61 Orman Yangını: 23 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika
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61 Orman Yangını: 23 Gözaltı, 4 Tutuklama

23.07.2025 08:29
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Temmuz 2025'teki 61 orman yangınına ilişkin 23 kişi gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan 61 orman yangını ile ilgili jandarma tarafından 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bunların 4'ü tutuklandı,19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan 61 orman yangını ile ilgili jandarma tarafından 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bunların 4'ünün tutuklandığını, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, çalışmaların detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre;

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede çıktığı belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kesecik Mahallesi'nde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz'da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı saptandı. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde 8 Temmuz'da başlayıp 9 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak merkeze bağlı Derbent köyünde 9 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edildi. R.B. ve O.A. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kocaali köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Bayıryüzü köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Kocatarla köyünde 12 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Aşağı Oyumca köyünde 13 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı saptandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Çakırca Mahallesi'nde; 13 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edildi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde; 14 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli kişinin çay yapmak maksadıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla çıktığı saptandı. Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Üzümlü köyünde 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Deliceler köyünde; 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı saptandı. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Seyitoba Mahallesi'nde 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edildi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi'nde; 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı saptandı. M.S. isimli şüpheli tutuklandı.

Bilecik merkeze bağlı Kurt köyünde; 20 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 61 Orman Yangını: 23 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika

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