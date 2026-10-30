Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Ankara Gençlik Kolları toplantısında gençlerin çetelerin eline bırakılmayacak kadar değerli olduğunu söyledi. Gürlek, gençlerin TEKNOFEST gençliği olduğunu ifade ederek onları teknolojik dönüşüme yön vermeye çağırdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gençlere yönelik önemli mesajlar verdi. Gençlerin yasa dışı bahis, sokak çeteleri, terör örgütleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlerin hedefi haline getirilmemesi gerektiğini belirten Gürlek, "Bizim gençlerimiz, bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir" dedi.

"GENÇLERİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN ÖNEMLİ GÜCÜ"

Toplantıda AK Parti gençliğiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürlek, gençlerin partinin geleceğinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Gençlerin yalnızca teşkilatların genç yüzleri olmadığını belirten Gürlek, onların davanın yenilenen dili, yükselen enerjisi ve geleceğe uzanan iradesi olduğunu ifade etti.

Gençlerden geçmişte yapılanları tekrar etmek yerine, temel değerleri koruyarak çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe taşımalarını isteyen Gürlek, "Sizler bu teşkilatın yalnızca genç yüzleri değilsiniz. Sizler davamızın yenilenen dili, yükselen enerjisi ve geleceğe uzanan iradesisiniz" diye konuştu.

"SİYASETTE SİZE AYRILAN YERİ BEKLEMEYİN"

Gençlerin siyasette daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, bu konuda gençlere çağrıda bulundu.

Gürlek, "Gençleri siyasetin merkezine almak, bir irade meselesidir. Siyasette sizin için ayrılmış bir yer açılmasını beklemeyin. Çalışmanızla, birikiminizle ve gayretinizle o yeri siz açın" ifadelerini kullandı.

Gençlere makam ve unvan yerine üstlendikleri sorumluluklara odaklanmaları gerektiğini söyleyen Gürlek, bulundukları görevlere değer katan kişiler olmalarını istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti

"BİZİM GENÇLERİMİZ TEKNOFEST GENÇLİĞİDİR"

Adalet Bakanı olarak gençlerin geleceğine büyük önem verdiğini belirten Gürlek, teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

Gençlerin uzay, roket, robotik, yapay zeka, uydu ve uçak teknolojileriyle ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Gürlek, şöyle konuştu:

"Bizim gençlerimiz TEKNOFEST gençliğidir. Bizim gençlerimiz uzay ile roket ile robot ile yapay zeka ile uydu ve uçak teknolojileriyle, çağın teknolojik yarışıyla ilgilenmelidir. Bizim gençlerimiz; bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir."

Gürlek, gençlerin teknolojik dönüşüme yön veren ve dünya gençliğiyle rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

"DÜNYAYA BAŞKALARININ GÖZÜNDEN BAKMAYIN"

Dijital platformların gençler üzerindeki etkilerine de değinen Gürlek, gençlerin sanal dünyaya hapsedilmesinin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Gençlere kendi fikirlerini geliştirmeleri ve dünyayı kendi bakış açılarıyla değerlendirmeleri çağrısında bulunan Gürlek, "Dünyayı tanıyın ama dünyaya başkalarının gözünden bakmayın. Kendi aklınızla düşünün, kendi sözünüzü söyleyin" dedi.

Kuşaklar arasındaki geçişlerin hızlandığını belirten Gürlek, Türkiye'nin teknolojik ve toplumsal değişimi yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ GENÇLERİN GELECEĞİDİR"

Terörle mücadelenin önemine de değinen Gürlek, terörün yalnızca can kayıplarına değil, ülkenin imkanlarına ve gençlerin geleceğine de zarar verdiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin gençlerin hayatını karanlık hesaplara kurban etmeme iradesi olduğunu belirten Gürlek, bu süreci sabote etmek isteyenlere hukuk ve demokrasi çerçevesinde izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Gürlek, "Türkiye'nin gençliğini birbirine düşürmek isteyen bütün kirli senaryoları birlik ve kardeşliğimizle bozup geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK GENCİMİZİ BİLE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Gençlerin alkol, uyuşturucu ve kumar gibi tehlikelerden korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, bu konuda toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti

Gençlerin suç örgütlerinin ve zararlı alışkanlıkların hedefi haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Gürlek, "Bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur" dedi.

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gürlek, gençlerden yalnızca heyecan değil, emek ve sorumluluk da beklediklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin emeği, iradesi ve çalışmalarıyla inşa edileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA
Akın GürlekTeknofestPolitikaAK PartiGençlikGürlekAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın gidişine en çok onlar mutlu oldu Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum
Galatasaray’ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Italiano’dan Orkun Kökçü kararı Italiano'dan Orkun Kökçü kararı
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Kaş’ta kayıp Alman turist Newrzella’dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu Kaş'ta kayıp Alman turist Newrzella'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Taksim’de akılalmaz hareket Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
Galatasaray’ın ilk 11’inde büyük sürpriz Galatasaray'ın ilk 11'inde büyük sürpriz
19:03
Galatasaray’ın ilk 11’inde büyük sürpriz
Galatasaray'ın ilk 11'inde büyük sürpriz
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:21
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:30
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 19:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerin çetelerin eline bırakılmayacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android