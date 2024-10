AJet İstanbul ile Bosna Hersek'in Tuzla kenti arasında uçak seferlerine başladı

Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Bosna Hersek'in Tuzla kentine sefer yapmaya başladığını belirterek, "İstanbul-Tuzla seferlerinin iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştireceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçek Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla Havalimanı'na yaptığı ilk uçuşa ve bu uçuş vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Tuzla'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Uraloğlu, kötü günde de iyi günde de Bosna Hersek ile daima dost olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bosna-Hersek'in 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiğini anımsatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Onun için de çok teşekkür ediyorum. Buradaki sel felaketinde de TİKA, Kızılay ve AFAD buradaki kardeşlerimize gıda ve temiz su temin etmek için yoğun gayret gösteriyor. Bir yılını doldurmuş olan Filistin Gazze'deki insanlık dışı saldırıların bir an önce durdurulmasını diliyor ve bu saldırıları nefretle kınıyorum. Bunu en iyi sizler anlarsınız 1992-1995 yıllarında katliam yaşandı, 100 bin civarında insan katledildi, 2 milyondan fazla insan göç ettirildi. Bu saldırıların bir an önce bitmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda gerekli girişimlerde bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapan soykırımcılar yargılanıp hüküm giymişse, Gazze'deki soykırımcılar da mutlaka bir gün yargılanıp hüküm giyecek."

" Türkiye'den 349 noktaya uçuş gerçekleştirilecek"

Türkiye'nin Bosna Hersek ile çok uzun yıllardır birlikteliği ve dostluğu olduğunu bildiren Uraloğlu, bunu sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Uraloğlu, gelecekteki ilişkileri anlamak için sadece geçmişe bakmanın yeterli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AJet, 31 Mart'ta seferlerine başladı ve bugün de Tuzla kentindeyiz. Elbette Bosna'nın Tuzla kentini de ihmal edemezdik, buraya da mutlaka gelmeliydik. Türkiye, bulunduğu coğrafyada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. 'Sadece yakın coğrafyamıza değil, dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak' yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bugün Türkiye'den 131 ülkede 347 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda bunu 349'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin iç hat seferlerinde de 12 hattı devreye aldık. AJet, 1 Ekim itibarıyla 7 yeni dış hatta devreye girdi, bugün de 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk. İstanbul-Tuzla seferlerinin iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştireceğine inanıyorum."

Uçakta yaşadığı bir olayı da anlatan Uraloğlu, "Uçakta bizimle gelen 7 kişilik bir aile vardı. Seyahat sebeplerini sordum, kız isteme merasimi için buraya geldiklerini söylediler. Çocuklar birbiriyle anlaşmış, iki aile bugün yüzük takacak. Dedim ki: 'Biraz acele edin gelini alın, akşam uçakla Türkiye'ye götürelim'. Anlaşabilirlerse gelinle döneceğiz. Böyle güzel bir vesileye ilk uçuşumuzun aracılık etmesi de beni mutlu etti." ifadesini kullandı.

"Pazartesileri karşılıklı seferlerimiz olacak"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da bu uçuşla, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü daha inşa ettiklerini söyledi.

Kurum olarak attıkları adımlarla, ülkeler arasındaki bağların güçlenmesinde, halklar arasında dostluğun pekişmesinde ve ticaretin gelişmesinde rol üstlendiklerine dikkati çeken Sarp, şunları kaydetti:

"85 uçaktan oluşan modernleşen filomuzla yolcularımızı Türkiye'de 41, 32 ülkede 54 olmak üzere toplamda 95 destinasyona taşıyoruz, 10 yıl içinde bunu 44 ülke, 113 şehre çıkarmayı hedefliyoruz. AJet olarak Bosna Hersek'te ikinci hattımızı açmış bulunuyoruz. Saraybosna'ya haftada 7 sefer düzenliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Sabiha Gökçen-Tuzla hattında ise haftada bir gün (pazartesi) karşılıklı seferlerimiz olacak. Talep arttıkça buradaki sefer sayımızı arttırmayı planlıyoruz."

Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic de dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'den gelen heyet dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi. AJet'in şehirlerine sefere başlamasının Tuzlalılar için önemli olduğunu belirten Halilagic, firmanın şehirlerine gelmesinin önemli işbirliklerine aracılık edeceğini kaydetti.