6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun Basın Lansmanı Yapıldı… Vahap Seçer: "Mersin'i Her Alanda Rekorlar Şehri Yapma Gayreti İçerisindeyiz"

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nun basın lansmanında konuşan Başkan Vahap Seçer, "Mersin'i her alanda rekorlar şehri yapma gayreti içerisindeyiz. Sadece spor branşlarına değil, hayata ve kent yaşamına dair ne varsa her alanda Mersin'i en yüksek noktalara getirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun basın lansmanı, bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Başkan Seçer'in katıldığı lansmanda, 45-49 Yaş Dünya Rekortmeni Kenyalı sporcu Mark Kosgey Kiptoo ve Kenyalı maraton sporcusu Truphena Chepchirchir de yer aldı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'elite label' kategorisine alınan 6. Uluslararası Mersin Maratonu; 42K, 10K ve Halk Koşusu ile 15 Aralık'ta yapılacak. Maraton heyecanı, 14 Aralık'ta saat 13.00 ile 18.00 arasında Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki fuar ile başlayacak. 15 Aralık Pazar günü saat 09.00'da verilecek start ile sporcular ter dökmeye başlayacak. Maraton kapsamında tüm kategorilerde toplamda 3 milyon 600 bin TL ödül verilecek.

Lansmanda Uluslararası Mersin Maratonu'na ilişkin bilgi vererek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Bu yılki maratonumuzun mottosu: 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz.' Bildiğiniz gibi Mersin'i her alanda rekorlar şehri yapma gayreti içerisindeyiz. Sadece spor branşlarına değil, hayata ve kent yaşamına dair ne varsa her alanda Mersin'i en yüksek noktalara getirmeye çalışıyoruz. Parkurumuz bu yıl yapılan bir takım değişikliklerle dünyanın en güzel maraton parkurlarından birisi haline getirildi. Şehir içerisine girişleri kaldırdık, böylece parkurdaki yokuşlar olmayacak. Deniz seviyesinden ortalama yükseklik 4 metre oldu. Bu nedenle Türkiye tarihinde koşulan en hızlı derecenin elde edilmesi olasılık dahilinde. 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' mottosunu da bu beklentimizden yola çıkarak kullanmış olduk."

Başarılı bir organizasyon süreci geçirdiklerinin altını çizen Seçer, Dünya Atletizm Birliği tarafından Mersin Maratonu'nun 'elite label' kategorisine alındığını hatırlattı. Seçer, şöyle devam etti:

"Türkiye'de de koşulan üç maraton içerisinde Mersin Maratonu birinci"

"2023 yılında dünyada koşulan 182 maraton arasında Mersin Maratonu organizasyon başarısı olarak 46'ncı sırada yer aldı. Bunu övünerek söylememiz lazım. Türkiye'de de koşulan üç maraton içerisinde organizasyon başarısı olarak birinci sırada Mersin Maratonu yer alıyor. Bu Mersinimiz açısından bir gurur tablosu. Mersinimize yaraşır işler yapma gayreti içerisinde olduğumuzu gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim."

Binlerce sporcu, Mersin Maratonu'na kayıt yaptırdı

Maratonda üç ayrı kategoride koşulacağını aktaran Başkan Seçer, 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu'nun gerçekleştirileceğini belirtti. Tüm yarışların başlangıç noktasının Özgecan Aslan Barış Meydanı olacağını ifade eden Seçer, Halk Koşusu için kayıtların 15 Aralık'a kadar devam ettiğini ve kayıtların 'mbbspor.org' üzerinden yapılabildiğini de söyledi. "En yüksek seviyede katılım bekliyoruz" diyen Seçer, Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden 398 sporcunun 42K kategorisine başvuru yaptığını dile getirdi. Seçer, 10K için ise bin 654 sporcunun başvurduğu ve 87'sinin yabancı sporcu olduğu bilgisini verdi.

Vatandaşları, Uluslararası Mersin Maratonu'na katılmaya davet eden Seçer, "Sporu ve hareketi seven, sporun kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik aracı olduğunu düşünen herkes orada olacak. Spor sadece ruhen ve bedenen gelişimi sağlamıyor; sosyalliği, toplumsal barışı ve bir arada olma kültürünü de geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir olarak birçok branşta ulusal, uluslararası etkinlikler yapma gayesi içerisinde olduklarının altını çizen Seçer, bunların ilerleyen yıllarda da üzerine yeni etkinlikler konularak devam edeceğini söyledi.

