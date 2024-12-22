7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Devam Ediyor

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından 7'nci kez düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, devam ediyor. Festivale katılan kadın belediye hem söyleşi gerçekleştirdi hem de kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret etti. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu festival, sadece bir el emeği pazarı değil, aynı zamanda kadınlarımızın potansiyellerini ortaya koyarak birbirlerinden ilham alacakları bir alan. Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ni düzenledi. Festivale, kadın belediye başkanları da katılarak kadın üreticilere destek oldu.

Festivalde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in de katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, kadın başkanlar tek tek söz alarak kendileri hakkında merak edilenleri cevapladı. Keyifli anların yaşandığı söyleşiye Denizlililer büyük ilgi göstererek salonu doldurdu.

Söyleşide belediye başkanlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da yalnız bırakmadı. Kadın başkanlar ayrıca "Rota Yeniden Oluşturuluyor" isimli seminerde yazar Dilek Cesur'u dinledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Başkanlardan kadın girişimcilere destek

Belediye başkanları el emeği ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ederek girişimci kadınlara destek oldu. Tüm stantları tek tek gezen başkanlar girişimci kadınların her zaman yanında olduklarını ve onların kendilerine büyük güç olduklarını belirtti.

"Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Kadınların girişimcilik alanındaki başarılarının büyük bir önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergileyen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'miz, 7. kez büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Kadın girişimcilerimizin el emekleriyle ortaya koyduğu bu değerli ürünler, sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sosyalleşmesine de katkıda bulunuyor. Bu festival, sadece bir el emeği pazarı değil, aynı zamanda kadınlarımızın potansiyellerini ortaya koyarak birbirlerinden ilham alacakları bir alan. Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirecek her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz."