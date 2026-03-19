7 Yıl Sonra Annesiyle Buluştu

19.03.2026 10:51
Nazar S., 7 yıl sonra annesi Rebecca ile tanıştı. Pedagog eşliğinde duygusal anlar yaşandı.

BURSA'da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.'den (30) kaçırılan ve 7 yıl sonra polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S. (8), haberin ardından Türkiye'ye gelen annesi ile yeniden tanıştı. Rebecca S. ile oğlu Nazar S., pedagog eşliğinde tanışıp, oyun oynarken; ilk kez 'anne' diyen Nazar'ın "Rebecca kötü değil miydi ya, ama iyiymiş" dediği öğrenildi. DNA testi için kan örneği vermek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na da gelen anne ile oğlu, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K.'nin, çalışmak için gittiği Almanya'da birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi Rebecca S.'den 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğer yandan arama kararı çıkarılan ve gözaltına alındıktan sonra haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakılan Hanife S.'den şüphelenen Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma genişletildi.

30 GÜNLÜK TAKİP, 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ

7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşturulan özel ekip tarafından, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe eve 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla bulundu. Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklandı.

ANNESİNİN KENDİSİNİ TERK ETTİĞİ SÖYLENMİŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan küçük çocuğa, annesi ile ilgili sürekli olumsuz ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Baba ve babaannenin, "O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız" dediği, sürekli "Anneni sevmiyorsun değil mi?" sorusunun sorulduğu, Nazar S.'nin bu soruya "Evet sevmiyorum" diyerek cevap verdiği öne sürüldü.

ANNESİ ALMANYA'DAN GELDİ

Oğlunun bulunduğu haberini alınca Almanya'da Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk etapta annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.'ye temkinli ve soğuk davranan Nazar'a, dün yeniden kuruma gelen Rebecca S.'nin annesi olduğu söylendi.

TANIŞIP, OYUN OYNADILAR

Rebecca S. ile oğlu Nazar S. arasındaki görüşme Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde gerçekleşirken, anne ile oğlun oyun oynayarak zaman geçirmesi sağlandı. Annesi ile bu süreçte yakın ilişki kurmaya başlayan çocuğa, oyun oynadığı kişinin isminin Rebecca olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp, "Rebecca kötü değil miydi ya ama iyiymiş" dediği öğrenildi.

'AYNI DİLİ KONUŞMUYORUZ, NASIL ANLAŞACAĞIZ'

Görüşme sürecinde çocuğa, annesinin uzun süredir kendisini aradığı ve kendisine bakmak istediği ifade edildiğinde, "Sen benim annem misin? Ben şimdi Almanya'ya mı gideceğim? Ama ikimiz aynı dili konuşmuyoruz, Almanya'ya gidersem nasıl anlaşırız?" dediği ve görüşme ilerledikçe Rebecca S.'ye ilk kez 'anne' diye hitap ettiği belirtildi.

DNA TESTİ İÇİN GELDİKLERİ ADLİ TIPTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan DNA testi için kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gelen anne ile oğlu, DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Harabe evden kurtarıldıktan sonra ilk kez görüntülenen Nazar S., pedagog ve polis eşliğinde kuruma getirilirken, neşeli tavırları dikkat çekti. Rebecca S. de konsolosluk görevlisi ve avukatıyla beraber Adli Tıp'a geldi. Kan örneği verdikten sonra kurumdan ayrı ayrı çıkan anne ile oğlu, kameraya yansıdı.

MAHKEME KARAR VERECEK

DNA testi sonucu Rebecca S.'nin, Nazar S.'nin annesi olduğu kesinleşirse, çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor ile uzman ve pedagog görüşleri dikkate alınarak çocuğun geleceğine karar verilecek.

RAPORLAR DİKKATE ALINACAK

Alman vatandaşı olan çocuk hakkında Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek. Buna göre; Nazar S.'nin Almanya'ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye'de kalmasına karar verilmesi durumunda devlet koruması ihtimali bulunuyor. Çocuğun Alman makamlarına teslim edilmesi halinde, annesine verilip verilmeyeceği ise Almanya'daki değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Mahkeme kararını, her iki ülkede yapılacak incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar ışığında verecek.

