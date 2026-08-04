25 Eyaletten Trump'a Gümrük Davası
ABD'de 25 eyalet, Trump'ın yeni gümrük vergilerini aşırı yasal yetkiyle uyguladığı gerekçesiyle dava açtı.
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HABER: ABD'de 25 eyalet Trump'ın yeni gümrük vergilerine dava açtı
TARİH: 4 Ağustos 2026
UZUNLUK: 00: 00: 48
YER: Beijing, Çin
KATEGORİ: Politika
ÇEKİM LİSTESİ:
1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Beyaz Saray'dan görüntüler
HABERİN İÇERİĞİ:
ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne pazartesi günü sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin büyük bölümüne kısa süre önce getirilen yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranındaki gümrük vergilerine itiraz ediliyor. Dava dilekçesinde, bu ekonomilerden yapılan ithalatın, ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü oluşturduğu belirtildi.
Koalisyon, mahkemeden söz konusu gümrük vergilerinin durdurulmasını, hukuka aykırı ilan edilmesini ve bu kapsamda tahsil edilen vergilerin iade edilmesini talep etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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