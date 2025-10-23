Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Annesiyle aynı evde basmış - Son Dakika
23.10.2025 10:16
Adana'da otomobilde ölü bulunan adamın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından dövüldükten sonra can verdiği ortaya çıktı. Dayısı ile birlikte tutuklanan genç, "Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

SEYİR HALİNDEYKEN FENALAŞIP ÖLDÜ

İddiaya göre, 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti.

YASAK AŞK KAVGASINDA DARP EDİLDİ

Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47)gözaltına alındı.

OĞLU VE DAYI GÖZALTINDA

Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA

