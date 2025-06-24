2024'te Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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2024'te Göç İstatistikleri Açıklandı

2024\'te Göç İstatistikleri Açıklandı
24.06.2025 11:27
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TÜİK, 2024'te yurt dışından Türkiye'ye yapılan göçün %0,6 azaldığını duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını yabancı uyruklular oluşturdu.

424 BİN 345 KİŞİ YURT DIŞINA GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini yabancı uyruklular oluşturdu.

YAŞLARA GÖRE GÖÇ HAREKETLİLİĞİ

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu izledi.

EN FAZLA GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN İL İSTANBUL

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 32,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında yüzde 34 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,8 ile Antalya, yüzde 3,3 ile İzmir ve Mersin izledi.

EN ÇOK AZERBAYCAN VATANDAŞLARI GELDİ

Türkiye'ye 2024 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Azerbaycan'ı yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6 ile Özbekistan, yüzde 7,5 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 10,2 ile Rusya Federasyonu, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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