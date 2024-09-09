İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. Yılı Kutlandı

Geniş Video İzle

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 102'inci yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Kutlama töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Hiçbir siyaset, hiçbir siyasi görüş, vatan ve millet sevgisinin üzerine geçemez” derken, alandaki gençler ise “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

09.09.2024 13:52  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Kutlama töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hiçbir siyaset, hiçbir siyasi görüş, vatan ve millet sevgisinin üzerine geçemez" derken alandaki gençler ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle başlayıp 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşman kuvvetlerinin denize dökülmesiyle sonlanan Kurtuluş Savaşı'nın zafer günü olan İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci kutlamaları coşkuyla başladı.

Zafer kutlamaları, Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na yapılan "102. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlarken ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama töreni gerçekleştirildi. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra; İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve STK, oda ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptı.

"İzmir, 9 Eylül demek, 9 Eylül, İzmir demek"

İzmir'in kurtuluş mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"102 yıldır bu onuru gururla taşıyoruz ve hissediyoruz. İzmir, 9 Eylül demek, 9 Eylül, İzmir demek. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakıldığı şehir demek. 9 Eylül'de İzmir'de elde edilen o zafer aynı zamanda Türkiyemizin ve cumhuriyetimizin yazılışı ve önsözü demek. Böylesi bir özel günü 102 yıldır doğduğumuzdan beri kimi zaman büyüklerimizle kimi zaman evlatlarımızla kutluyoruz. Bugünün ne kadar özel bir gün olduğunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Çünkü 9 Eylül öncesinde İzmir'in işgaliyle başlayan ve ardından Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakılmasıyla devam eden yaklaşık 3 yıl 4 ay süren Kurtuluş Savaşı mücadelesi, dünyanın en şanlı ve onurlu mücadelelerinkinden birini yapan bir milletin zaferini ilan ettiği gündür 9 Eylül."

"Görevimiz öncelikle sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar yerine getirmek"

Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tugay, "siyaset üstü" mesajı vererek, şeyle devam etti:

"Ben bugün sadece şunu ifade etmek isterim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev, böylesi özel bir günde sonuna kadar gurur duymaktır. Türk milletinin yaptığı o büyük kahramanlığa son nefesine kadar saygı duymaktır. Ama hiçbir saygı ve sevgi sadece sözde kalmamalıdır. Başka hiçbir değer insanın vatanının ve milletinin sevgisinin üzerine çıkmamalıdır. O nedenle böyle kutlama günlerinde tüm yurttaşlarıma ama özellikle gençlerimize şunu hatırlatmak isterim. Bu onurlu ülkeye, bu onurlu ülkenin büyük liderine, onun ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu özgür cumhuriyete ve onlara karşı görevimiz öncelikle sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar yerine getirmek. Vatan ve millet sevgimizi her türlü çıkarın üzerinde tutmaktır. O nedenle hiçbir siyaset, hiçbir siyasi görüş, vatan ve millet sevgisinin üzerine geçemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı söz konusu olduğunda vatandaşlarımıza hizmet söz konusu olduğunda, İzmir'in sorunlarına sahip çıkmak söz konusu olduğunda hiç kimse kendini bu görevi yapmaktan alıkoyamaz. … O nedenle diyorum ki… Bu ülkenin, bu onurlu mücadelesinin devamı siz getirin, biz getirelim. Hep beraber getirelim. Kimsenin başka ülkelere yerleşmek istediği bir ülke olmasın Türkiye Cumhuriyeti. Eğer Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri sızlamasın istiyorsanız bu mücadeleyi yapmaktan asla geri kalmayın. Yaşasın İzmir, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Cemil Tugay'ın konuşmasının ardından kutlamaya katılan gençler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı

İzmir\'in Kurtuluşu\'nun 102. Yılı Kutlandı
Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Politika, Siyaset, 9 Eylül, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement