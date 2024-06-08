Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in, Yörünge Altı Araştırma Uçuşu yolculuğu başladı. Atasever 7 bilimsel deney gerçekleştirecek. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında planlanan Yörünge Altı Uçuşu'nun TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleşen özel yayını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, TÜBİTAK UZAY yetkileri Sadık Murat Yüksel ve Can Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç izledi. Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştireceği deneyler, insan biyolojisi ve fizyolojisi üzerinde uzay koşullarının etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

08.06.2024 22:25
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Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu başladı

KOCAELİ - Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in, Yörünge Altı Araştırma Uçuşu yolculuğu başladı. Atasever 7 bilimsel deney gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuşun özel yayını Kocaeli, Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya ve Samsun'da bulunan bilim merkezlerinden canlı olarak takip edildi. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında planlanan Yörünge Altı Uçuşu'nun TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleşen özel yayınını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, TÜBİTAK UZAY yetkileri Sadık Murat Yüksel ve Can Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç izledi.

"Tuva Cihangir Atasever'de 7 bilimsel deneyle bu sürece katkı vermiş olacak"

"Bir sayfa açıldı" diyen Sanayi ve Tenoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Alper Gezeravcı 13 bilimsel deney gerçekleştirilmişti, Tuva Cihangir Atasever'de 7 bilimsel deneyle bu sürece katkı vermiş olacak. Bunların bazıları Alper Gezen Avcı'nın gerçekleştirdiği bilimsel deneylerin devamı niteliğindedir. İnsan biyolojisinde ve fizyolojisinde uzay koşullarının oluşturduğu mikro yer çekimi koşullarının oluşturduğu etkileri inceleyen, takip eden hem hücre örnekleriyle, hem kan örnekleriyle bu değişimin takip edilmesine yönelik bir takım bilimsel çalışmalar var. Aynı zamanda halihazırda hastanelerde yaygın olarak kullanılan radyasyon dozimetresinin bu kez uzayda kullanılmasını sağlayacak bilimsel araştırma projesi var. Yine Harvard Üniversitesi'yle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin bir arada gerçekleştirmekte olduğu ve uzay koşullarını beyindeki kan dolaşımın ve aynı zamanda omurilik sıvısı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir başka deney var. Kafasında bir düzenek, kollarında vücudunun farklı yerlerinde farklı düzeneklerle yaklaşık 3 dakika sürmesi ön görülen mikro yerçekimi ortamında çok aktif olacak. Tuva Cihangir Atasever inşallah başarıyla bu deneyleri gerçekleştirecek. Hem bilimsel çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmış, hem de Türk gençliği için de ilham kaynağı olmuş olacak" şeklinde konuştu.

"Kendi tasarımını gerçekleştireceğimiz uzay aracımızla 2026 yılının sonunda 384 bin kilometrede ay misyonumuzu gerçekleştireceğiz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, "2023 yılında yine tarihi ana 15 Nisan'da şahitlik etmiş olduk. İMECE uydumuzla, metre altı çözünürlüğe sahip. Hem ülkemizin güvenliği amacıyla dünyanın herhangi bir yerinden 900 kilometrede görevini ifa ediyor ve hiçbir sınır olmaksızın görüntü alabiliyor. Hem ülkemizin güvenliği hem de gerektiğinde sivil uygulama amaçları kapsamında görevini yapıyor. Bu haftaya uzay haftası diyebiliriz. Bugün tarihi bir ana şahitlik edeceğiz 4 Haziran Salı günü de Türkiye'nin geliştirmiş olduğu tasarımından, geliştirilmesinden, üretimine kadar tüm bileşenlerini gerçekleştirmiş olduğu Türk mühendislerinin, araştırmacılarının TÜBİTAK Uzay'ın koordinasyonunda haberleşme uydumuzu fırlatılmak üzere yola çıkardık. İnşallah 8 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin kendi tasarladığı haberleşme uydusu, dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına yani 5 milyar insanı Türkiye'yle buluşturma noktasında hizmet ediyor olacağız. Bugün Tuva Cihangir, yörünge altında yani 90 kilometrede insanlı misyon gerçekleştirecek. Alper arkadaşımız bu yılın başında 400 kilometrede, İMECE uydumuz 700 yüz kilometrede görevini yapmaya devam ediyor. 6A Haberleşme uydumuz 36 bin 500 kilometrede görev yapacak. AYAP projemiz kapsamında kendi tasarımını gerçekleştireceğimiz uzay aracımızla da inşallah 2026 yılının sonunda 384 bin kilometrede ay misyonumuzu gerçekleştireceğiz. Özellikle Alper Gezeravcı'nın bugüne kadar misyonunu gerçekleştirdikten sonra 60'ın üzerinde farklı şehirde bulunduğu okullarınızla, öğrencilerinizle bir araya gelme sebebi bu başlanan yolculuğun daha da ötesindeki kararlılıktır. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın iradesi önemli. Bunların hiçbiri tesadüfi değil. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz kendi tarihimize baktığımız zaman esasında bu coğrafya birçok uzay alanında, astronomi alanında bilim insanlığı yetiştirmiş ve dünyaya adreslemiş. Ama yaşamış olduğumuz bir boşluk dönemi var. O boşluk dönemini en hızlı bir şekilde kapatabilmek için bu 10 hedef noktasında gece gündüz, her düzeyde, tüm kurumlarımız ile birlikte, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı ve diğer bakanlıklarımızla çalışmaktır. Buradaki en önemli gücümüz gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimizin teknoloji yıldızları. Biz onlara güveniyoruz. Bir sonraki misyonların daha zor misyonları olacağını biliyoruz. Ama güvencemiz de bu gençlerimiz. O yüzden hem Alper ve Tuva öğrencilerimizle, gençlerimizle bir araya gelmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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