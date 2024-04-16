Taksi durağına düzenlenen intikam saldırısında yoldan geçerken vurularak can verdi

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Adana'da meydana gelen olayda, Ahmet Kartepe adlı genç, babaannesini ziyarete giderken tabancayla sırtından vurularak hayatını kaybetti. Polisin araştırmasında Kartepe'nin, taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların arasında kaldığı ortaya çıktı. Polis, firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BABANNESİNİN YARDIMINA KOŞARKEN CAN VERDİ

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde nakliye işini yaptıktan sonra evine dönen 28 yaşındaki Ahmet Karatepe, bacağına kaynar su döken babaannesi Fatma Karatepe'nin yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Bu sırada caddedeki taksi durağının önünden geçen Karatepe, motosikletli 2 kişinin silahından çıkan kurşunların hedefi olarak can verdi. Şüpheliler ise 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜYÜ DÖVEN SALDIRGANLARA TAKSİCİLER TEPKİ GÖSTERMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin İbrahim Efe K. ile Aydın T. olduğunu güvenlik kameralarından tespit etti. Polis, şüphelilerin saklanabileceği bazı adreslere operasyon düzenlese de saldırganları yakalamayı başaramadı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında cinayetle ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. Şüphelilerin, aynı gün öğle saatlerinde gezerken motosikletlerine otomobilin çarptığı, hafif şekilde yaralanan şüphelilerin, çıkan tartışmada da sürücüyü dövdükleri belirlendi. Yakında bulunan taksi durağındaki esnafın da bu kişilere tepki gösterdiği öğrenildi.

İNTİKAM SALDIRISINDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çıkan kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförlerinin, İbrahim Efe K. ile Aydın T.'yi "Eşinin yanında bir kişi dövülmez." diyerek tepki gösterip saldırdığı belirlendi. Şüphelilerin de bu olayın intikamını almak için söz konusu taksi durağına silahlı saldırı düzenledikleri, olayla ilgisi olmayan Karatepe'nin de yoldan geçerken vurulduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.