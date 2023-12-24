12 Şehit İçin TBMM Genel Kurulu\'nda CHP Ayrı; Akp, Mhp, İyi Parti ve Saadet Partisi Grupları İse Ayrı Bildiri Okudu

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde son 2 günde meydana gelen çatışmalarda şehit olan 12 asker için İYİ Parti, AKP, MHP ve Saadet Partisi grupları, TBMM Genel Kurulu'nda ortak bildiri yayınladı. TBMM'nin bir kapalı oturum düzenleyerek Milli Savunma Bakanı'nın milletvekillerini bilgilendirmesi ve ondan sonra ortak hareket edilmesi gerektiğini savunan CHP'nin hazırladığı bildiriyi ise Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'da okudu. CHP bildirisinde, "Hain saldırıların neden engellenmediği ve sorumluların ihmalleri olup olmadığı açığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında milletimizi tarifsiz bir üzüntüye gark eden böylesine acı bir olayın ardından 'ulusal yas' ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. Terörün hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor.

Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 12. maddesi üzerine milletvekillerinin konuşması devam ederken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu söz aldı. Dervişoğlu, dün ve bugün Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan 12 asker için Genel Kurul'da ortak açıklama yapılmasını önerdi. Dervişoğlu, şunları söyledi:

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN ORTAK İMZASIYLA YAYIMLANACAK BİR AÇIKLAMA YAPILMASINI ARZU EDERİZ"

"Son 24 saat içinde hepimizin bildiği gibi 12 evladımızı şehit verdik. İYİ Parti olarak bugün biz, böyle bir durum karşısında dünyanın neresinde böyle elim bir olay olsa milli yas ilan edileceğine işaret ederek milli yas ilan edilmesi hususunda hükümeti harekete geçmeye davet ettik. Elbette ki bu husus hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olan bir husustur ama TBMM'den de ortak bir sesin çıkması iktiza eder. Dolayısıyla, İYİ Parti Grubu olarak zatıalinizden bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak bir bildiriyle milletimizin gönlünü ferahlatacak, birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini ve bütün bu olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz."

Dervişoğlu'nun bu çağrısını AKP, MHP ve Saadet Parti'si desteklerken CHP ve DEM şu an için ortak bildiriye imza atmayacaklarını ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu kararlarının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"MECLİS'İ GENEL GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRACAĞIZ, BU KONUDAKİ SAMİMİYETİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ, ONDAN SONRA AÇIKLAMAYI MECLİS OLARAK YAPACAĞIZ"

"Gerçekten dün ve bugün ülkemiz büyük bir acı yaşadı, bunun altını bir kez daha çiziyorum. Genel Başkanımızla az önce telefon görüşmesi yaptım; bizim isteğimiz - önümüzdeki hafta olabilir- Meclisi olağanüstü bir genel görüşmeye çağırmak, bu konuda gerekli görüşmeleri yapmak, ondan sonra ortak bir tavır ortaya koymak. Ortak tavır konusunda, evet… Evet ama bunu ortaya koyduktan sonra yarın seçim meydanlarında işte, videolarla ya da başka propaganda araçlarıyla şehitlerimizin üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey… Önümüzdeki hafta, biz, Meclis'i genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil. Evet, milli yas ilan edilmeli. Suudi Kralı ölüyor milli yas ilan ediyoruz; 12 vatan evladı öldü bugün. Önce bunları ortaya koyalım, toplum bilsin. Ama bildiri konusunda herkes önce samimi olmalı, bu konuyu ortak dert edinmeli. Biz, pazartesi günü gerekli, yetkili kurullarla toplanacağız, Meclis'i genel görüşmeye çağıracağız, bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız."

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da şunları söyledi:

"BU MESELEYİ KÖKTEN ÇÖZMEK İÇİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ALMAYA, BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ"

"Türkiye'nin en önemli sorununda, sorunlarında ortaklaşması, tartışması, konuşması hatta ortak bildirilere imza atması değerlidir, önemlidir. Ancak bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 11'e geliyor ve bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bir; bunu gözetelim. İkincisi; bu, bizim siyasi olarak, parti olarak her zaman tutumumuz oldu. Türkiye'deki bütün problemler gibi en başat problemin Kürt meselesi olduğunu defaatle ifade ediyoruz. Kürtlere yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik konusunda diyaloğun, tartışmanın, siyasetin ve TBMM'nin bu meselenin çözümünde başat bir role, birinci sırada bir role sahip olduğunu söyleyegeldik ancak bu milli yas ilan ederek olamaz. Bu meseleyi kökten çözmek için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu, bedel ödemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Bu konunuşmaların ardından bütçenin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 13. madde üzerine milletvekillerinin konuşmasının ardından Dervişoğlu, yeniden söz alarak İYİ Parti, AKP, MHP ve Saadet Parti olarak ortak bir bildiri imzaladıklarını açıkladı. Bildiriyi, imzası olan partilerin grup başkanvekilleri teker teker sıralarından okudu. Bildiride şunlar ifade edildi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURAN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEK GÜÇ VE KUDRETE SAHİP OLDUĞUNU KARARLILIKLA İLAN EDİYORUZ"

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından 2 gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

CHP'li Başarır da partisinin grup başkanlığının konuya ilişkin hazırladığı bildiriyi okudu. CHP'nin bildirisinde ise şunlar kaydedildi:

"TERÖRÜN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BAĞIMSIZLIĞI VE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

"Ülkemiz 22-23 Aralık geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırlar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu menfur saldırıları planlayan, gerçekleştiren teröristler amacına ulaşamayacaktır. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemleri lanetliyoruz. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. 24 saat içinde aynı bölgede 12 şehidimizin verilmesi, yanında hala bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TBMM'nin hiçbir zaman kaybetmeden, derhal bir kapalı oturum yapması, Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz. Hain saldırıların neden engellenmediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında milletimizi tarifsiz bir üzüntüye gark eden böylesine acı bir olayın ardından ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. Terörün hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz, milletimizin başı sağ olsun."