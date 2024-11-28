169 Kişinin Öldüğü Emlakbank Duruşmasında Müteahhit Mehmet Özat Ev Hapsiyle Tahliye Edildi

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HABER: BURCU ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları davasının birinci duruşması bugün görüldü. İddianamede "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklu yargılanan sanık Müteahhit Mehmet Özat sağlık sorunları ve kaçma tehlikesi olmadığı gerekçesiyle ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Aileler, davanın tek tutuklu sanığının serbest bırakılması kararı sonrası mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı.

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 169 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı Emlakbank 1. Etap Konutları davasının birinci duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Mehmet Özat, tutuksuz yargılanan sanıklar Erten Elçi ve Mehmet İhsan Aydeğer, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları katıldı. Firari sanık Abdullah Aytaç Kınay ise duruşmaya katılmadı.

Müteahhit Özat, duruşmada sağlık sorunları olduğunu ileri sürerek, "Ben ilkokul mezunuyum, mühendis değilim, demirden hiçbir şeyden anlamam. Nurettin'e müşteri buldum sadece. 13 aydır tutukluyum, tuvalete bile gidemiyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Özat'ın avukatı da mahkeme salonunda şu ifadeleri kullandı:

"Emlakbank Konutları'nın arsa sahibi, dönemin bankalarından Emlakbank. Müteahhit Mehmet Özat, Mimar Nurettin Mertayak, İnşaat Mühendisi Mehmet İhsan Aydeğer, Erten Elçi ve firari sanık Abdullah Aytaç Kınay birlikte Aslar İnşaat şirketini 1975 yılında kurdu. Sanık avukatları şirketin sahibinin şu an hayatta olmayan Nurettin Mertayak olduğunu, Emlakbank ile sözleşmenin de Mertayak'la yapıldığını söyledi. Binanın müteahhitliği de Nurettin Mertayak tarafından yapıldı. Aslar inşaat müteahhidi rahmetli Nurettin Mertayak. Kendisi aslen Tokatlı. Müvekkilim Mehmet Özat, evleri satması için müşteri buldu, başka da ilişkisi yok. Dosya savcısı belgeleri toplamıyor. Ağustos ayında Antakya Belediyesi'ne gidip arşivden bir belge buldum. O dönem hem müteahhit hem de fenni mesul olunabiliyordu. Emlak evlerin fenni mesulü Nurettin Mertayak görünüyor belgede. Ben yedi ay bu belgeyi dosyaya koyduramadım. Müvekkilim kalp ameliyatı oldu, ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve yaşam hakkı ihlal ediliyor."

"Kendimle iftihar ediyorum"

Adli kontrol tedbirleri ile tutuksuz yargılanan sanık İhsan Aydeğer ise 50 yıllık inşaat mühendisi olduğunu, hastane, okul gibi kamu binaları inşa ettiğini söyledi. Yaptığı inşaatların hiçbirinde ölüm yaşanmadığını vurgulayan Aydeğer, "Hiçbir binamda ölüm olmadı. O anlamda kendimle iftihar ediyorum. Aileler beni tek tek arayıp teşekkür etti. Emlakbank 1'inci etap müteahhitliğini inşaat işini ben yapmadım. Ben ne ile suçlandığımı bilmiyorum" diye konuştu.

Sanık İhsan Aydeğer'in avukatı ise savcının iyi soruşturma yapmadığına öne sürerek, "Aslar inşaat Nurettin Mertayak'a ait şahsi şirketti. Allah rahmet eylesin keşke burada olsa kendi söyleseydi, gerçek suçlu açığa çıksaydı. Mehmet İhsan Aydemir hiç şantiyeye gitmeden nasıl müteahhit olur" dedi.

"40 yıl önce bile böyle demir kullanılmadı"

Emlakbank sitesinde anne ve babasını kaybeden müştekilerden biri, "Ben çocukken biz buradan daire aldık. Anne ve babamla görmeye gittiğimizde bizi Mehmet Özat gezdirdi, evi de ondan aldık. İhsan Aydeğer de ordaydı. Benim evim Emlakbank 2'inci etapta. 1997 deprem yönetmeliğine göre perde beton yapıldı. Ben o evden çıktım, hayattayım. Depremin şiddeti diyorlar ama aynı bölgede benim evim yıkılmadı. Karadeniz'den gelen kurtarma ekibinde yer alan inşaat mühendisi 40 yıl önce bile böyle demir kullanılmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

Kardeşini kaybeden bir başka müşteki ise "Mehmet Özat hastaymış, yaşam hakkı diyorlar. Bizim de sevdiklerimizin yaşam hakkı vardı" dedi. Emlakbank evlerinde kiracı olan güvenli diye üç defa ev almaya niyetlendiğini belirten bir başka müşteki, "Ben enkazdan çıktım. On saniyede çöktü. Ben üç defa ev almak istediğimde buradaki tüm müteahhitler ilgileniyordu" diye konuştu.

"Sorumluların elinde babamın kanı var"

Hem müşteki avukatı hem binada babasını kaybeden Gözde İzdem Yozgatlı, "Bu siteden ilk ev alanlarız. Bütün adı geçen müteahhitler Aslar İnşaat olarak mesul bu binadan. 5'inin elinde de babamın kanı var" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, Adana Hasan Alpargün Apartmanı'nı örnek göstererek, "İnsanlar Alpargün'de tozdan boğuldu. Burada da çamur içindeydi. Benzer bir durum var: Bu insanlar inşaattan anlayan kişiler. Bilmemezlikten değil para hırsından yaptılar. Alpargün'de olası kastla yargılama yapıldı. Bu dosyada da bilinçli taksir değil, olası kastla yargılama talep ediyoruz" dedi.

Manisa Barosu'nun müdahillik talebi reddedildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Özat'ın sağlık sorunlarından kaynaklı, kaçma tehlikesi olmadığı gerekçesiyle ev hapsiyle tahliyesine, diğer sanıklar Mehmet İhsan Aydeğer, Erten Elçi'nin tutuklama talebinin reddine, adli kontrol ile tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Müşteki avukatlarının firari sanık Abdullah Aytaç Kınay hakkında yakalama talebine ise yanıt verilmedi. Manisa Barosu'nun davaya müdahillik talebi ise reddedildi. Öte yandan Mehmet Özat'ın bırakılmasıyla Emlakbank konutları davasında tutuklu sanık kalmadı. Yakınlarını kaybeden aileler, kararı duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Ne olmuştu?

Emlakbank Konutları'nın müteahhidi olan Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak bulunamamıştı. Emlakbank Konutları'nda yakınlarını kaybedenler vatandaşlar, 10 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da bir alışveriş merkezinde Özat'ı yakalayarak polise teslim etmişti. Özat, sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde SEGBİS üzerinden soruşturmayı yürüten Antakya'daki Cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Sorgunun ardından Özat, tutuklanmıştı.