Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gençlere yönelik önemli mesajlar verdi. Gençlerin yasa dışı bahis, sokak çeteleri, terör örgütleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlerin hedefi haline getirilmemesi gerektiğini belirten Gürlek, "Bizim gençlerimiz, bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir" dedi.

"GENÇLERİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN ÖNEMLİ GÜCÜ"

Toplantıda AK Parti gençliğiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürlek, gençlerin partinin geleceğinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Gençlerin yalnızca teşkilatların genç yüzleri olmadığını belirten Gürlek, onların davanın yenilenen dili, yükselen enerjisi ve geleceğe uzanan iradesi olduğunu ifade etti.

Gençlerden geçmişte yapılanları tekrar etmek yerine, temel değerleri koruyarak çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe taşımalarını isteyen Gürlek, "Sizler bu teşkilatın yalnızca genç yüzleri değilsiniz. Sizler davamızın yenilenen dili, yükselen enerjisi ve geleceğe uzanan iradesisiniz" diye konuştu.

"SİYASETTE SİZE AYRILAN YERİ BEKLEMEYİN"

Gençlerin siyasette daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, bu konuda gençlere çağrıda bulundu.

Gürlek, "Gençleri siyasetin merkezine almak, bir irade meselesidir. Siyasette sizin için ayrılmış bir yer açılmasını beklemeyin. Çalışmanızla, birikiminizle ve gayretinizle o yeri siz açın" ifadelerini kullandı.

Gençlere makam ve unvan yerine üstlendikleri sorumluluklara odaklanmaları gerektiğini söyleyen Gürlek, bulundukları görevlere değer katan kişiler olmalarını istedi.

"BİZİM GENÇLERİMİZ TEKNOFEST GENÇLİĞİDİR"

Adalet Bakanı olarak gençlerin geleceğine büyük önem verdiğini belirten Gürlek, teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

Gençlerin uzay, roket, robotik, yapay zeka, uydu ve uçak teknolojileriyle ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Gürlek, şöyle konuştu:

"Bizim gençlerimiz TEKNOFEST gençliğidir. Bizim gençlerimiz uzay ile roket ile robot ile yapay zeka ile uydu ve uçak teknolojileriyle, çağın teknolojik yarışıyla ilgilenmelidir. Bizim gençlerimiz; bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir."

Gürlek, gençlerin teknolojik dönüşüme yön veren ve dünya gençliğiyle rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

"DÜNYAYA BAŞKALARININ GÖZÜNDEN BAKMAYIN"

Dijital platformların gençler üzerindeki etkilerine de değinen Gürlek, gençlerin sanal dünyaya hapsedilmesinin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Gençlere kendi fikirlerini geliştirmeleri ve dünyayı kendi bakış açılarıyla değerlendirmeleri çağrısında bulunan Gürlek, "Dünyayı tanıyın ama dünyaya başkalarının gözünden bakmayın. Kendi aklınızla düşünün, kendi sözünüzü söyleyin" dedi.

Kuşaklar arasındaki geçişlerin hızlandığını belirten Gürlek, Türkiye'nin teknolojik ve toplumsal değişimi yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ GENÇLERİN GELECEĞİDİR"

Terörle mücadelenin önemine de değinen Gürlek, terörün yalnızca can kayıplarına değil, ülkenin imkanlarına ve gençlerin geleceğine de zarar verdiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin gençlerin hayatını karanlık hesaplara kurban etmeme iradesi olduğunu belirten Gürlek, bu süreci sabote etmek isteyenlere hukuk ve demokrasi çerçevesinde izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Gürlek, "Türkiye'nin gençliğini birbirine düşürmek isteyen bütün kirli senaryoları birlik ve kardeşliğimizle bozup geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK GENCİMİZİ BİLE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Gençlerin alkol, uyuşturucu ve kumar gibi tehlikelerden korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, bu konuda toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü belirtti.

Gençlerin suç örgütlerinin ve zararlı alışkanlıkların hedefi haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Gürlek, "Bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur" dedi.

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gürlek, gençlerden yalnızca heyecan değil, emek ve sorumluluk da beklediklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin emeği, iradesi ve çalışmalarıyla inşa edileceğini kaydetti.