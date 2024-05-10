27. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali\'nin Açılış Töreni Yapıldı. Onur Ödülü Oyuncu Hatice Aslan\'a Verildi

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HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - 27. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapıldı. Festivalin bu yılki Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan'a verildi. Aslan, "Ankara, benim için çok özel. Hayatımın dönüm noktası olan bir şehir burası. Kendine ve tüm varlıklara şefkatin, özenin ve saygının iyileştirici gücünü daima hatırlamaya devam edeceğim. Özü sözü bir olmak benim için çok özel bir şey" diye konuştu.

27. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dün akşam yapıldı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı törene; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) Başkanı Sevil Demirci, yönetmen Biket İlhan, Uçan Süpürge Vakfı gönüllüleri, festival gönüllüleri ve Ankaralı kadın sinemaseverler katıldı.

DENİZ İLHAN: "BÜTÜN KADINLAR CADIYIZ AMA TESCİLLİ CADI OLMAK ÇOK SEVİNDİRDİ"

Festival, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Dostlar Korosu'nun kısa bir müzik şöleniyle başladı. Festivalin bu yıl Genç Cadı Ödülü oyuncu Deniz İlhan'a verildi. İlhan'a, ödülünü geçen yıl Genç Cadı Ödülü'nü alan Öyküsu Özyürek takdim etti. İlhan, "Bütün kadınlar cadıyız ama tescilli cadı olmak çok sevindirdi. Kadın dayanışması tarafından ödüllendirilmenin de insan çok güvende hissettiren bir tarafı var" dedi.

Festivalin Bilge Olgaç Başarı Ödülleri film yapımcısı Nida Karabol, yönetmen Ayşe Polat ve oyuncu Tülin Özen'e verildi. Karabol'a ödülünü yönetmen Biket İlhan takdim etti. Ödül konuşmasında Gazze için ateşkes çağrısı yapan Karabol, şunları söyledi:

NİDA KARABOL: "EN ÇOK İSTEDİĞİMİZ ŞEY BARIŞ"

"Festivalin teması olan 'Daha fazlası azı değil.' Neler dersek, her şeyden önce toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz. Kesinlikle daha fazlası, daha azı değil. Günümüzde çok önemli olan hak, hukuk, adalet kesinlikle daha fazlası daha azı değil. En çok istediğimiz şeylerden biri barış, empati, sevgi. Laik eğitim istiyoruz. Kültür-sanat istiyoruz. En çok sinemayı istiyoruz."

AYŞE POLAT: "ÇOĞUNLUKLA KADIN YÖNETMENLER ARKA PLANDA KALMIŞTIR"

Yönetmen Ayşe Polat, bir diğer Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Polat, "Kadın olmak zor, kadın yönetmen olmak daha zor. Çoğunlukla kadın yönetmenler arka planda kalmıştır. Sinema tarihi böyledir. Gelecek için çok umutluyum. Yeni nesil çok aktif, kadın dayanışmasını çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

Bir diğer Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahibi olan Tülin Özen, bu gece açılış törenine katılamadığı için kadın sinemaseverlere bir video mesaj yolladı. Özen, "Bilge Olgaç ile anılan bir ödüle sahip olmak çok gurur verici. Bundan sonrası için de çok büyük bir güç veriyor bana" dedi.

Festivalin bu yılki Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan'a verildi. Aslan'a ödül takdimini oyuncu Ece Dizdar yaptı. Aslan, şunları söyledi:

HATİCE ASLAN: "ÖZÜ SÖZÜ BİR OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

"Opera binası benim için çok özel bir yer. Çünkü ben ilk tiyatro oyunumu burada seyrettim. Yücel Erten sahneye koymuştu. Çok etkilendim, 10 defa seyrettim. Sivas'tan gelip böyle bir oyunu seyretmenin ne demek olduğunu anlarsınız diye düşünüyorum. Ankara, benim için çok özel. Hayatımın dönüm noktası olan bir şehir burası. Ece, benim için çok özel. Benim biricik manevi kızım. Kendine ve tüm varlıklara şefkatin, özenin ve saygının iyileştirici gücünü daima hatırlamaya devam edeceğim. Özü sözü bir olmak benim için çok özel bir şey."

Açılış töreni, tüm kadınların sahneye çıkarak "Kadınlar Vardır" şarkısını söylemesiyle son buldu.

Onur Ödülü alan oyuncu Hatice Aslan, ANKA Haber Ajansı'na duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Bu ödülü Ankara'da almak benim için çok kıymetli. Ankara benim hayatımın dönüm noktası olan yer. İlk oyunculuk eğitimime burada başladım. Sivas'tan Ankara Devlet Konservatuvarı'na geldim. 27 yıl dile kolay, festivalin 27. yılı. Çok çaba sarf ettiklerini gözlüyorum. Özümle sözüm birbirini tuttuğu sürece ben varım. Yoksa bilgi var. Harekete geçmek ve onu en azından kendi bulunduğun köşede yapabilmek... Çünkü her yere kolumuz yetişemez. Oyuncu olduğum için insan olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu, değişik karakterler oynadığım için biliyorum. Her bir karakter benim için kıymetli. Şefkat ve anlayışa devam.

"DAİMA CESARETLİ VE ÖZGÜRDÜM"

Daima yapabileceğimin en doğrusunu yapmaya çalıştım. Daima cesaretli ve özgürdüm. Başkasının ne dediği ya da ne yaptığından çok kendi yaptığımla ilgilendim. O zaman zaten bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Başkalarını bırakıp kendine odaklı, yaptığın işe saygı gösterdiğin zaman çok farklı bir yere doğru gidiyor hayat."

"HAYALİM KADIN YÖNETMENLERLE ÇALIŞMAK"

Oyuncu Deniz İlhan ise ANKA Haber Ajansı'na "Çok mutluyum, gururluyum. Filmde oynayalı 2 sene oldu. O zamandan bu zamana insan bazen durgunlaşabiliyor. Sinemayla ilgili bir düşüncem yoktu. Daha sonra film çıktı. Oyunculuk, tekrardan aklıma düştü. Daha sonra hiç beklemediğim bir anda bu ödül haberi geldi. Bunun bir kadın filmleri festivalinden gelmesi çok büyük bir motivasyon oldu. Hayalim, kadın yönetmenlerle ve genç insanlarla çalışmak" diye konuştu.