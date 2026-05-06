Ağbaba'dan Varlık Barışı Açıklaması: "İsmi Çok Bilinen Siyasetçilerin Parasının Aklanacağıyla İlgili Kuşkularımız Var"

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, toplantı öncesinde, valık barışının daha önce sekiz kere geldiğini belirterek, "31 Temmuz 2027'ye kadar 'Paranı getirirsen, kayda sokarsan vergi almayacağız. En azından seni aklıyorum' diyorlar. Gelecek iktidar, yani önümüzdeki dönem iktidar 'Bu parayı nereden buldun?' diyemeyecek. Meşhur, ismi çok bilinen siyasetçilerin parasının aklanacağıyla ilgili ciddi kuşkularımız var" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında bugün şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Toplantı öncesinde salonda CHP Grup Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kanun teklifine ilişkin basına açıklama yaptı.

Ağbaba, iktidarın yine yangından mal kaçırır gibi kamuoyu tartışmadan bir torba yasayı gündeme getirdiğini belirterek, "İsmi de genel olarak varlık barışı diye adlandırılıyor. Varlık barışının amacı ülkeye para getirmek, kayıtlı olmayan paraları getirmek ama burada bir kayıt dışı ya da kara paraların da gelebileceği ihtimalini görüyoruz" dedi.

Bir taraftan büyük hukuksuzluklara imza atıldığını ve insanların mallarına el konulduğunu söyleyen Ağbaba, "Diğer taraftan insanlara paralarınızı buraya getirin diyeceksiniz. Kimse size güvenmez. İnsanların mallarına çöküyorlar. Belediye başkanlığı döneminden önceki 70 yıllık, 80 yıllık mallarına çöküyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun tüm mallarına el konuldu. İş adamlarının tüm mallarına el konuldu. Siz bir taraftan iş adamlarının malına el koyup, diğer taraftan 'varlık barışıyla dışarıdan para getir' diyemezsin. Herkes biliyor ki dünya alem biliyor ki bu dönemde iş adamlarının paralarını yurt dışına götürüyorlar. Yunanistan'dan ev alanlar, Londra'dan ev alanlar ve oraya yerleşenleri hep beraber izliyoruz" diye konuştu.

"Tam 117 dönüm arazi 171 milyon dolara satıldı"

"Öyle bir yolsuzluk ki, kimsenin aklına gelmezdi. Suçtan elde edilen gelirlere el koyma yetkisi ve kayyum atama yetkisi verildi" diyen Ağbaba, İncirköy Sahili'nde, Beykoz'da İstanbul Boğazı'na cepheli, Şişecam'ın yıllardır atıl vaziyette bulunan 117 bin metrekarelik arsasının TMSF eliyle alındığını anlattı. Ağbaba, Ciner Holding'in mal varlığına el konulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:"

"Kayyum atandı. 'Bu süreçte niye el konuldu? diye düşünürken Türkiye'nin en önemli gruplarından Ciner Holding'e anlaşıldı ki bir hinlik var. Bu arsa 171 milyon bedelle iktidara yakın bir holdinge satıldı. Tam 117 dönüm arazi 171 milyon dolara satıldı. İstanbul'a sorun, orada yaşayan insanlara sorun. Buranın metrekaresine göre 585 milyon dolara bir satış olması gerekirken 170 milyon dolara satılmış. Yaklaşık 300 milyon dolar bir yolsuzluk var. Önce Ciner Holding'in malına el konuldu. TMSF, Ciner Holding'in Beykoz'daki Şişecam arazisini tam 171 milyon dolara sattı. Buranın gerçek değeri 585-600 milyon dolar. Dolayısıyla burada 300 milyon dolarlık bir büyük kazanç söz konusu, yandaş şirketlerin. Sen Türkiye'nin en köklü kuruluşlarında Ciner Holding'in mal varlığına el koyarsan kimse parasını getirip ülkeye güvenle sokmaz."

