Adalet Bakanı Gürlek’ten İBB soruşturması açıklaması: “Ek iddianame üzerinde çalışmalar yürütülüyor”

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dosyaya ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor" dedi. Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de "Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davası, Gülistan Doku soruşturması, faili meçhul dosyalar, AHBAP soruşturması, "Terörsüz Türkiye" süreci gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İBB DAVASI

İBB davasında yargılamanın sürdüğünü kaydeden Gürlek, "Soruşturma aşamasında insanlar aileleriyle tehdit edildi, baskı yapıldı, tutuklamayla korkutuldu ve bu nedenle savcılıkta ifade verdiler, mahkemede bu ifadelerinden dönecekler" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gürlek, soruşturma dosyasındaki eylemlerin delillerle desteklendiği yönündeki kanaatini Başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde de ifade ettiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Ancak dosya artık kovuşturma aşamasında. Bundan sonra delillerin değerlendirilmesi, tanık beyanlarının güvenilirliği ve sanıkların hukuki durumuyla ilgili nihai takdir mahkemeye aittir" dedi.

"İBB ve İmamoğlu'na yönelik devam eden soruşturma dosyalarına ilişkin ek iddianame çalışmalarının bulunup bulunmadığı" sorusuna Akın Gürlek, "Evet, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor" yanıtını verdi.

DAVUTOĞLU VE GÖKÇEK SORUŞTURMALARI

Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Gürlek, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı ve zamanaşımı olmak üzere iki temel hususun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akın Gürlek, Gökçek ailesine ilişkin soruşturma hakkında, "Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili konu da kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Şikayet ve başvurular yapıldı. Cumhuriyet başsavcılığı da kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri hukuken değerlendirdi, soruşturma başlattı ve bazı ifadeler aldı. Bundan sonraki süreç de deliller çerçevesinde savcılığın takdirinde ilerleyecek" şeklinde konuştu.

KURİŞ SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasına da değinen Gürlek, şunları kaydetti:

"Bizim herhangi bir dini yapılanmayla, toplumsal oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla kategorik bir problemimiz yok. Bizim mücadele ettiğimiz, din, inanç veya yardım faaliyeti kisvesi altında vatandaşın iyi niyetini kullanan, bunu kişisel veya mali menfaat temin etmek için istismar eden ve suç teşkil ettiği değerlendirilen yapılanmalardır. Dini veya insani duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor. Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, Alihan Kuriş'in etrafında kümelenen bir yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosya var. MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı. Bunlara ilişkin süreçler devam ediyor. Eğitim gören öğrencilerle, Kur'an kursu öğrencileriyle veya okullarda eğitim alan çocuklarla bizim hiçbir problemimiz yok. Soruşturmanın odağında, MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor. Adli işlemler de bu çerçevede gerçekleştiriliyor."

"MENZİL CEMAATİ'NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÖZEL BİR ÇALIŞMA YOK"

Sosyal medyada yayılan "Menzil Cemaati operasyonu" iddialarına da yanıt veren Gürlek, "Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Cemaatler Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin bir parçası. Ancak bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar. Ama söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Akın Gürlek, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında önemli ilerlemeler sağlandığını ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Dosya kapsamında Umut Altaş'ın da ifadesinin alındığını hatırlatan Gürlek, şöyle konuştu:

"Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli. Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa, kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar. Soruşturmanın devamında yeni gelişmeler olabilir. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü süreçler var."

FAILİ MEÇHUL DOSYALAR

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla Bakanlık bünyesinde bir birim kurulduğunu belirten Gürlek, faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını söyledi. Gürlek, başsavcılıklarla toplantılar yapıldığını ve dosyalardaki imkanların değerlendirildiğini belirterek, "Birim kurulalı dört ay oldu; 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı" dedi. Bu çalışmaların adalete güveni artırdığını belirten Gürlek, yıllar sonra dahi devletin imkanları ve kararlılığıyla sonuç alınabileceğini ifade etti.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının da koordinasyon ve dosya inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Gürlek, "Başka isimler olur mu, olmaz mı? Bunu benim söylemem doğru olmaz. Bir soruşturmanın başlatılması için hukuken gerekli şüphe şartlarının oluşması gerekir. Faili meçhul dosyaların tamamı ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca kendi delil durumu içinde değerlendiriliyor. Hangisi hakkında yeni bir süreç başlar, hangisinde başlamaz? Bunu ben bilemem. Bu konuda isim vermem de doğru olmaz" dedi.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA TEKNİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin de konuşan Gürlek, DNA incelemelerinin yapıldığını, cep telefonuna yönelik teknik incelemelerin ise sürdüğünü bildirdi. Bakan Gürlek, "Ancak şu an itibarıyla doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz" diye konuştu.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ… "ÖRGÜTÜN HEDEFİ HALİNE GETİRİLMİŞ OLABİLİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Kozinoğlu'nun tutukluluk sürecinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirten Gürlek, daha önce konuya ilişkin şikayet ve ihbarların bulunduğunu aktardı. Yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemlerin gerçekleştirildiğini anlatan Gürlek, şunları söyledi:

"Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor. Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor."

