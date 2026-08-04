25 Eyaletten Trump'a Gümrük Davası - Son Dakika
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25 Eyaletten Trump'a Gümrük Davası

25 Eyaletten Trump\'a Gümrük Davası
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ABD'de 25 eyalet, Trump'ın yeni gümrük vergilerini aşırı yasal yetkiyle uyguladığı gerekçesiyle dava açtı.

Video Biçimi: 1080 x 1920 30.0fps MP4

Dosya Boyutu: 48.47 MB

HABER: ABD'de 25 eyalet Trump'ın yeni gümrük vergilerine dava açtı

TARİH: 4 Ağustos 2026

UZUNLUK: 00: 00: 48

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Politika

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Beyaz Saray'dan görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne pazartesi günü sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin büyük bölümüne kısa süre önce getirilen yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranındaki gümrük vergilerine itiraz ediliyor. Dava dilekçesinde, bu ekonomilerden yapılan ithalatın, ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü oluşturduğu belirtildi.

Koalisyon, mahkemeden söz konusu gümrük vergilerinin durdurulmasını, hukuka aykırı ilan edilmesini ve bu kapsamda tahsil edilen vergilerin iade edilmesini talep etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 Eyaletten Trump'a Gümrük Davası - Son Dakika

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