"Yurt içinde yasa dışı bahis oynatanlar yurt dışındaki yerleşik baronlarının altyapılarını kullanıyor"

"Valık barışının" daha önce sekiz kere çıkartıldığını söyleyen Ağbaba, şöyle devam etti:"

"2008, 2013, 2018, 2019, 2020, 2022'de kimler geldi? Kim ne kadar getirdi? Bunun cevabı yok. Ne kadar geldi? Kara para mı geldi? Kayıt dışı mı geldi? Bunun bir cevabı yok. 'Cumhurbaşkanımız yastık altı dövizimiz varsa serbestçe tasarruf edin' deyince ona dayanarak Hollanda'dan para getirdim, yatırım yaptım' diyor. Kim diyor? Uyuşturucu baronu Çetin Gören, varlık barışından yararlandı. 2020'de Bataklık Dperasyonu'ndan tutuklandı. Bir başka isim, 'Türkiye'de 250 bin dolara daire satın aldım. Türkiye vatandaşı yapıldım'. Ankara Etimesgut kütüğüne kaydedildi. Uyuşturucu baronu Nehat Petrak varlık barışından yararlandı. 2023'te Kartel 2 operasyonundan tutuklandı. Maalesef Türkiye bir kara para cennetine çevrilmek isteniyor. Şimdi baronları İstanbul'a davet edenler İstanbul'un filan asıl patronu mu olacak?"

Ağbaba, Türkiye'de sanal bahis işletenlerin yurt dışındaki baronların altyapılarından faydalandığını belirterek "Baronlar Türkiye'ye gelecek ve adeta bir baron cumhuriyetine dönüşeceğiz. Yurt içinde yasa dışı bahis oynatanlar yurt dışındaki yerleşik baronlarının altyapılarını kullanıyor. Dolayısıyla sen buradaki sineklerle uğraşırken bataklığı buraya getiriyorsun. Türkiye bataklık haline geliyor. Bunların kötü yönetimi sonucu ülkeyi yönetemiyorlar. Ekonomi çökmüş durumda. Bu uygulamayla Türkiye'yi bir bataklığa, kara para bataklığına sürüklemek istiyorlar. Bu değişikliklere karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Vergi cennetleri ile mücadele etmek istemedikleri için cennet listesi açıklanmadı"

Bonoya yüzde 30-40 vergi uygulanırken yurt dışından gelen paralara sıfır vergi uygulanacağını söyleyen Ağbaba, Türkiye'nin gri listeye yeniden girme olasılığına ilişkin şöyle konuştu:

"Burada zurnanın zırt dediği bir yer var. Ne deniyor? 31 Temmuz 2027'ye kadar 'Paranı getirirsen, kayda sokarsan vergi almayacağız. En azından seni aklıyorum' diyorlar. Para kimin acaba? Para kimin? Gelecek iktidar, yani önümüzdeki dönem iktidar 'Bu parayı nereden buldun' diyemeyecek. Acaba yıllardan beri tartışılan meşhur siyasetçilerin paraları mı aklanacak burada? Takip edeceğiz. Meşhur, ismi çok bilinen siyasetçilerin parasının aklanacağıyla ilgili ciddi kuşkularımız var. Bir gri liste meselesi var. Türkiye bununla geçtiğimiz yıllarda çıktığı gri listeye Mehmet Şimşek'in çok övündüğü gri listeye tekrar girme riski var. 20 yıl boyunca vergi cennetlerini sıralamadılar. 20 yıl boyunca vergi cennetlerini sıralamadılar. Hatta Nihat Zeybekçi bir liste açıklandı. Bu listeyi açıklamadılar. 2016 yılında vergi cennetlerine yüzde 30 vergi getirildi ama uygulanmadı. Vergi cennetleri ile mücadele etmek istemedikleri için liste cennet listesi açıklanmadı. Ne hale geldik? Vergi cenneti olduk. 20 yıldan beri açıklanmayan listeyi lütfen açıklayın. Vergi cenneti küresel tehdit olduğunu anlatan rapor yayınlıyorlar."

