1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli ve Elazığ'da kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli ve Elazığ'da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli ve Elazığ\'da kutlandı

MARDİN, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli ve Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

01.05.2025 16:49
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MARDİN, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli ve Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, 2 ayrı noktada gerçekleştirildi. İlk etkinlik, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde düzenlendi. Alanda düzenlenen mitingde geniş güvenlik önlemleri alınırken, mitinge gelenler polis tarafından arandıktan sonra alana alındı. Mitingde sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılarına, vatandaşlar halay çekerek eşlik etti.

Diğer etkinlik ise HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Mardin İl Örgütü tarafından Karayolları Parkı'nda gerçekleştirildi. Burada basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Aziz Adıbelli, "HAK-İŞ olarak, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların yanındayız. İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırıları, yalnızca bölge barışını değil, tüm insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Bizler, emeğin onurunu savunduğumuz kadar, insan onurunun da evrensel değerlerle korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

ŞIRNAK VE SİİRT'TE SENDİKALARDAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Şırnak'ta sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sendika üyelerinden oluşan grup, KESK İl Binası'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca 'Hak, Hukuk, Adalet' ve 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı. Çarşı merkezinden geçen kortej yürüyüşün ardından etkinliğin yapılacağı KESK İl Binası önüne ulaşan grup, halaylar çekti. Etkinliğe Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Cizre Belediye Eş Başkanları Güler Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş, Silopi Belediye Eş Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti İl Eş Başkanları Ramazan Uysal ve Taybet Bilgi, CHP İl Başkanı Sait Namdar, DİSK, Eğitim-Sen ve SES İl şubeleri ile Şırnak Tabip Odası ve sendikaların ilçe temsilcileri katıldı.

Siirt'te düzenlenen etkinliklerde, Güres Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Sendikaların oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte sendika ve meslek örgütleri bir araya geldi. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, işçiler ve sendika temsilcileri de katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tertip komitesi adında konuşmalar yapıldı. Etkinlik, katılımcıların halay çekmesinin ardından sona erdi.

BATMAN VE TUNCELİ'DE MİTİNG DÜZENLENDİ

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingle kutlandı. Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları Derneği (İHD), Petrol-İş, Sağlık ve Sosyal Emekçileri Derneği (SES) ve Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) temsilci ve üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen mitingde gruplar, Turgut Özal Bulvarı üzerinde toplanarak miting alanına yürüdü. Program, konuşmaların ardından sonra erdi.

Tunceli'de ise Emek ve Demokrasi Platformu çağrısıyla Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, kortej eşliğinde sloganlarla Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Seyit Rıza Meydanı'na yürüyen grup, güvenlik kontrolünden geçirilerek etkinliğin yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na alındı. Konuşmaların ardından grup, halaylar çekti.

ELAZIĞ'DA PAZAR ALANINDA KUTLANDI

Elazığ'da KESK'in çağrısı ile kent merkezinde toplanan grup, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Perşembe pazarı alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe KESK'e bağlı sendika temsilcileri, CHP, EMEP ve DEM il örgütleri ve parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik, yapılan konuşmaların ve halay çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli ve Elazığ'da kutlandı - Son Dakika

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