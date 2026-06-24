AFSİAD Federasyonu\'ndan Ankara\'da önemli temaslar

AFSİAD Federasyonu Kurucu Başkanı Kadir Sayın öncülüğünde, Başkan yardımcısı Hüseyin Çelik, Genel Sekreter İlker Duran, Sayman Aynur Kocaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ertuğrul Demirok, Ali Rıza Bülbül ve Ahmet Akkent’in katıldığı ziyaret programı ile AFSİAD Federasyonu Yönetim Kurulu, Gazi Meclisi ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Afyonkarahisar Milletvekilleri ile bir araya geldi.

35 yıldır Afyonkarahisar başta olmak üzere bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmuş bir referans sivil toplum kuruluşu olan AFSİAD – Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin öncülüğünde ve ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren Afyonkarahisar odaklı iş dünyasını temsil eden tüm AFSİAD’ları, Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneklerini, onların kıymetli üyelerini tek çatı altında toplayan, Afyonkarahisar’ın ekonomik potansiyelini ulusal ölçekte daha görünür kılmayı ve hem Afyonkarahisar hem de Afyonkarahisarlı iş dünyasının temsil gücünü artırmayı hedefleyen AFSİAD Federasyonu heyeti, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. Hakan Şeref Olgun, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ve Dr. Hasan Arslan ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ı Ankara’da ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; Afyonkarahisar’ın ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesi, ülke genelinde faaliyet gösteren Afyonkarahisarlı sanayici ve iş insanlarının üretim, istihdam ve ihracat hacimlerinin artırılması ile ülke ekonomisine sağlanan katkının büyütülmesine yönelik proje ve çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetin ilk ziyareti, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’e oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Yurdunuseven, AFSİADFED heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

AFSİADFED heyeti daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun’u ziyaret etti. Milletvekili Olgun, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek iş dünyasına değer katan çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

TBMM temasları kapsamında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile de bir araya gelen heyet, Afyonkarahisar’ın ekonomik geleceği, yatırım ortamının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Özkaya, şehrin üretimine, istihdamına ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, üreten ve yatırım yapan kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

AFSİADFED yönetimi ayrıca AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan’ı da ziyaret etti. Milletvekili Arslan, şehrin ekonomisine ve istihdamına değer katan iş insanlarıyla gerçekleştirilen buluşmanın önemine dikkat çekerek nazik ziyaretleri ve verimli fikir alışverişleri için heyete teşekkür etti.

TBMM’deki bir diğer ziyaret ise Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’a gerçekleştirildi. Milletvekili Taytak, AFSİADFED heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkürlerini iletti.

AFSİADFED Genel Başkanı Kadir Sayın, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, ziyaretlerin Afyonkarahisar’ın ve Afyonkarahisarlı sanayici ve iş insanlarının ekonomik gücünün daha ileri taşınması, iş dünyası olarak hayata geçirilebilecek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesi açısından son derece verimli geçtiğini belirtti.

AFSİAD Federasyonu'nun en önemli projeksiyonlarından birinin, Afyonkarahisarlı sanayici ve iş insanlarını Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışında ortak bir çatı altında buluşturacak yeni yapılanmaların hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Sayın, 2026 yılı içerisinde Kocaeli ve Eskişehir'de AFSİAD Derneklerinin kurulmasının, bunun yanında Avrupa'da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanlarını bir araya getirecek Belçika AFSİAD yapılanmasının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Sayın, sanayi, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında güçlü bir iş ağı oluşturmayı amaçlayan AFSİAD Federasyonu yapılanması sayesinde Afyonkarahisarlı iş insanları arasındaki kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesinin, yeni yatırım fırsatlarının oluşturulmasının ve şehir ekonomisine daha güçlü katkılar sunulmasının amaçlandığını ifade etti.

Ziyaret sonunda AFSİAD Federasyonu Genel Başkanı Kadir Sayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Afyonkarahisar Milletvekillerine günün anısına özel olarak hazırlanan plaketler takdim edildi.

Kübra Çolakbüyük