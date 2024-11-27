AB Komisyonu Onaylandı, Tarihi Düşük Oyla - Son Dakika
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AB Komisyonu Onaylandı, Tarihi Düşük Oyla

Ursula von der Leyen'in yeni AB Komisyonu, 370 'evet' oyu alarak onaylandı; sert eleştiriler aldı.

27.11.2024 16:47
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in seçtiği yeni üyelerden oluşan AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosunda (AP) onaylandı.

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, von der Leyen'in yeni ekibi 370 "evet" oyu alarak AB tarihinde en düşük çoğunlukla seçilen Komisyon oldu. Oylamada 282 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Von der Leyen'in, 2019'daki ilk AB Komisyonu Başkanlığı döneminde ise ekibi 461 oy almıştı.

Ekonomiden dış politikaya sert eleştirilere maruz kaldı

Genel Kurulda oylama öncesinde yapılan konuşmalarda von der Leyen, milletvekillerinin sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Von der Leyen, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya koşulsuz destek vererek Gazze'deki soykırıma ortak olduğu, Kovid-19 aşı anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı, son 5 yıllık yönetiminde AB'nin küresel rekabet gücüne zarar vererek ABD ve Çin'in gerisinde kalmasına yol açtığı, 27 AB ülkesindeki vatandaşların sosyoekonomik durumunda gerilemeye neden olduğu, AB'nin tarihinde ilk kez ekibini çoğunlukla sağ kanat isimlerden oluşturarak Birliğin üzerine kurulduğu değerleri hiçe saydığı" gibi birçok suçlamaya maruz kaldı.

AP'nin 6-9 Haziran tarihlerindeki seçimlerin ardından oluşturulan Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots of Europe) ile Egemen Ulusların Avrupası (Europe of Sovereign Nations) grupları blok halinde yeni Komisyon'un aleyhine oy kullandı.

Oylamada sol grup da "hayır" oyu kullanırken çoğunluğu AB'nin iklim hedeflerinde sapma olmayacağı sözü veren von der Leyen'in ekibine onay veren Yeşiller grubunda da çatlaklar oluştu.

Von der Leyen'in kendi grubu Avrupa Halk Partisinin (EPP) İspanya kolu da eski İspanya Başbakan Yardımcısı Teresa Ribera'nın başkan yardımcılığı görevine atanmasını gerekçe göstererek "hayır" oyu kullanan blokta yer alırken AP'deki bağımsız milletvekillerinin büyük çoğunluğu da aleyhte oy kullandı.

AB Komisyonu'nun yeni üyeleri

Von der Leyen, güvenoyu alan yeni Komisyon'da, İspanya'dan Teresa Ribera "Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm", Fransa'dan Stephane Sejourne "Refah ve Sanayi Stratejisi", Estonya'dan Kaja Kallas "Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası", İtalya'dan Raffaele Fitto "Uyum ve Reform", Finlandiya'dan Henna Virkunen "Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi", Romanya'dan Roxana Minzatu "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu başkan yardımcıları olarak belirledi.

AB Komisyonunda ayrıca, Slovenya'dan Marta Kos "Genişleme", Slovakya'dan Maros Sefkovic "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik", Letonya'dan Valdis Dombrovskis "Ekonomi ve Üretkenlik", Hırvatistan'dan Dubravka Suica "Akdeniz", Macaristan'dan Oliver Varhelyi "Sağlık ve Hayvan Refahı", Hollanda'dan Wopke Hoekstra "İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme", Litvanya'dan Adrius Kubilius "Savunma ve Uzay", Çekya'dan Jozef Sikela "Uluslararası Ortaklıklar", Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Costas Kadis "Balıkçılık ve Okyanuslar", Portekiz'den Maria Luis Albuquerque "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar", Belçika'dan Hadja Lahbib "Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik", Avusturya'dan Magnus Brunner "İç İlişkiler ve Göç", İsveç'ten Jessika Roswall "Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi", Polonya'dan Piotr Serafin "Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi", Danimarka'dan Dan Jorgensen "Enerji ve Konut", Bulgaristan'dan Ekaterina Zaharieva "Startup, Araştırma ve İnovasyon", İrlanda'dan Michael McGrath "Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü", Yunanistan'dan Apostolos Tzitzikostas "Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm", Lüksemburg'dan Christophe Hansen "Tarım ve Gıda" ve Malta'dan Glenn Micallef "Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor" dosyasının sorumluluğunu aldı.

AB'yi 5 yıllığına yönetecek 27 kişilik yeni Komisyonun 1 Aralık'ta göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

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