Ocak 2026 Nihat Zeybekçi bir rapor yayınlıyor. Diyor ki, 'Vergi cenneti küresel tehdit olduğunu anlatan bir rapor. 20 yıldan beri açıklamıyor. Şimdi inceleme dışı bırakılmış yeni bir para girişi sistemi kuruluyor.' Esas amaç kayıt dışı elde edilen iktidar sahiplerinin kazançlarını kayıt altına almak ve gelecek iktidarda, CHP'nin iktidarında bu siyasetçilerin aklamış oldukları parayı paranın hesabının sorulmamasını sağlamaktır. Buradaki zurnanın zırt dediği, bizim dikkat çektiğimiz nokta budur. Hangi siyasetçiler paraları aklayacaklar ve hesap sorulmayacak. Burada ciddi bir konuyla karşı karşıyayız."

"Kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü liderlerinin Türkiye'ye davetine meydan veriyorsunuz"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "varlık barışı" düzenlemesine ilişkin, "Bu kanun teklifinde çok sıkıntılı maddeler var. Bunlardan biri de 'varlık barışı' diye bilinen 10'ncu madde. Bu maddeyle kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü liderleri, kumar baronları, bütün bu suç örgütü liderlerinin Türkiye'ye resmen davetine meydan veriyorsunuz. Geçmişte açıklamıştık. Kırmızı bültenle aranıp ülkemizde yakalanan suç örgütü liderleri, uyuşturucu baronları, kumar baronları ülkemizde cirit atıyorlardı. Bu yüzden de ülkemiz gri listedeydi" dedi.

Akay, Türkiye'de yakalan uluslararası çete liderlerinin listesini açıklayarak, "Bunun beş katı şekliyle 100 metreye kadar çıkacak. Bunlar ülkemizde tekrar cirit atmaya başlayacak" dedi.

Kanun teklifinin 10'ncu maddesinin bu şekliyle kabul edilmemesi gerektiğini anlatan Akay, şöyle devam etti:

"Bu yüzden, bu yüzden bu suç örgütü liderlerinin ülkemize davet edilmemesi, kara para aklama yöntemleriyle ülkemizin sıkıntıya girmemesi gerekiyor. Tekrar gri listeye girmemek için bunların önlemlerinin alınması ve derhal bu kanun teklifinden bu ilgili maddenin çekilmesi gerekiyor. Kanun teklifi görüşmelerinde başka açıklamalarımız da olacak. Bunları da gündeme getireceğiz ama bu maddenin çok önemli olduğunu vurgulamak için Sayın Ağbaba da vurguladı. Ülkemizi bu pozisyonda bırakmayın. Eğer tekrar gri listeye girdiğimiz zaman, zaten ekonomik çöküntü içerisindeyiz, ülkemiz çok daha sıkıntılı günlere doğru gidecektir. Doğrudan sermaye yatırımının ülkemize girebilmesi için güvenilir bir ülke olması lazım. Hukuk sisteminin, adalet sisteminin ve ekonomideki istikrarın mutlaka sağlanması gerekiyor. Buradan ilgilileri, yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz."

"Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumlu olması fark yaratmaz"

Akay, "Mehmet Şimşek söz konusu kanun teklifinin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumlu olduğunu belirtti. Bu durum fark yaratır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Fark yaratmaz. Biz o maddeyi de inceledik. Diğer kanun hükümlerinin tatbik edilmesi, burayla, bu kanunla beraber gelecek paranın birbirinden ayırt edilmesini imkansız hale getiriyor. İncelemeye girdiğiniz zaman o şirketle ilgili bir sürü konu bulabilirsiniz. Onların uygulaması devam edebilir. O uygulama tespit edilen hususların bu para girişiyle de illiyet bağını kurabilirsiniz. Dolayısıyla bu para girişinde de beklenti var. Çok para gireceğini düşünüyorlar. Bu para girişinden de zaten beklediklerini bulamayacaklar ama hiç olmazsa ülkemiz bu suç örgütü liderleriyle, baronlarıyla tekrar böyle çatışmalarla karşı karşıya kalmasın."