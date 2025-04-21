2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında 10 ülkeden dans toplulukları, kentteki dans topluluklarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılı kapsamında düzenlediği 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde farklı ülkelerden çocuklar, Mersinli çocuklarla bir araya geldi.

Forum Mersin, Sayapark, Mersin Marina, Palm City ve Tarsu AVM'de gerçekleştirilen lansman gösterilerinde, farklı kültürlerin dansları kenti renklendirdi.

İran, Polonya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Arnavutluk, Almanya, Rusya, Gürcistan ve Kosova dans toplulukları Edirne, Adıyaman, Konya, Adana ve Ankara'dan gelen dans topluluklarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Festival alanlarında yankılanan neşeye, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda verdiği konser eşlik etti. Kente yayılan ezgilerin ardından, Türk Yıldızları'nın Mersin semalarında sergilediği gösteri izleyenlere gurur ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ise masal çadırı, çiçek dikim atölyesi, güneş gözlemi ve atölyeler, survivor parkı, sporbüs aracı, 2-6 yaş arası çocuklara bisiklet denge eğitimi, air hokey, yüz boyama ve sosis balon atölyesi, VR-Mersin ve Kitobüs etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca MESKİ ekipleri tarafından çocuklara özel atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Aynı alanda gerçekleştirilen Stage Müzik konseriyle festivalin ikinci günü sona erdi.

Dansın, müziğin, eğlenceli etkinliklerin bir araya geldiği Mersin'de festival coşkusu devam edecek.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, festival dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını anlattı.

Özdülger, "Ayın 22'sinde ilçelerimizde bu gösteriler yapılırken Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Ece Seçkin konserinde vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşacağız. 23 Nisan'da da gösterilerde yer alan tüm ekiplerle gala gösterisi yapacağız" dedi.