Seçer, şunları dile getirdi:

"Biz Mersin'in bir spor kenti olması gayret içerisindeyiz ve Mersin de buna çok uygun bir kent. 2013 yılında Akdeniz Oyunları burada gerçekleştirildi ve o dönemde gerçekten her branşta önemli yatırımlar oldu. Akdeniz Oyunları bir araçtı ama yapılan tesisler bugün Mersin'de faal bir şekilde spora ve sporcuya hizmet veriyor. Bunlar önemlidir. Biz Mersin'de sporu ve sporcunun başarısını mevcut durumdan çok daha üst noktalara getirme şansına sahibiz. Bu bir irade ortaya koymakla gerçekleşir. Bu da zaman ve bütçe ayırmak, kafa yormakla olur. Retorikte bunları söyleriz ama önemli olan uygulamada adımlar atabilmek."

Mersin Büyükşehir olarak her alanda olduğu gibi spor alanında da fırsat eşitliğini önemsediklerini kaydeden Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle gelir dağılımında uçurumlar olan ülkelerde bu son derece önemlidir. Köylerimizde kabiliyetli çocukların sportif faaliyetler yapma imkanı ile şehir merkezinde yaşayan çocukların imkanı birbirinden çok farklı. Gelir seviyesi yüksek ailelere mensup çocukların spora yönelmesi ile kıt kanaat geçinen, evin geçimini zor sağlayan ailenin çocuklarının spora erişimi çok farklıdır. Burada eşitlikten söz edilemez. Ama biz sosyal devletsek, sosyal belediyeysek bunları da gözetmek zorundayız."

Mersin, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı EuroVelo'ya katılıyor

Bisiklet sporunun gelişmesi için yaptıkları çalışmalara ilişkin de katılımcıları bilgilendiren Seçer, Mersin'i prestijli bir organizasyona dahil etmek için son üç yıldır çalıştıklarını ve bunun da sonuna geldiklerini kaydetti. Seçer, şunları söyledi:

"Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından planlanmış, 70 bin kilometre üzerinde bir proje bu. Kentimizi, 45 bin kilometresi tamamlanmış, 16 adet uzun yol bisiklet rotası taşıyan EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na aldırmaya gayret ediyoruz. Bu rotaya aldırdığımız takdirde dünyanın her bölgesinden bisiklet sporcularının şehrimizi de ziyaret etmesini sağlamış olacağız. Yunanistan'dan başlayan ve İzmir Selçuk'a kadar uzanan EuroVelo, 8 Akdeniz Rota Ağı'na üyelik çalışmalarını da kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız."

"Spor açısından dünya kenti olacağız"

Başkan Seçer, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Mersin'in spor şehri hüviyetini artırmak ve temsil, tanıtım ve diplomasi noktasında olimpik bir şehir olması adına neler yapılacağını sorması üzerine Seçer, Mersin'in lokasyonu, sahip olduğu özellikler ile buna büyük bir imkan sağladığını söyledi. Mersin'in her açıdan cazip bir kent olduğunu belirten Seçer, "Gelecek günler bu günlerden çok daha iyi olacak, bunu görebiliyoruz. Hem merkezi hükümetin yatırımları hem de özellikle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerimizin çabaları, doğru zamanda doğru dokunuşlar ve doğru çalışmalar Mersinimizi daha değerli hale getirecek. Spor açısından dünya kenti olacağız. Her branşta birçok aktiviteler olacak" yanıtını verdi.

Seçer, Mersin'in hem erkek hem de kadın basketbol takımlarının başarılı işlere imza attığını söyleyerek, Büyükşehir bünyesindeki Mersin Spor Kulübü'nün maçlarının oldukça kalabalık geçtiğini kaydetti. Seçer, "Servet Tazegül Spor Salonu'nda binlerce insan basketbol maçı izliyor. Demek ki vatandaş bu tip organizasyonları özlemiş. Salona bakıyorum hep aile, çocuk, kadın; muazzam bir tablo" dedi.

Kenya'dan gelen erkek sporcu Mark Kosgey Kiptoo, "Burada olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Pazar günü iyi bir derece almayı umut ediyorum" diye konuştu.

Kenya'dan gelen kadın sporcu Truphena Chepchirchir ise Mersin'de olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bu organizasyon için minnettarım. Bu benim Mersin'e ikinci gelişim. Daha önce 2017'de yapılan maratonda ben kazanmıştım. Bu sene bu başarımı ve zamanımı daha da geliştirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.