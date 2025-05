Uçan Süpürge Film Festivali 28. Kez Başlıyor

(ANKARA) - Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 28'inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs - 4 Haziran günleri arasında Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival, "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla gerçekleşecek. Festival öncesi konuşan Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ürün Güner, "Nice benzersiz hikayeler ve anılar duyacağız kadınlardan. Hepimiz tekiz, hepimiz özeliz, hepimiz benzersiz kadınlarız" dedi.

Festival öncesi, Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri İlayda Önal Toprak ve Ayşe Ürün Güner, ANKA Haber Ajansı'na festival ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kadın hareketini kültür sanat üzerinden yürütmeye çalışmak oldukça keyifli"

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlayda Önal Toprak şunları söyledi:

"Bizim Uçan Süpürge olarak karşısında durduğumuz toplumsal cinsiyet kalıp yargıları tabii ki bu temayı seçmemize sebep oldu. Çünkü toplumsal cinsiyet kalıp yargıları dediğimiz şey kadının belli bir pozisyonda olması, belli kalıplara uygun davranması ya da belli bir kalıpta olması. Kadın dediğimizde belli bir algıya hizmette bulunması anlamına geliyor. Hayır her kadın benzersizdir ve benzersiz hikayeleri vardır bu temayı seçmemizde temel sebep bu oldu.

Uçan Süpürge ilk başta Kadın Filmleri Festivali'ne başladığında parmakla sayılabilecek kadar kadın sinemacı varmış fakat şimdi yıllardır süren bir mücadele, tabii ki buna Türkiye kadın hareketinin inanılmaz etkisi oldu ve Uçan Süpürge'nin de aynı şekilde. Şu anda çok güzel filmler arasından bir seçki yapabilecek hale geldik. Süreç oldukça güzel ilerliyor. Sinemacılarla buluşmak çok keyifli, kadın hareketini kültür sanat üzerinden yürütmeye çalışmak oldukça keyifli dolayısıyla çok mutluyuz. Zaten 28 yıldır başka türlü bu tutku olmadan yürütülebilecek bir iş değil."

"Toplumun her alanında kadının emeği görünür değil"

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ürün Güner ise Uçan Süpürge'nin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığına Türkiye'de katkı sağlamak üzere kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Biz 30'uncu yılımıza doğru yürüyoruz, 29'uncu yılımızdayız. Bu sene de 28'inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ni yapıyoruz. Bu festivalin en önemli amaçlarından biri şuydu, Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını sinemanın diliyle anlatmaktı. Bence bunu en iyi yapan örgütlerden bir tanesi Uçan Süpürge oldu ki uluslararası düzeyde aynı zamanda uluslararası bir FIPRESCI jürisinin de tek ödül verdiği kadın filmleri festivali olduk dünya üzerinde. Biz farkındayız neden toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmamız gerektiğini, bu kavramı kullandığımızı çünkü bütün dünya üzerinde sadece Türkiye üzerinde değil, kadınların uğradığı eşitsizlikler ortada, kadına yönelik şiddet ortada, her geçen gün artan eşitsizlikler ortada. Biz Uçan Süpürge olarak her alanda buna dair sanat alanında olduğu gibi mücadelemizi devam ettiriyoruz."

Kadın sinemacıların emeğinin görünür kılınması için de bu festivalin yapıldığını dile getiren Güner, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem kamera önünde hem kamera arkasındaki kadınların, biz biliyoruz ki toplumun her alanında eşitsizlik var, biz biliyoruz ki toplumun her alanında kadın emeği görünür değil ve sinema alanında da özellikle bizim bu başlangıcı yaparken yıllar önce özellikle kamera arkasındaki ve kamera önündeki kadınların görünmeyen emeklerini görünür kılmak istemiştik. O yüzden de festivalimiz sırasında bir Uçan Süpürge Onur Ödülü, Bilge Olgaç adına Başarı Ödülü ve bir de Genç Cadı Ödülü veriyoruz. Bu Genç Cadı Ödülü bizim için önemli çünkü gelecek nesillere de yeni arkadaşlarımızın şu an sinema sektöründe olan kadınların bir sonraki kuşaklara toplumsal cinsiyet eşitliği mesajlarını, farkındalığını bizlerle birlikte bu festival aracılığıyla iletmelerini istediğimiz için bunu yapıyoruz."

"Nice benzersiz hikayeler ve anılar duyacağız kadınlardan. Hepimiz tekiz, özeliz, ve benzersiz kadınlarız"

Festival afiş tasarımında yer alan yorgan üzerindeki "Benzersiz kadınlar, benzersiz hikayeler" sloganına değinen Güner, yorganın kadınlar için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

"Yorgan çok önemli bir şey çünkü kumaş parçalarından ve kadınların sessiz emeklerinden oluşmuş aslında kadınların çığlıklarını yansıtan el emeği bir anı diyelim biz buna. Kadınlar geçmişe doğruda hafıza adaletlerini arıyorlar. Hafızalarını döküyorlar o yorganın üzerine bizim için. 'Benzersiz kadınlar, benzersiz hikayeler' dedik. Çünkü her kadın kendisine özgü bir insandır, bireydir. Herkesin deneyimini ve hikayesini bir başka kadının duymasını istiyoruz. O dayanışmayı artırmayı istiyoruz ve biz şunu biliyoruz o yorganlar geçmişi yansıtıyor, biz geçmişimizi görerek yaşıyoruz ama geleceğimizi de ancak böyle şekillendireceğimize inanıyoruz. O yüzden bu kadınların kolektif emeklerini, bir arada dayanışmasını bir yorganın üzerine yansıtmak istedik. Nice benzersiz hikayeler ve anılar duyacağız kadınlardan. Hepimiz tekiz, hepimiz özeliz, hepimiz benzersiz kadınlarız."

FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) 100. yılına özel olarak 28 Mayıs'ta bir panel düzenleneceğini aktaran Güner, gençler, üniversite öğrencileri başta olmak üzere bütün Ankaralıları ve sinemaseverleri festivale beklediklerini söyledi.

Festival takvimi

Festival, Ankara'daki Kült Kavaklıdere Sineması ile Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde izleyicileri ağırlayacak. Festival kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkeden toplam 44 film gösterilecek. Programda 26 uzun, 5 orta ve 13 kısa metrajlı yapım yer alacak. Gösterimler, "Her Biri Ayrı Renk", "Pembesiz Mavisiz", "Olay Yeri Aile", "Oyunbozanlar", "Hafızanın Direnişi", "Yakın Plan" ve "Kısa Olmazsa Olmaz" başlıklı bölümler altında düzenlenecek.

Festivalin açılış töreni 27 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ünlü oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu üstleneceği gecede festivalin Onur, Genç Cadı ve Bilge Olgaç Başarı ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl, Onur Ödülleri Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan'a, Genç Cadı Ödülü Mina Demirtaş'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri Başak Emre, Bennu Yıldırımlar ve Harika Uygur'a verilecek.

3 Haziran'da gerçekleşecek kapanış töreninde ise "Her Biri Ayrı Renk" bölümünde yer alan filmler arasından seçilen yapım, FIPRESCI Ödülü'nün sahibi olacak.

Festivalin biletleri 17 Mayıs'tan itibaren Biletinial platformu üzerinden ve Kült Kavaklıdere Sineması gişesinden temin edilebilecek. Bilet fiyatları tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.