AHBAP SORUŞTURMASI: "MASAK TESPİTLERİ VE İTİRAFÇI BEYANLARI BULUNUYOR"

AHBAP soruşturmasının da devam ettiğini aktaran Bakan Gürlek, vatandaşların yardım duygularının suç teşkil eden faaliyetlerle istismar edilip edilmediğinin incelendiğini söyledi. Dosyada MASAK tespitleri ve itirafçı beyanlarının bulunduğunu ifade eden Gürlek, soruşturmanın seyri ve ortaya çıkacak yeni deliller doğrultusunda yeni adli işlemlerin gündeme gelebileceğini kaydetti. Toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının önemli olduğunu söyleyen Gürlek, dosya kapsamında mağdur ve şikayetçilerin bulunduğunu, bazı yeni görüntülerin de ortaya çıktığını bildirdi.

Gürlek, "AHBAP soruşturmasında dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para toplandığı ifade ediliyor. Toplanan bu paraların dışında bir de müştekiler var. Elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyen kişiler bulunuyor. Bunlar yeni yeni toparlanıyor ve savcılık tarafından inceleniyor. Gerçekten ilginç örnekler var. Senet düzenlenmiş, 'Ödeyeceğim' denilmiş, imza atılmış ancak paranın ödenmediği iddia ediliyor" dedi.

UYUŞTURUCU VE YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI… "BASKETBOL DA DAHİL İDDİALAR İNCELENİYOR"

Uyuşturucuyla mücadelede taviz vermediklerini, operasyonların devam edeceğini belirten Bakan Gürlek, kamuoyunca tanınan isimlere ve sanat camiasına yönelik soruşturmaların caydırıcı etkisi bulunduğunu, uyuşturucuyla mücadelenin farklı alanlarında da adli soruşturmaların gündeme gelebileceğini ifade etti. Gürlek, futbolda bahis ve şike soruşturmalarının da sürdüğünü belirterek, "Sadece futbol değil, basketbol da dahil olmak üzere farklı spor alanlarında yasa dışı bahis ve şike iddiaları inceleniyor" diye konuştu.

"FETÖ İLE MÜCADELE TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Akın Gürlek, FETÖ ile mücadelenin tavizsiz şekilde sürdüğünü, örgütün farklı isim ve yapılar altında yeniden örgütlenme veya kamu kurumlarına sızma girişimlerine karşı devletin dikkatli olduğunu söyledi. Gürlek, örgütün finansal kaynaklarına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. FETÖ ile mücadele tavizsiz şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

UMUT ALTAŞ VE EYLEM TOK'UN İADE SÜREÇLERİ

Yurt dışındaki şüpheli ve sanıkların iade süreçlerini de yakından takip ettiklerini belirten Gürlek, Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduklarını ve olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Eylem Tok hakkında ise iade yönünde karar verildiğini ancak kararın üst mahkemeye taşındığını belirten Gürlek, üst mahkemenin kararının beklenmesi gerektiğini aktardı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de konuşan Gürlek, çerçeve yasanın yaklaşık 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Yasanın yürürlüğe girmesi için örgütün tamamen silah bırakması gerektiğini belirten Gürlek, örgütün silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesine ilişkin sürecin Milli Savunma Bakanlığı ve MİT tarafından takip edildiğini kaydetti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DÜZENLEMESİ

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenlemeyle "suça sürüklenen çocuk" kavramı yerine "adli süreçteki çocuk" yaklaşımının getirildiğini söyleyen Gürlek, amaçlardan birinin, suç örgütlerinin çocukları kolayca kullanabilmesini önlemek olduğunu ifade etti. Ailelerin çocuklarının eğitimine, davranışlarına, sosyal çevresine ve bulunduğu ortamlara karşı daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldığını da belirtti.

"GAZETECİLERE SALDIRI, TOPLUMUN HABER ALMA HAKKINA DA BİR SALDIRIDIR"

Basın mensuplarına yönelik saldırılara da değinen Gürlek, gazetecilerin toplumun haber alma hakkına hizmet ettiğini belirterek, "Bu nedenle gazetecilere, görevlerini yaptıkları için yönelen saldırıların yalnızca bireye karşı değil, toplumun haber alma hakkına karşı bir saldırı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BORSADA MANİPÜLASYON VURGUSU

Adalet Bakanı Gürlek, borsadaki işlem hacminin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğüne dikkati çekerek, mağduriyet yaşayan yatırımcılara ilişkin konuların değerlendirildiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile koordinasyon içinde takip edilen süreçlerin bulunduğunu söyledi. Manipülasyon konusunda SPK'ya mevzuatla verilen yetki ve usullerin bulunduğunu belirten Gürlek, adli süreçlerin de bu yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı. Gürlek, "Elbette piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi de önemli. Çünkü borsada çok sayıda yatırımcı ve vatandaşımız var. Ancak suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.