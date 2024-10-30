Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler - Son Dakika
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Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde hazırlanan iddianamede şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu savundu.

30.10.2024 12:32  Güncelleme: 13:24
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Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"NEVZAT BAHTİYAR BENİM EVİME GİREMEZ"

Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu dile getirdi. Bu kameraların ortaya çıkarsa her şeyin ortaya çıkacağını belirten Güran, "Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de bu balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz" dedi.

"ALLAH HAKKIMI BIRAKMASIN"

"Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok" diyen Güran, "Şu an benim karşımda, 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor. Buradan cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma STK'lara, 85 milyona bir baba olarak sesleniyorum. Allah, hakkımı bırakmasın. Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu? Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı? Bizden ne istiyorsunuz" diye konuştu.

"İDDİANAMEYE GİRERSE CİNAYET ÇÖZÜLECEK"

Arif Güran, sözlerine şöyle devam etti: "Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak."

"DEVLET, BİR ANNEYİ CEZAEVİNDE DURDURUYOR"

Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını kaydeden Güran, "İftira atıyor. Devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin\'in babasından kafa karıştıran sözler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mustafa mert:
    ailecek kahbelik var işte ne zorluyorsunuz ölmeseler de en kötü hapishanede lağım faresi gibi yaşasınlar bu bile ödül olur ama neyazık ki cezalar düşük eksik ... 115 2 Yanıtla
  • Firdevss null:
    yahu sen söylesene sennnn! hala kamera diyor yaa 96 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    TUSAŞ için bile bu kadar uğraşılmadı, kim bu çocuk, önemi ne, ailesi neden bu kadar önemli, biri anlatsa da anlasak, elinizde o kadar adam var katil tespit edilemedi, tam 70 gün oldu, 65 15 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Adamdaki kafaya bak..elinden gelse hepsi suçsuz diyecek 60 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Yazıklar olsun....Can bu kadar mı değersiz...telefon konuşmaları var gps kayıtları var ..çocuğun annenin amcanın tutarsız açıklama ve davranışları var..bilip te saklayan ve başkası üzerine suçu atmaya çalışan her kim olursa olsun bu küçük evladın günahı ile iki cihanda gün yüzü görmesin...herkes çocuk sahibi olabilir ama herkes ana baba olamaz ...yazıklar olsun... 57 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu ailenin hiç biri Allah rızası için adaletli konuşmuyor demek devlet senin eşini çocuğuna kastı vardı içeri keyften aldı öyle mi Allah kabul etmesin hiç mi vijdanin Yok senin çocuğunu öldüren senin ailendir bunu bil ve bir daha da çıkıp konuşma devletten büyük kimse yoktur devlet işini ii bilir hadi ordan 53 1 Yanıtla
  • Özgür Akkaya:
    Ben bu olaydan nasıl anne baba olunmaz onu öğrendim. İlahi adalete güveniyorum. 32 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    adam hala inanmak istemiyor ,zor çok zor Allâh sabır versin ama herşey ortada katil amca, Nârın anneyle amcayı yakalı nevzat yok etmeye çalıştı cezaevinde ki abisi de Amca'nın oğlu o yüzden susuyor 15 1 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    hadi lannnnn adi herif amcasının arabasında battaniyeye sarılı vaziyette gören pompacının ifadesinden sonra DNA örnegi alınmadımı bide savunuyorsun ya ulan alayınız insan deilsiniz 15 0 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    3 cinayet olayı var ülke olarak sonuçlandıramadığımız veya örtbas etmek istediğimiz,torpili olan kişilerin devreye girdiği… 1 Narin cinayeti(devletin gizlediği bir durum var) 2 Münevver Karabulut cinayeti(vuran kişi yurt dışında) 3 yazarın oğlunu elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçırması.ve olayda geçen çoğu kişinin kimliklerinin gizlenmesi 11 2 Yanıtla
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