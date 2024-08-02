İsmail Haniye için Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

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Yurt genelinde hayatını kaybeden İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜMÜŞHANE - İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Gümüşhane'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümüşhane'de İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Cuma namazının akabinde Kemaliye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Milletvekilleri Celalettin Köse ve Musa Küçük'ün de katıldığı cenaze namazında şehit edilen İsmail Haniye için dualar edildi.

TRABZON - İran'ın başkenti Tarhan'da yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye için Trabzon'da bugün Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ülke genelinde 81 ilde olduğu gibi Trabzon'da da İskenderpaşa Camiinde cuma namazı sonrası İsmail Haniye ve tüm Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yoğun katılımın olduğu gıyabi cenaze namazında, Haniye için helallik istenmesinin ardından dualar edildi.

ADIYAMAN - Adıyaman'da Cuma Namazı sonrasında tüm camilerde Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da cami ve mescitlerde de Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Yenipınar Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazı sonrasında Filistin'in haklı davası ve tüm Müslümanlar için dua edildi.

Cenaze namazı sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, "İsmail Haneyi'nin şehit olması sebebiyle, Siyonistler tarafından şehit edilmesi sebebiyle bugün Türkiye'nin camilerimizde gıyabi cenaze namazı kıldık. Bu bizim geleneğimizde vardır. Efendimiz (Aleyhissalatü Vesselam) gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Bu cenaze namazıyla biz Müslümanlar olarak aslında bir manada safımızı belli etmiş olduk. Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de verilen mücadeleye dualarımızla destek olduk" diye konuştu.

MANİSA - İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ive Gazze'deki tüm şehitler için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda siyasi ve vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazında Haniye ve şehitler için dualar edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde Cuma namazını müteakip İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ive Gazze'deki tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Manisa Valisi Enver Ünlü, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Halil Kallat, eski milletvekillerinden Muzaffer Yurttaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan Gıyabi Cenaze Namazının ardından başta İsmail Haniye olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

MUŞ - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Muş'taki tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ulu Camii'nde Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazında Haniye için dualar edildi.

Program sonrasında gazetecilere konuşan Müftü Demir, "Haince şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bizim ülkemizi de çok seven biriydi. Önce ailesinden 60 kişi şehit edildi. 'Biz ölümden korkmuyoruz. Malım, çocuklarım ve canım feda olsun ama yeter ki ülkem sağ olsun' diyor. Bizlerde şimdi Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldırdık" dedi.

YALOVA - İran'n başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Yalova Merkez Camisi'nde Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami içinde Cuma farz namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Haniye için dualar okundu.