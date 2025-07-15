Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da devletin imkanlarını kullanarak milletin iradesine kastetmeye ve ülkeyi iç savaş ortamına sürüklemeye kalkıştığını belirtti.

Terör örgütünün Türk milletini esir alamayacağını unuttuğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bu hain kalkışmayı tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş milletimizin cesaretiyle çok şükür ki bertaraf ettik. Milli irademize, birlik ve beraberliğimize, kutsal değerlerimize ve demokrasimize sahip çıkan yüreklerin hikayesi işte o gece yazıldı. Bu milletin istiklaline ve istikbaline kast eden hiç bir girişime asla geçit verilmeyecektir. İhanete karşı verilen bu destansı mücadele dünya tarihine altın harflerle bunu kazımıştır, bunu kazımaya devam etmektedir. ve o gün bu topraklarda bir kez daha haykırıldı. İrade milletindir, gelecek milletindir, zaferin adı Türkiye'dir. Adana o karanlık gecede bir kez daha vakur duruşuyla Türkiye'ye emsal olacak bir duruş sergileyerek bu meydanları doldurdu ve buradan devletine, milletine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını bir kere daha haykırdı."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan darbe girişimine ilişkin video sahnedeki ekrandan izlendi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Töreni"ndeki konuşması ekrandan yayınlandı.

Adanalı şehit ve gazilerin özgeçmişinin okunduğu etkinlikte ayrıca şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

Mersin

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara, Vali Ali Atilla Toros ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Türk bayraklarıyla Silifke Caddesi'nden yürümeye başlayan katılımcılar, Cumhuriyet Alanı'na ulaştı.

Alanda gerçekleşen "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Toros'a teslim edildi.

Programda konuşan Vali Toros, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da sadece bir darbe kalkışmasına değil, bağımsızlık ve egemenliğine karşı bir işgal girişimini bertaraf ettiğini söyledi.

15 Temmuz'un milletçe yazılan büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Toros, şehitlere rahmet diledi.

???????Konuşmaların ardından Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlikte, 15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı, marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu, şiirler okundu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi EXPO Kisecik Amfi Alanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Burada konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz'un hainlere karşı unutulmaz bir kahramanlık destanına dönüştüğünü söyledi.

Masatlı, verilen destansı mücadelenin gelecek nesillere de ilham kaynağı olacağını belirterek, "Bu kutlu mücadelemiz, sadece bugünün değil, geleceğimizin de yol haritasıdır. Şanlı direnişimizin her anı, gelecek nesillerimizin hafızasına iyice nakşedilmeli ve bu şanlı zaferden aldığımız ilham, nesilden nesile aktarılmalıdır. Çünkü 15 Temmuz, tarihi şan ve şerefle inşa edilmiş aziz milletimizin vakarı ve namusudur." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda ilerlemeye devam edildiğini anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, 2023'ü aşmış, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyen, her alanda çağın ilerisini hedefleyen, büyüyen, güçlenen, kendine inanan bir Türkiye, hiçbir zaman kaderini başkalarının yazmasına izin vermeyecek. Kendi değerleri ekseninde ilerleyerek gücüne güç katacaktır. Aziz Şehitlerimizin mukaddes kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda millet olmanın, kardeş olmanın, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde yaşamanın şuuru, her daim gücümüz olacaktır."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Etkinlik, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Antakya Bedi Sabuncu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen müzik dinletisiyle son buldu.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Osmaniye Belediyesi Mehter takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile vatandaşlar katıldı.

Mehteran konseriyle başlayan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından program, günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin okunması ve konserlerle devam etti.