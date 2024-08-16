12 Üniversiteye Rektör Atamaları Yapıldı

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(ANKARA)- ODTÜ, İstanbul Teknik, Ankara ve Gazi üniversitelerinin aralarında bulunduğu 12 üniversiteye rektör atamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ortadoğu Teknik ODTÜ'ye Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal rektör olarak atandı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Uğur Ünal, Dicle Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Trakya Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Fırat Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil rektör olarak atandı.