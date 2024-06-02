ESTÜ'de coşkulu mezuniyet töreni - Son Dakika
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ESTÜ'de coşkulu mezuniyet töreni

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı tamamlayarak mezun olan 2 bin 400 öğrenci kep atarken, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, 'Mezuniyet törenimiz 2011 yılından beri ilk defa bu kadar kalabalık, biz çok gururlu ve mutluyuz' dedi. Mezuniyet töreninde öğrencilerin hazırladığı pankartlar renkli görüntüler oluşturdu. Mezunlar, geleceklerine dair umutlu mesajlar verdi.

02.06.2024 22:00
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ESTÜ'de coşkulu mezuniyet töreni

Mezun olan öğrencilerin hazırladıkları pankartlar renkli görüntüler oluşturdu

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan:

"Üniversitemiz coşkulu bir gün yaşıyor, 2 bin 400 mezun verdik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı tamamlayarak mezun olan 2 bin 400 öğrenci mezuniyet sevinciyle kep atarken, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, "Mezuniyet törenimiz 2011 yılından beri ilk defa bu kadar kalabalık, biz çok gururlu ve mutluyuz" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 2024 yılı mezuniyet töreni, ESTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören 2 bin 400 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı programda renkli görüntüler sergilendi. Farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin hazırladığı pankartlara yaptıkları kortej geçişinin ardından, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın bölüm birincilerini tebrik ettiği program, kep atışıyla sona erdi.

"Mezuniyet herkes için gururlu ve heyecan verici heyecanlı bir şey"

ESTÜ Pilotaj Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki İrem Uğur, "Çok mutluyum. Rahatlamış hissediyorum. Tam olarak bitmedi ama güzel hisler barındırıyorum. Umarım herkesin eğitim hayatı başarılı bir şekilde biter ve bu hissi yaşar. Mezuniyet gururlu bir şey. Bence herkes için gururlu ve heyecan verici heyecanlı bir şey" dedi.

"Göklerde uçan bütün uçakların emniyetle uçması için savaşacağız"

Uçak Gövde ve Motor Bakım Bölümü mezunu 24 yaşındaki Furkan Bakar, "Çok mutluyum. İyi ki Eskişehir'de bu okulu okumuşum. Gelen arkadaşlara, aileme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz, bu okuldan çıkmış öğretmenlerimiz, teknisyen abilerimiz ve ablalarımızla göklerde uçan bütün uçakların emniyetle uçması için savaşacağız. Güzel bir şekilde devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki genç nesillere güzel bir spor hayatı vaat etmeyi düşünüyoruz"

Spor Bilimleri Antrenörlük Bölümü mezunu 22 yaşındaki Mümin Can Bayram, "Çok mutluyuz, duyguluyuz. Arkadaşlarımla beraber güzel bir 4 yılı güzel dostluklarla hep beraber iyi vakit geçirerek bitirdik. Aynı şekilde hocalarımızla güzel sohbet ve muhabbetlerimiz oldu. Kendileri bize çok güzel şeyler kattılar. Mezun olduk, önümüzde güzel bir hayat var. Artık elimizden gelen her şeyi yapmanın vakti. Arkadaşlarımla güzel antrenörler olabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki genç nesillere güzel bir spor hayatı vaat etmeyi düşünüyoruz. Onlara elimizden geldiğince bilgi birikimlerimizi aktararak her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

"Üniversitemiz coşkulu bir gün yaşıyor, 2 bin 400 mezun verdik"

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ise mezuniyet töreni hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz coşkulu bir gün yaşıyor. Gerçekten biz çok mutluyuz. Etrafa baktığınız zaman görüyorsunuz, 10 binin üzerinde bir katılımcı var. Ailelerin hepsi burada. Bizim geleceğimiz olan mezunlarımız da burada. Biz gerçekten çok sevinçliyiz. Üniversitemizde geçen yıl da böyle bir tören yapmıştık ancak bir daha Allah yaşatmasın, çok büyük bir deprem felaketi yaşamamız nedeniyle maalesef dersler uzaktan yapıldı. Ona rağmen 7 bin 500 civarında katılım olmuştu. Bu yıl sizler de görüyorsunuz, sayı 10 binin üzerinde. Stadyumu doldurduk. Bu stadyum en son 2011 yılında Anadolu Üniversitesi döneminde bir mezuniyet törenimiz olmuştu, o zaman dolmuştu. O günden bu güne ilk defa böyle dolu görüyoruz, biz çok gururlu ve mutluyuz. Mezunlarımıza tek söyleyeceğimiz, bizlerle ilişkilerini kesmesinler. Toplam 26 lisans programımız var. Bir de bunun yanında önlisans programlarımız bulunuyor. Onların sayısı daha az. Toplam 2 bin 400 mezun verdik.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel ESTÜ'de coşkulu mezuniyet töreni - Son Dakika

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