Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı

28.05.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı.

Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı

KAYSERİ - Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü icra edildi. Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevki ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda hazırlıklarını tamamlayan 265 paraşütçü komando, Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na iniş yaptı. Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek, teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

Sahanın temizlenmesinin ardından Kızılay ve AFAD ekipleri de insani yardım için helikopterle alana bırakıldı. Tatbikata katılan Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya bayrakları ile saygı atlayışı da yapıldı.

Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da takip etti.

"Bu görev hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur vesilesidir"

Tatbikatın sonunda konuşan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda destanlar yazan paraşütçülerin yuvası ilk görev yerim 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Paraşüt sevdası 1990'lı yıllarda askeri okulda eğitim aldığım dönemde filizlendi. 1994 yılında gerçekleştirdiğim ilk atlayış ile gökyüzü ile tanıştım. Akabinde ilk görev yerim olan 1. Komando Tugay Komutanlığı bu sevdayı mesleki bir kimliğe dönüştürmenin yolunu açtı. 2000 yılında askeri serbest paraşüt kursunu başarı ile tamamlayarak bu alandaki uzmanlık yolculuğuma başladım. Aynı yıl Karagücü Serbest Paraşüt Takımına seçildim. 2004 yılında Silahlı Kuvvetler Paraşüt Şampiyonasında elde ettiğim dereceyle Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımına seçilerek milli sporculuk hayatım resmen başladı. 2018 yılına kadar hem Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımında hem de Paraşüt Milli Takımında sporcu ve takım kaptanı olarak görev yaptım. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok şampiyonada bireysel ve takım kategorisinde şanlı bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırıyorum. Elde ettiğim tecrübeler sayesinde aynı zamanda öğretmenlik yapmaktayım ve vermiş olduğum kurslar ile birçok paraşütçü profesyonel yetiştirdim. Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış gerçekleştirdim. Her bir atlayışımda hala ilk gün hissettiğim heyecan ve gururu hissederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur vesilesidir" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Savunma, Komando, Kayseri, Erciyes, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:23:24. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.