin en güzel örneğini yaşattığını belirttiler. Bu ülkenin her zorluğu birlikte aşacağına vurgu yapan Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer ile özdeşleşen Cumhuriyet yürüyüşüne bu yıl daha da büyük ilgi gösterilmesinin, halkın Cumhuriyeti her zamankinden çok sahiplendiğini de ortaya koyduğunu ifade ettiler. Geleneği salonlarda değil, alanlarda sürdürerek Türkiye örnek olduklarını belirten Başkan Bozbey ve Başkan Özdemir, Cumhuriyet'e artık 86 milyon insanın sahip çıktığını dünyaya göstererek kutlamaların düzenlendiğini dile getirdiler.

İki başkanın açıklamalarının ardından coşkulu yürüyüş başladı. Yürüyüşe, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hazar Öztürk, Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, CHP ilçe Başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, STK temsilcileri ve toplumun tüm kesimleri katıldı. Her yaştan yurttaşın ellerinde bayraklarla yer aldığı yürüyüşte bulvar adeta insan seline dönüştü. Olağanüstü ilgi nedeniyle adeta adım adım ilerleyen yürüyüş, vatandaşların omuz omuza söyledikleri 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganları ve marşlarıyla renklendi.

Hastane Alanı doldu taştı

Kutlamaların ikinci adresi, yürüyüşün sona erdiği Hastane Alanı'ydı. Hastane Alanı'ndaki kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in halkı selamlamasıyla başladı. Ceyhun Fersoy'un sunduğu kutlama programında, alanı ve yolları dolduran yüz binlerce kişi, saygı duruşunda bulundu ardından da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Coşku selinin yaşandığı kutlamada Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir sahneye eşi Nuray Özdemir ile çıkarak Cumhuriyet Bayramı konuşmasını yaptı.

Şadi Özdemir, "Cumhuriyet Hepimizin"

Bursa halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Şadi Özdemir, kalabalığa seslenerek "Bugün Cumhuriyete her zamankinden çok sahip çıkmalıyız" dedi. Geçen hafta yaşanan hain terör saldırısını kınayan ve bu saldırının amacına ulaşamayacağını söyleyen Şadi Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü. "Birlik olmanın, birbirimize sımsıkı sarılmanın tam zamanı. Unutulmasın ki hiçbir güç ülkemizin bütünlüğünü bozamaz. Hiçbir güç bu topraklarda hain emellerine ulaşamaz. Biz Cumhuriyetin çocuklarıyız. Nereden gelirse gelsin her türlü teröre karşı dimdik ayaktayız. Yurdumuzun bütünlüğüne, bağımsızlığına, Atatürk ilke ve devrimlerine her zamankinden daha çok sahip çıkacağız".

Ulu Önder Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Cumhuriyette ısrar, özgürlükte ısrardır. Bu ısrardan, bu umuttan, bu inançtan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak. Bu güzel ülkede halkın iradesinin üzerinde hiç bir güç olmayacak. Nilüferimizi, Bursamızı daha da ileriye taşımak için çok çalışıyoruz. Cumhuriyete layık olmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu ülke hepimizin" diyerek konuşmasını tamamladı.

Mustafa Bozbey, "Meclis kürsüsünün sahibi millettir"

Eşi Seden Bozbey ile birlikte sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de alanı dolduran vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bursa'da unutulmaz bir gün yaşandığını vurgulayan Başkan Bozbey, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılını kutlamanın onuru ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bütün Türkiye olarak Cumhuriyete sahip çıkma sözü verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, bu topraklarda özgürlüğün en büyük değer olduğunu, birlikten doğan gücün ve kardeşlikten yükselen sesin her türlü engeli aşabileceğini kanıtlayan büyük bir eserdir. Cumhuriyet zaferlerin yalnızca cephelerde değil, zihinlerde ve kalplerde kazanıldığını öğretti bize. Şunu herkes bilmelidir ki Anayasamızın ilk dört maddesi, Cumhuriyetimizin temelidir. İlk dört madde değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Meclis kürsüsünün sahibi de bellidir. O kürsünün sahibi Atatürk'tür, millettir".

Bir arada olmanın, dayanışmanın, kardeşliğin en büyük güç olduğunu yürüyüşe katılan herkesin bir kez daha gösterdiğini ifade eden Mustafa Bozbey, "Terörün çirkin yüzüne karşı Cumhuriyetimizin barış ve huzur dolu yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Terör ve şiddetin karşısında Cumhuriyetimizin aydınlık idealleriyle omuz omuza duruyoruz. Terörü destekleyenleri de terörden medet umanları da lanetliyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet mirasını sonsuza dek taşıyacakları sözünü veren Başkan Bozbey, "Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ellerinde yeşerdi ve bizlerin kalplerinde diama büyümeye devam edecektir" dedi.

Bursa'nın, Cumhuriyet tarihinin sembol kentlerinden olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, "Ulusal kurtuluş mücadelesindeki onurlu duruşumuzla, aydınlanma yolundaki kararlılığımızla tarihteki yerimizi perçinledik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Atamızın gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Bozbey konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ne mutlu ki 101 yıl sonra bugün yine tüm kürsülerde, tüm sokaklarda, tüm meydanlarda yankılanıyor sesimiz. İşte bu kürsüde sesiniz olarak, Cumhuriyetimizin 101. yılını bir kez daha kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Cumhuriyeti yaşatmak ve onu her yeni günde yeniden öğrenmek için kararlıyız. Sevgili Atam, emanetini yaşatacak evlatların olarak bir kez daha haykırıyoruz ki, başarıyı senden öğrendik, özgürlüğü senden öğrendik, zaferi senden öğrendik, mücadeleyi senden öğrendik, bağımsızlığı senden öğrendik, gülümsemeyi en çok da gülümsetmeyi senden öğrendik. Onun içindir ki çok yaşa Cumhuriyet".

Candan Erçetin ile Cumhuriyet coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde, sevilen sanatçı Candan Erçetin sahne aldı. Ünlü sanatçı sahneye çıktığında, alanı dolduran yüz binlerce kişide coşku doruğa çıktı. Candan Erçetin'in muhteşem sahne performansı, bayram coşkusu yaşayanlara keyifli anlar yaşattı. Bursalıların birçok parçasına eşlik ettiği Candan Erçetin'e, gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çiçek vererek teşekkür etti.