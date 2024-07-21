4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde hareket eden otomobil, Çatalan Köprüsü'nde bariyere çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunan 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 3 kişi ise hala aranıyor. Ailenin yakınları ise gözyaşları içinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

21.07.2024 12:35
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu. Çift ve 1 çocuğu ise hala aranıyor.

KORKULUKLARI AŞARAK GÖLE UÇTU

Kaza saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor

Olayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle düşen araca ve içerisinde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ TEKNEYLE ÇIKARILDI

Sudaki çalışmada 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ailenin yakınlarının gözyaşı dökerek takip ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor
Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor
Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor
Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor
Otomobil köprüden baraja uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor
4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tony Montana: Rabbim yar ve yardımcıları olsun başımız sağolsun 20 0 Yanıtla
  • Mustafa Hekimoğlu: bariyer olmayan köprü olursa olacağı budur, korkuluk sadece insanlar içindir, araçlar için hani bariyer 18 1 Yanıtla
  • Fırat Altunufağı: Olayı bilmiyorum ama cinnet de olabilir. Allah rahmet eylesin. 6 1 Yanıtla
    Murat Çevre: Maalesef öyle gibi görünüyor resmen korkuluğu parçalamak adına yapılmış bir hareket gibi 0 0
  • Ergün Öz: İnşaallah diğerleri sağ salim kurtulur 4 0 Yanıtla
  • Zeki Taş: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 3 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu: üzücü ve elim bir hâdise. Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla

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