İzmir\'in Kurtuluşu\'nun 102. Yılı Kutlandı

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(İZMİR) – Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Kutlama töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hiçbir siyaset, hiçbir siyasi görüş, vatan ve millet sevgisinin üzerine geçemez" derken alandaki gençler ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle başlayıp 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşman kuvvetlerinin denize dökülmesiyle sonlanan Kurtuluş Savaşı'nın zafer günü olan İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci kutlamaları coşkuyla başladı.

Zafer kutlamaları, Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na yapılan "102. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlarken ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama töreni gerçekleştirildi. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra; İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve STK, oda ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptı.

"İzmir, 9 Eylül demek, 9 Eylül, İzmir demek"

İzmir'in kurtuluş mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"102 yıldır bu onuru gururla taşıyoruz ve hissediyoruz. İzmir, 9 Eylül demek, 9 Eylül, İzmir demek. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakıldığı şehir demek. 9 Eylül'de İzmir'de elde edilen o zafer aynı zamanda Türkiyemizin ve cumhuriyetimizin yazılışı ve önsözü demek. Böylesi bir özel günü 102 yıldır doğduğumuzdan beri kimi zaman büyüklerimizle kimi zaman evlatlarımızla kutluyoruz. Bugünün ne kadar özel bir gün olduğunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Çünkü 9 Eylül öncesinde İzmir'in işgaliyle başlayan ve ardından Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakılmasıyla devam eden yaklaşık 3 yıl 4 ay süren Kurtuluş Savaşı mücadelesi, dünyanın en şanlı ve onurlu mücadelelerinkinden birini yapan bir milletin zaferini ilan ettiği gündür 9 Eylül."

"Görevimiz öncelikle sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar yerine getirmek"

Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tugay, "siyaset üstü" mesajı vererek, şeyle devam etti:

"Ben bugün sadece şunu ifade etmek isterim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev, böylesi özel bir günde sonuna kadar gurur duymaktır. Türk milletinin yaptığı o büyük kahramanlığa son nefesine kadar saygı duymaktır. Ama hiçbir saygı ve sevgi sadece sözde kalmamalıdır. Başka hiçbir değer insanın vatanının ve milletinin sevgisinin üzerine çıkmamalıdır. O nedenle böyle kutlama günlerinde tüm yurttaşlarıma ama özellikle gençlerimize şunu hatırlatmak isterim. Bu onurlu ülkeye, bu onurlu ülkenin büyük liderine, onun ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu özgür cumhuriyete ve onlara karşı görevimiz öncelikle sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar yerine getirmek. Vatan ve millet sevgimizi her türlü çıkarın üzerinde tutmaktır. O nedenle hiçbir siyaset, hiçbir siyasi görüş, vatan ve millet sevgisinin üzerine geçemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı söz konusu olduğunda vatandaşlarımıza hizmet söz konusu olduğunda, İzmir'in sorunlarına sahip çıkmak söz konusu olduğunda hiç kimse kendini bu görevi yapmaktan alıkoyamaz. … O nedenle diyorum ki… Bu ülkenin, bu onurlu mücadelesinin devamı siz getirin, biz getirelim. Hep beraber getirelim. Kimsenin başka ülkelere yerleşmek istediği bir ülke olmasın Türkiye Cumhuriyeti. Eğer Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri sızlamasın istiyorsanız bu mücadeleyi yapmaktan asla geri kalmayın. Yaşasın İzmir, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Cemil Tugay'ın konuşmasının ardından kutlamaya katılan gençler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı