ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman\'da başladı

ABD ile İran arasındaki görüşmeler, Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İran ile ABD arasında sekiz ay aradan sonra yapılacak ilk yüz yüze görüşmede ana gündem maddeleri arasında İran'ın nükleer faaliyetleri, balistik füze programı ve bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik diplomatik girişimler bulunuyor.

İran adına müzakerelere Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderlik ederken, ABD tarafında ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor. Görüşmelerde Witkoff'a, daha önceki diplomatik temaslarında yanında bulunan Trump'ın damadı Jared Kushner da eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

ABD: İRAN GÖRÜŞMESİNDE ODAK DİPLOMASİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada masada odağın diplomasi olduğu vurgulanarak "Trump anlaşmaya varılıp varılmayacağını görmek istiyor." denildi.

Steve Witkoff

İRAN VE ABD TEMSİLCİLERİ UMMAN'DA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.

ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.

İRAN: FÜZE PROGRAMI TARTIŞMAYA KAPALI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran'ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi. Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ TRUMP'TAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi. Trump, "İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik." ifadesini kullandı.