Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunan Askerlere Tepki

MSB kaynakları: "(Yunan askerlerin küfürlü sloganı) " TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye'ye yönelik küfürlü sloganlarına ilişkin, "TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığında olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, "PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur" ifadelerini kullandı.

3 PKK'lı teröristin daha teslim oldu

Konuşmasında "Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış" ifadelerine yer veren Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Aktürk ayrıca Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Hudut hattında 3'ü terörist 77 kişi yakalandı

Hudut hattının teknolojik olarak donatıldığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2 bin 290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17 bin 315'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet; Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi, Savunma Ataşesi ve Ticaret, Stratejik İhracat Politikaları Başkanıyla savunma ve güvenlik ile başta Eurofighter tedarik süreci olmak üzere savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuş, İngiltere'de (Northwood) düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na (İngiltere Başbakanı'nın Güvenlik Şefleri Toplantısı) Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet ile katılım sağlanmıştır. Ayrıca Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ukrayna Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında 26- 27 Mart'ta yine İngiltere'de (Northwood) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde oluşturulan bir planlama timi tarafından Müşterek Harekat Planlama Grubu çalışmalarına iştirak edilmektedir. Bugün Almanya'da (Berlin) düzenlenen NATO Siyasa Direktörleri Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcımız ile Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz katılım sağlamaktadır."

Türk- Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanmasına tepki gösteren Tuğamiral Aktürk, "Ülkemizin önceliği; Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu; İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Silahlı Kuvvetlerin katılacağı tatbikatlara ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında deniz alanındaki en büyük tatbikatlarından biri olan ve ülkemizin ilk kez komuta edeceği NATO Amfibi Görev Kuvveti görevine yönelik harekata hazırlık denetlemesinin de yapılacağı İspanya'daki Dynamic Mariner/ İspanya Flotex tatbikatına katılım sağlanmaktadır. Söz konusu tatbikatta komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurları da yer almaktadır. Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla, 1 Aralık 2024'te İtalyan Taburundan görevi devralan ve Kosova genel seçimlerinin de icra edildiği kritik bir dönemde başarıyla vazifesini yerine getiren Taburumuz, bu görevi 1 Nisan 2025'te Çok Uluslu Tabura devredecektir" ifadelerine yer verdi.

Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknolojinin gücüyle yükselen yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atışlı test faaliyeti 23-26 Mart tarihleri arasında Sinop'ta TCG Beykoz gemimizden gerçekleştirilmiştir."

Askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "24 Mart'ta başlayan 2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 18 Nisan 2025 tarihine kadar yapılabilecektir. Ayrıca, 18 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2025 Yılı 2'nci Dönem Uzman Erbaş Temini başvuruları devam etmektedir" dedi.

Suriye'deki son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır."

Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganları

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Ordusu'na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."

CATSAA yaptırımları ve F-35 konusu

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

Tahıl Koridoru'nun yeniden gündeme gelmesi

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız."